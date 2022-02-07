Ціни на рівні Швейцарії. Чому на українських курортах слабкий сервіс: думка експерта

Із сервісом в українському туризмі – безліч проблем. Сервіс насамперед залежить від людей, їхньої компетентності. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив Президент Національної туристичної організації Іван Ліптуга.

"У нас щороку 122 виші випускають цілу "армію" профільних фахівців з "Туризму, готельної та ресторанної справи". Але більшість у туризмі України потім не працюють, не знаходять гідної роботи. Роботодавці – туроператори та готелі – також не рвуться брати новачків та інвестувати в їхнє навчання", – наголосив він.

"Турист може оселитися в дорогому готелі, а зіпсувати враження офіціант чи таксист"

За словами експерта, навіть такий розвинений та сучасний курорт як Буковель "через наші культурні та ментальні особливості сервісу" слабо конкурує з курортами сусідніх країн.

"Іноземці очікують від України більш бюджетного відпочинку, а за фактом стикаються з рівнем цін на рівні Австрії та Швейцарії та своєрідним українським сервісом. Туристична дестинація гостем сприймається цілісно як один продукт, хоча послуги надаються різними суб'єктами протягом усієї його подорожі".

"Турист може прилетіти в бізнес-класі іноземної авіакомпанії, оселитися в дорогому 5-зірковому готелі, а зіпсувати враження від місця може офіціант або таксист, який візьме з нього втридорога, або некваліфікований гід, який розповідатиме нісенітницю не у справі", – наголосив він.

"У нашому суспільстві високий рівень конфліктності"

Менеджмент локації передбачає консолідацію всіх – влади, бізнесу, ЗМІ, освітніх закладів та місцевих громад, зазначив Іван Ліптуга.

Фото: Яка рентабельність турбізнесу в Україні (інфографіка НТОУ/для РБК-Україна)

"Через особливості ментальності та культури ми дуже розрізнені, у нашому суспільстві високий ступінь конфліктності. Коли настає високий сезон, всі зайняті зароблянням грошей, ніхто не думає стратегічно про завтрашній день: "є попит сьогодні – піднімімо ціни до "не можу". Це відбувається у курортних районах від Одеси до Бердянська. Тому наші курорти програють Єгипту чи Туреччині, куди можна поїхати умовно за ту саму тисячу доларів на тиждень із "all inclusive" та гарним рівнем послуг розміщення", – звернув увагу президент НТОУ.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, чому в Україні немає туристичної статистики.