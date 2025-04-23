Туристы могут "влететь" на штраф за фото: в каких странах запрещено снимать

В каких странах мира туристы могут получить штраф или арест за фотографирование (фото: freepik.com)

Фотографии из путешествий - это обязательная часть любого путешествия. Однако не во всех странах разрешено снимать все подряд. В некоторых государствах фото могут обернуться штрафом, а иногда - даже судом и заключением.

В каких странах туристам следует быть особенно осторожными с камерами и фото, рассказывает РБК-Украина.

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)

В Дубае запрещено фотографировать людей без их согласия - это считается нарушением частной жизни. Штраф - до 500 000 дирхамов (более 130 000 долларов) или тюремное заключение.

Япония

Съемка в храмах, на вокзалах и в некоторых традиционных отелях (рёканах) запрещена. Кроме того, фото жителей без разрешения может считаться вмешательством в частную жизнь. В Киото, особенно в районе Гион, запрещено фотографировать гейш - штраф до 10 000 иен (около 100 долларов)

Франция

Запрещено снимать людей в общественных местах без их согласия, особенно детей. Это нарушает закон о защите частных данных.

Италия

В Ватикане, в частности в Сикстинской капелле, фото строго запрещено. Кроме того, в некоторых музеях Италии разрешено только фото без вспышки, а иногда - полностью запрещено.

А в Портофино ввели штраф в размере 275 евро для туристов, которые останавливаются для селфи в определенных "красных зонах" и создают пробки. Во многих странах мира запрещено фотографировать здания правительства (фото: freepik.com)

Индия

Фотографирование в аэропортах, военных объектах, возле правительственных зданий - запрещено. Также есть места культового значения, где съемка не разрешается - это старинные храмы, такие как Джаганнатх-Храми в Пури. В лучшем случае все закончится большим штрафом, в худшем - арестом.

Южная Корея

Любое фотографирование лиц без разрешения наказывается по закону о недопущении сексуального насилия. Штраф - до 10 миллионов вон (более 7 500 долларов) или 5 лет заключения.

Северная Корея

Любая съемка под контролем. Самостоятельное фото - риск получить тюремный срок. Можно фотографировать только в сопровождении гида и в разрешенных местах.

Израиль

Запрещено фотографировать правительственные и военные объекты. Особенно строгие правила - вблизи границ и зон безопасности.

Египет

Фото местных жителей без разрешения - табу. Правительство ввело строгие ограничения на съемку правительственных зданий и инфраструктурных объектов. Новые правила 2022 года уточняют, что фото на телефон для частного пользования разрешено, но с определенными исключениями. Во время путешествия не фотографируйте людей без их согласия (фото: freepik.com)

Турция

Фото военных объектов и персонала - категорически запрещено. Можно получить штраф или попасть под следствие. Нельзя фотографировать полицейских или демонстрации - это расценивается как шпионаж или угроза безопасности. И считается очень серьезным нарушением, даже если вы сделали это случайно.

Таиланд

На пляже Пхукет фотографирование в зоне взлетно-посадочной полосы может привести к штрафу в размере 40 000 бат (1300 долларов) или заключению до 20 лет. Также, если признают вас особо опасным преступником, суд может вынести приговор о смертной казни - согласно закону о воздушной авиации.

Египет

Сейчас в этой стране смягчили запреты на уличные фото туристов, однако снимать детей или делать снимки, которые "могут нанести вред имиджу страны" - запрещено.

Катар

Любая съемка жителей, особенно женщин, без согласия - нарушение закона. В 2021 году туристов предупреждали об этом даже в отелях.

Саудовская Аравия

Кроме религиозных ограничений, фото государственных институтов, полицейских и женщин - табу. Наказание - штраф или депортация.

Сингапур

Правительство четко регулирует съемку в общественных местах, особенно вблизи правительственных учреждений. Фото в музеях и выставках - только с разрешения.

Марокко

Местные жители, особенно женщины обычно не дают согласия на фото. Съемка полиции и правительственных объектов - под запретом. За фотографирование детей или полиции в некоторых странах можно попасть в тюрьму (фото: freepik.com)

Куба

Нельзя снимать военные и правительственные объекты. За нарушение - конфискация техники или штраф.

Норвегия

Эта страна лояльна к туристам, но в определенных районах с фотографированием могут возникнуть проблемы. Это касается местностей, где есть военные базы, секретные объекты на севере страны - там фотографировать запрещено. Туристов неоднократно задерживали за съемку радаров или морских объектов, которые считаются стратегическими.

Советы для туристов

Всегда проверяйте местные законы перед поездкой. В каждой стране есть свои особые штрафы, о которых вы можете не догадываться.

Избегайте фотографирования возле военных объектов, правительственных зданий и не делайте фото местных жителей без согласия.

Будьте осторожны с использованием дронов - во многих странах для этого требуется специальное разрешение.

Приложения для путешествий и сайты посольств - лучший источник проверенной информации перед поездкой.

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При написании материала были использованы источники: Forbes, Lonely Planet, The Independent, The Telegraph, CNN Travel, Japan Today, Al Jazeera, Global News Canada