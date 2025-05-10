Тур в Антарктиду. Что нужно тем, кто мечтает увидеть край земли и как туда попасть украинцам в 2025 году

Антарктида - это не страна, а международная территория, регулируемая Антарктическим договором. Въезд туда ограничен, но возможен как для ученых, так и для туристов.
Как попасть в Антарктиду туристам и что необходимо знать о таком путешествии, рассказывает РБК-Украина.
Антарктида - это единственный континент без постоянного населения, без столицы, армии и политики. Ее статус регулируется Антарктическим договором, подписанным еще в 1959 году. Он запрещает любую военную активность, добычу полезных ископаемых и позволяет только научную деятельность.
Хотя нет виз или пограничного контроля, попасть на континент самостоятельно невозможно без организованной поездки - туристической, исследовательской или волонтерской. Вот несколько вариантов, как попасть в Антарктиду:
Для путешественников существует несколько вариантов туров, большинство из которых стартуют из города Ушуая в Аргентине. Вы можете выбрать между морским круизом и комбинированным авиа-морским маршрутом.
Основные форматы:
Для этого варианта путешествия нужно иметь загранпаспорт и в зависимости от выбранного маршрута - визу в Аргентину или Чили. Также вам понадобится медицинская справка и карта вакцинаций. Кроме этого вам надо будет оформить туристическую страховку с расширенным покрытием.
Ориентировочная стоимость:
Также следует учесть высокие риски морской болезни, так как пролив Дрейка, через который проходит маршрут в Антарктиду, считается одним из самых бурных в мире.
Кроме этого существуют ограничения на высадку, а точнее - не более 100 человек одновременно на берегу. Стоит обратить внимание и на туристических операторов - они должны быть членами IAATO.
Украина имеет собственную научную станцию - "Академик Вернадский", которая работает в Антарктиде круглый год. Ежегодно формируется новая команда национальной экспедиции.
Как податься:
Принять участие в таком отборе могут:
Преимуществами такой поездки является не только полное финансирование поездки, но и ежемесячная оплата труда (около 1000-1500 долларов). Но кроме финансовой стороны, у вас будет возможность принять участие в настоящей научной миссии.
Однако, чтобы путешествовать в Антарктиду надо иметь высокий уровень стрессоустойчивости и физической выносливости. Кроме этого, этот остров покрыт льдами и снегами, так что готовьтесь к изоляции, холоду и ограниченному комфорту.
Отдельные международные научные станции в Антарктиде привлекают волонтеров и технический персонал для поддержки своей работы. Это может быть логистика, кухня, экологический мониторинг и тому подобное.
Предпочтение в этом варианте отдают гражданам страны, которая финансирует станцию. Общий процесс отбора сложный, конкуренция высокая, а расходы на дорогу часто покрываются лишь частично.
На что стоит обратить внимание перед поездкой:
Также позаботьтесь о своей эко-безопасности, и ознакомьтесь со всеми правилами. Из главных: запрещено мусорить, касаться животных или растений.
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, НАНЦ, Quark Expeditions, Oceanwide Expeditions, Antarctica21, Secretariat of the Antarctic Treaty.