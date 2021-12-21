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Небезпека лавин у Карпатах. Туристів закликають не ходити у гори

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Вівторок 21 грудня 2021 15:15
Небезпека лавин у Карпатах. Туристів закликають не ходити у гори Фото: Карпати (unsplash.com/alexey-okhrimenko)
Автор: Євгенія Тугушева

Як мандрівникам поводитися на високогір'ї: поради

У центрі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру закликали утриматись від походів на високогір'я через небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах. Про це йдеться на офіційній сторінці гідрометцентру в Facebook.

Зокрема, утриматись від походів 21-22 грудня. За даними Укргідрометцентру, значна снігова лавинна класифікується за 3 рівнем небезпеки та 2 рівнем – 22 грудня на високогір’ї Івано-Франківської області та у середньогір'ї Львівської області.

Значна сніголавинна небезпека спостерігатиметься:

  • 21 грудня - на високогір’ї Івано-Франківської області.
  • 21-22 грудня - на високогір’ї Закарпатської області.
  • 22 грудня - на високогір’ї Івано-Франківської області, у середногір'ї Львівської областей.

“Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!”, – йдеться у попередженні.

Правила поведінки в горах: поради туристам

Шанувальникам активного гірського відпочинку варто пам'ятати про одне важливе правило, каже РБК-Україна Сергій Прокоп – екскурсовод, який протягом багатьох років водить туристів у гори та проводить тури Карпатами.

За його словами, перед походом у гори дуже важливо мати номери телефонів рятувальних служб. Наприклад, номери телефонів відділень рятувальників у Рахові, Ворохті, Верховині, Лазещині, Ясіні. Особливо важливо записати ці номери перед походом у гори взимку, коли погодні умови можуть різко змінюватись.

Звичайно, дуже добре, якщо ці телефони вам ніколи не знадобляться. Але їх варто мати при собі про всяк випадок, наголошує фахівець.

"У гори бажано йти групою від трьох і більше людей. Адже якщо йде троє, і одному стає погано або травмується, то більше людей зможуть допомогти", – радить він.

Нещодавно в Україні презентували новий додаток "Порятунок у горах" зі спеціальним GРS-моніторингом, який підвищить безпеку туристів у горах.

Нагадаємо, раніше ми писали, про гірськолижні курорти та найкращі напрямки для подорожей Україною на зимові свята.

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