Где в Украине увидеть свой Гранд-Каньон: в эти места вам захочется возвращаться снова

Самые красивые каньоны Украины, которые можно посетить этим летом (фото: Википедия)

В Украине есть места, где природа выглядит так, будто ее снимали для эпического фильма. Гранитные скалы, водопады, глубокие ущелья, реки между обрывами - это не Колорадо, а наши каньоны.

Где увидеть самые живописные каньоны, что стоит знать перед поездкой и можно ли остаться с палаткой, рассказывает РБК-Украина.

Букский каньон, Черкасская область

Где находится: село Буки, Маньковский район, Черкасская область.

История и мифы. В XIX веке здесь работала водяная мельница, остатки которой до сих пор видны среди скал. Местные легенды рассказывают о "пропасти", затягивающей реку Тикич в водоворот.

Что посмотреть. Водопад Выр, остатки мельницы, узкий проход между скалами, гранитные выступы, тропы вдоль реки.

Ночлег. Можно остановиться в усадьбах села или поставить палатку в разрешенных местах. Туристическая инфраструктура развита слабо, но кемпинг возможен. Букский каньон (фото: Википедия)

Днестровский каньон, Тернопольская область

Где находится: охватывает части Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областей.

История и мифы. Формировался миллионы лет, входит в список семи природных чудес Украины.

Что посмотреть. Пещера Вертеба, Бакотский залив, монастыри в скалах, села с древними храмами.

Ночлег. Можно ночевать в частных усадьбах, кемпингах или устанавливать палатку (согласовав с местными). Часто организовывают сплавы с ночевкой. Днестровский каньон, остров Инь-Янь (фото: Википедия)

Смотрицкий каньон, Каменец-Подольский

Где находится: в самом центре Каменца-Подольского, возле Старой крепости.

История и мифы. Природная крепость, которую использовали как оборонительный рубеж.

Что посмотреть. Панорамы крепости, водопады, Преториев мост, прогулки над обрывом.

Ночлег. Отели и хостелы в городе. Для дикого кемпинга места не пригодны, но рядом есть обустроенные локации. Смотрицкий каньон (фото: Википедия)

Тетеревский каньон, Житомирская область

Где находится: район села Дениши, вблизи Житомира.

История и мифы. По легенде, каньон образовался из-за удара молнии, расколовшей скалы.

Что посмотреть. Гранитные скалы, сосновые леса, тропы для треккинга, альпинистские маршруты.

Ночлег. Можно ставить палатки возле скал. Есть несколько кемпинговых зон. Инфраструктура минимальная, зато спокойствие и тишина - максимальные.

Чемеговский каньон, Ивано-Франковская область

Где находится: На окраине села Микуличин, Ивано-Франковская область. Удобнее всего начинать маршрут из центра села, двигаясь по улице Космонавтов вдоль русла реки.

Это одно из малоизвестных, но удивительно красивых мест в Карпатах. Здесь скалы, ущелья и прозрачная река Прутец-Чемеговский создают впечатление дикой горной местности, не испорченной цивилизацией.

История и мифы. Когда-то здесь проходила узкоколейка, остатки которой еще можно увидеть в виде бетонных опор и насыпей. Местные предания рассказывают, что в ущельях прятались беглецы и повстанцы. Природа в этих местах сохранилась благодаря удаленности и сложному рельефу.

Что посмотреть. Скальные выступы, природные ванны в русле реки, узкие ущелья. В весенне-летний период река становится особенно полноводной и голубой. Идеально для пеших прогулок и дикого экотуризма.

Ночевка и кемпинг. Есть возможность установить палатку в долине реки. Туристической инфраструктуры практически нет, поэтому стоит взять все необходимое с собой. Кемпинг возможен только в условиях полной автономии, с уважением к природе и с соблюдением правил безопасности в горах. Чемеговский каньон (фото: Википедия)

Южный Буг возле села Мигия, Николаевская область

Где находится: село Мигия, Первомайский район, Николаевская область (северная часть).

История и мифы. Часть гранитно-степного Побужья - уникального природного комплекса.

Что посмотреть. Пороги, скалы, места для сплава, зеленый берег, радоновое озеро. Есть много развлечений и сплавы.

Ночлег. Есть кемпинги, базы отдыха. Дикий кемпинг разрешено, если соблюдать правила. Мигия (фото: Википедия)

Вас может заинтересовать:

При написании материала были использованы источники: Википедия, Ukrainian Nature Conservation Group (uncg.org.ua), Национальный природный парк "Бугский Гард", ResearchGate