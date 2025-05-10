Тур до Антарктиди. Що потрібно тим, хто мріє побачити край землі та як туди потрапити українцям у 2025 році

Антарктида - це не країна, а міжнародна територія, регульована Антарктичним договором. В’їзд туди обмежений, але можливий як для науковців, так і для туристів.
Як попасти в Антарктиду туристам і що необхідно знати про таку подорож, розповідає РБК-Україна.
Антарктида - це єдиний континент без постійного населення, без столиці, армії й політики. Її статус регулюється Антарктичним договором, підписаним ще у 1959 році. Він забороняє будь-яку військову активність, видобуток корисних копалин і дозволяє лише наукову діяльність.
Хоча немає віз чи прикордонного контролю, потрапити на континент самостійно неможливо без організованої поїздки - туристичної, дослідницької чи волонтерської. Ось декілька варіантів, як потрапити в Антарктиду:
Для мандрівників існує кілька варіантів турів, більшість з яких стартують з міста Ушуая в Аргентині. Ви можете обрати між морським круїзом та комбінованим авіаморським маршрутом.
Основні формати:
Для цього варіанту подорожі треба мати закордонний паспорт і залежно від вибраного маршруту - візу в Аргентину або Чилі. Також вам знадобиться медична довідка і карта вакцинацій. Крім цього вам треба буде оформити туристичне страхування з розширеним покриттям.
Орієнтовна вартість:
Також слід врахувати високі ризики морської хвороби, позаяк протока Дрейка, через яку проходить маршрут в Антарктиду, вважається однією з найбурхливіших у світі.
Крім цього існують обмеження на висадку, а точніше - не більше 100 осіб одночасно на березі. Варто звернути увагу і на туристичних операторів - вони мають бути членами IAATO.
Україна має власну наукову станцію - "Академік Вернадський", яка працює в Антарктиді цілий рік. Щорічно формується нова команда національної експедиції.
Як податися:
Взяти участь у такому відборі можуть:
Перевагами такої поїздки є не тільки повне фінансування поїздки, але й щомісячна оплата праці (близько 1000-1500 доларів). Але крім фінансової сторони, у вас буде можливість взяти участь у справжній науковій місії.
Проте, щоб подорожувати в Антарктиду треба мати високий рівень стресостійкості та фізичної витривалості. Окрім цього, цей острів вкритий льодами та снігами, отже готуйтесь до ізоляції, холоду та обмеженого комфорту.
Окремі міжнародні наукові станції в Антарктиді залучають волонтерів і технічний персонал для підтримки своєї роботи. Це може бути логістика, кухня, екологічний моніторинг тощо.
Перевагу в цьому варіанті віддають громадянам країни, яка фінансує станцію. Загальний процес відбору складний, конкуренція висока, а витрати на дорогу часто покриваються лише частково.
На що варто звернути увагу перед поїздкою:
Також подбайте про свою екобезпеку, та ознайомтесь з усіма правилами. З найголовніших: заборонено смітити, торкатися тварин чи рослин.
Вас може зацікавити:
Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, НАНЦ, Quark Expeditions, Oceanwide Expeditions, Antarctica21, Secretariat of the Antarctic Treaty.