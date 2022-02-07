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"Все працює на довірі". Експерт розповів, чому не можна точно порахувати туристів в Україні

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Понеділок 07 лютого 2022 08:35
"Все працює на довірі". Експерт розповів, чому не можна точно порахувати туристів в Україні Фото: Чому в Україні немає туристичної статистики (unslpash.com/andriyko-podilnyk)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Статистичних показників внутрішнього туризму не було й немає, каже президент НТОУ

Тренд" Мандруй Україною", коли ще з початку пандемії COVID в соцмережах активно публікували фото і відео з подорожей по країні, триває й у 2022 році. Однак українці подорожують країною і поза цією інформаційною кампанією.

Про це в інтерв'ю для TRAVEL РБК-Україна заявив президент Національної туристичної організації України Іван Ліптуга.

"Внутрішній туризм за останні два роки змінився: українці стали більше їздити по Україні, відвідувати й західні, і східні регіони. Але статистичних показників внутрішнього туризму не було і немає сьогодні", - сказав експерт.

"З 2017 року у нас немає музейної статистики на рівні країни"

За його словами, з цієї причини невідомо, як саме змінилися цифри по внутрішньому туризму.

"Можна тільки здогадуватися, адже внутрішніх туристів складно відокремити від місцевих жителів: якщо нам з вами піти в музей, то в статистиці ми будемо вважатися внутрішніми туристами, навіть при тому, що живемо в цьому регіоні. З 2017 року у нас немає музейної статистики на рівні країни. Раніше такі дані збирав Мінкульт", - додав він.

Іван Ліптуга зазначив: якщо іноземних туристів можна перерахувати по перетину кордону і порівняти з даними з готелів і туристичним збором, то внутрішніх туристів можна порахувати тільки за даними, про які звітують готелі.

"Тут все залежить від організації контролю на місцях - де налагоджений механізм комунікації органів управління з туризму з об'єктами розміщення, там краще оплачують турзбір і звітують про нього. А де туризмом ніхто не займається, там підприємців ніхто не контролює", - сказав він.

Турзбір - це кошти, які готелі та апартаменти беруть з гостя в розмірі, який визначив місцева рада (від 0,5 до 5%), і потім платять до місцевого бюджету:

"Гостьові будинки в більшості випадків з туристів можуть брати цей збір, а в місцевий бюджет не переводять, при цьому вагомих важелів контролю в органів місцевої влади немає".

Однак далеко не всі засоби розміщення в Україні працюють офіційно.

"Тому по суті все працює на довірі. Крім цього, багато засобів розміщення розташовуються в приватній власності і не реєструються як готелі. Відповідно, перевірити їх будь-якому органу не представляється можливим.

Тому в різних областях у нас сильно відрізняються показники готелів за кількістю туристів. Турзбір платять і подають статистику тільки зареєстровані суб'єкти, вони в меншості. Тому порахувати різницю між турзбором і реальним потоком внутрішніх туристів не може ніхто на сьогодні", - резюмував Іван Ліптуга.

Нагадаємо, раніше в ГАРТ поділилися даними про те, скільки українців регулярно подорожують країною.

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