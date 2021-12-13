Подорож у гори взимку: головні правила, про які варто пам'ятати туристам

Як поводити себе в горах і що робити, якщо заблукали під час походу: поради екскурсовода

В Україні презентували новий додаток "Порятунок у горах" зі спеціальним GРS-моніторингом, який підвищить безпеку туристів у горах. Мандрівники зможуть надіслати сигнал "SOS" зі своїми географічними координатами через телефон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Мобільний додаток призначений для передачі сигналу SOS в гірській місцевості.

При попаданні в складні ситуації в гірській місцевості одним натисканням кнопки зареєстровані користувачі зможуть відправити в гірську пошуково-рятувальну службу повідомлення про НС з точними координатами місця події.

Чим корисний застосунок:

він моніторить пересування туристів й туристичних груп, які подорожують гірською місцевістю;

відслідковує місцеперебування пошуково-рятувальних груп у реальному часі;

відображає маршрут пересування пошуково-рятувальних груп;

автоматично приймає й опрацьовує повідомлення про надзвичайні події.

Правила поведінки в горах: поради туристам

Шанувальникам активного гірського відпочинку варто пам'ятати про одне важливе правило, каже РБК-Україна Сергій Прокоп – екскурсовод, який протягом багатьох років водить туристів у гори та проводить тури Карпатами.

За його словами, перед походом у гори дуже важливо мати номери телефонів рятувальних служб. Наприклад, номери телефонів відділень рятувальників у Рахові, Ворохті, Верховині, Лазещині, Ясіні. Особливо важливо записати ці номери перед походом у гори взимку, коли погодні умови можуть різко змінюватись.

Звичайно, дуже добре, якщо ці телефони вам ніколи не знадобляться. Але їх варто мати при собі про всяк випадок, наголошує фахівець.

"У гори бажано йти групою від трьох і більше людей. Адже якщо йде троє, і одному стає погано або травмується, то більше людей зможуть допомогти", – радить він.

Також Сергій Прокоп просить усіх туристів пам'ятати про один важливий момент.

"У жодному разі не треба користуватися дуже відомим, але небезпечним туристичним правилом. Є міф про те, що колись хтось заблукав у горах, то сходити вниз треба вздовж потоку води. Мовляв, річка обов'язково виведе до населеного пункту. Це неприпустимо!", – каже фахівець.

Насправді спуск вниз уздовж гірської річки в диких місцях загрожує небезпечними наслідками, додає Сергій. Про це варто пам'ятати під час походу не лише до Карпат, а й під час перебування у будь-яких інших горах у будь-якій країні світу.

"Цей метод спуску з гори – просто "вихід у нікуди". Чесно кажучи, я не знаю, чому ця порада така поширена. Але з такої ситуації вийти без травм практично неможливо. Від потоку гірської річки треба триматися на відстані, лише чуючи її поруч. Спускатися потрібно стежкою, а не прямо вздовж гірської ущелини", - дає пораду екскурсовод.

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