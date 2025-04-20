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Мистическая Украина: 10 мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Воскресенье 20 апреля 2025 20:45
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Мистическая Украина: 10 мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни Самые мистические места в Украине, которые стоит увидеть (фото: Википедия)
Автор: Анна Шиканова

Украина скрывает десятки мистических мест, где пересекаются история, энергетика и легенды. Эти локации безопасны для путешествий, доступны для выходного маршрута и обросли загадками, которые передают из уст в уста.

РБК-Украина рассказывает, куда стоит поехать на уик-энд, чтобы увидеть что-то действительно необычное.

Тустань - крепость на скале, где слышат голоса

Как добраться: Автомобилем из Львова (около 2 часов), маршрутки до с. Урич

Что рядом: Сколевские Бескиды, водопад Каменка

Мистика. По преданию, ночью на скалах можно услышать голоса воинов. Камни имеют память и не раз "отказывались" принимать новую застройку.

Пещера Шелестова - тишина, которая завораживает

Как добраться: Закарпатье, Иршавский район, село Имстичово

Что рядом: Имстичевский монастырь, река Иршава

Мистика. Здесь полная звуковая изоляция. По легенде, в пещере открывается "окно" в другое измерение. Местные обходят ее десятой дорогой.Мистическая Украина: 10 мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизниМагическая Тустань (фото: Википедия)

Озеро Свитязь - зеркало желаний

Как добраться: Авто или автобусом из Луцка (примерно 2 часа)

Что рядом: Шацкий нацпарк, Песочное, Пульмо

Мистика. Озеро называют "живым". Люди утверждают, что вода будто читает мысли - если окунуться с просьбой, мечта сбудется.

Мезинская стоянка - древнейшее сакральное место

Как добраться: Черниговская обл., село Мезин (авто из Чернигова или автобус)

Что рядом: Десна, национальный парк "Мезинский"

Мистика. Здесь жила одна из старейших культур мира. Ученые обнаружили спиральные узоры, которые перекликаются с современными эзотерическими символами.Мистическая Украина: 10 мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизниОзеро Свитязь может выполнить ваше самое сокровенное желание (фото: Википедия)

Гора Пивиха - над Днепром и над временем

Как добраться: Полтавщина, недалеко от Градижска

Что рядом: Кременчугское водохранилище, Приднепровье

Мистика. После оползней здесь обнажились древние пласты земли. Местные говорят - если подняться на вершину с искренним вопросом, получишь ответ.

Каменец - город, где останавливаются часы

Как добраться: Поездом или авто до Каменца-Подольского

Что рядом: Старая крепость, каньон Смотрича

Мистика. В старом городе время течет иначе. Люди отмечают "дезориентацию" - невозможно угадать, сколько часов прошло.Мистическая Украина: 10 мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизниГора Пивиха (фото: Википедия)

Скалы Довбуша - место силы карпатских мольфаров

Как добраться: Ивано-Франковская обл., село Бубнище

Что рядом: Яремче, Манявский скит

Мистика. Скалы имеют геометрические формы, повторяющие структуру энергетических решеток. Говорят, здесь исчезают компасы и гаснут телефоны.

Бакота - затопленная святыня

Как добраться: Авто из Каменца или автобус до села Гораевка

Что рядом: Бакотский залив, скалы, источник

Мистика. Это место считают священным. Бакоту затопили, но люди ощущают присутствие "старого города" под водой.Мистическая Украина: 10 мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизниСкалы Довбуша (фото: Википедия)

Стильское городище - забытый мегаполис Руси

Как добраться: Львовская обл., село Стильско

Что рядом: Николаев, река Днестр

Мистика. Когда-то здесь был город размером с Киев. Каменные лабиринты будто "втягивают" в себя, а люди после визита чувствуют мощный энергетический всплеск.

Прийма - святилище, которое сильнее Стоунхенджа

Как добраться: Львовская обл., недалеко от Николаева

Что рядом: Стильское городище

Мистика. Это место имеет идеально круглое каменное святилище с энергетическим центром. Здесь проводили обряды еще тысячи лет назад. Туристы говорят о прорывах в снах и интуиции после посещения.Мистическая Украина: 10 мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизниСтильское городище (фото: Википедия)

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