Туристи можуть "влетіти" на штраф за фото: у яких країнах заборонено знімати

У яких країнах світу туристи можуть отримати штраф убо арешт за фотографування (фото: freepik.com)

Фотографії з мандрів - це обов'язкова частина будь-якої подорожі. Проте не в усіх країнах дозволено знімати все підряд. У деяких державах фото можуть обернутися штрафом, а подекуди - навіть судом та ув'язненням.

У яких країнах туристам слід бути особливо обережними з камерами та фото, розповідає РБК-Україна.

ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати)

У Дубаї заборонено фотографувати людей без їхньої згоди - це вважається порушенням приватного життя. Штраф - до 500 000 дирхамів (понад 130 000 доларів) або тюремне ув'язнення.

Японія

Зйомка в храмах, на вокзалах та в деяких традиційних готелях (рьоканах) заборонена. Крім того, фото жителів без дозволу може вважатися втручанням у приватне життя. У Кіото, особливо у районі Гіон, заборонено фотографувати гейш - штраф до 10 000 єн (близько 100 доларів)

Франція

Заборонено знімати людей у громадських місцях без їхньої згоди, особливо дітей. Це порушує закон про захист приватних даних.

Італія

У Ватикані, зокрема в Сикстинській капелі, фото суворо заборонене. Крім того, у деяких музеях Італії дозволено лише фото без спалаху, а іноді - повністю заборонено.

А у Портофіно ввели штраф у розмірі 275 євро для туристів, які зупиняються для селфі в певних "червоних зонах" і створюють затори. У багатьох країнах світу заборонено фотографувати будівлі уряду (фото: freepik.com)

Індія

Фотографування в аеропортах, військових об'єктах, біля урядових будівель - заборонене. Також є місця культового значення, де зйомка не дозволяється - це старовинні храми, такі як Джаганнатх-Храмі в Пурі. У кращому випадку все закінчиться великим штрафом, у гіршому - арештом.

Південна Корея

Будь-яке фотографування осіб без дозволу карається згідно із законом про недопущення сексуального насильства. Штраф - до 10 мільйонів вон (понад 7 500 доларів) або 5 років ув'язнення.

Північна Корея

Будь-яка зйомка під контролем. Самостійне фото - ризик отримати тюремний строк. Можна фотографувати лише в супроводі гіда і в дозволених місцях.

Ізраїль

Заборонено фотографувати урядові та військові об'єкти. Особливо суворі правила - поблизу кордонів та зон безпеки.

Єгипет

Фото місцевих жителів без дозволу - табу. Уряд запровадив суворі обмеження на зйомку урядових будівель та інфраструктурних об'єктів. Нові правила 2022 року уточнюють, що фото на телефон для приватного користування дозволене, але з певними винятками. Під час подорожі не фотографуйте людей без їхньої згоди (фото: freepik.com)

Туреччина

Фото військових об'єктів і персоналу - категорично заборонене. Можна отримати штраф або потрапити під слідство. Не можна фотографувати поліцейських або демонстрації - це розцінюється як шпигунство або загроза безпеці. І вважається дуже серйозним порушенням, навіть якщо ви зробили це випадково.

Таїланд

На пляжі Пхукет фотографування в зоні злітно-посадкової смуги може призвести до штрафу в розмірі 40 000 бат (1300 доларів) або ув'язнення до 20 років. Також, якщо визнають вас особливо небезпечним злочинцем, суд може винести вирок про смертну кару - згідно з законом про повітряну авіацію.

Єгипет

Зараз в цій країні пом'якшили заборони на вуличні фото туристів, однак знімати дітей або робити знімки, які "можуть завдати шкоди іміджу країни" - заборонено.

Катар

Будь-яка зйомка жителів, особливо жінок, без згоди - порушення закону. У 2021 році туристів попереджали про це навіть у готелях.

Саудівська Аравія

Окрім релігійних обмежень, фото державних інституцій, поліцейських та жінок - табу. Покарання - штраф або депортація.

Сінгапур

Уряд чітко регулює зйомку в громадських місцях, особливо поблизу урядових установ. Фото у музеях і виставках - лише з дозволу.

Марокко

Місцеві жителі, особливо жінки зазвичай не дають згоди на фото. Зйомка поліції та урядових об'єктів - під забороною. За фотографування дітей або поліції у деяких країнах можна потрапити у тюрму (фото: freepik.com)

Куба

Не можна знімати військові та урядові об'єкти. За порушення - конфіскація техніки або штраф.

Норвегія

Ця країна лояльна до туристів, але у певних районах з фотографуванням можуть виникнути проблеми. Це стосується місцевостей, де є військові бази, секретні об'єкти на півночі країни - там фотографувати заборонено. Туристів неодноразово затримували за зйомку радарів або морських об'єктів, які вважаються стратегічними.

Поради для туристів

Завжди перевіряйте місцеві закони перед поїздкою. У кожній країні є свої особливі штрафи, про які ви можете не здогадуватися.

Уникайте фотографування біля військових об'єктів, урядових будівель та не робіть фото місцевих жителів без згоди.

Будьте обережні з використанням дронів - у багатьох країнах для цього потрібен спеціальний дозвіл.

Застосунки для подорожей та сайти посольств - найкраще джерело перевіреної інформації перед поїздкою.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Forbes, Lonely Planet, The Independent, The Telegraph, CNN Travel, Japan Today, Al Jazeera, Global News Canada