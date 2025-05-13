Это озеро назвали самым красивым во всей Европе: где оно находится и почему от взгляда дух захватывает

Об этом озере мало кто слышал за пределами Словении - и зря. Его назвали одним из самых красивых мест для посещения в Европе. Никакого фотошопа: кристально чистая вода, Альпы вокруг, идеальная тишина и отсутствие туристических толп. Если ищете место для неспешного, медитативного отдыха - это оно.
Что это за озеро, где оно находится и почему стоит его увидеть собственными глазами, рассказывает РБК-Украина.
По версии Lonely Planet малоизвестное озеро Бохинь в Словении было названо одним из самых красивых мест для посещения в Европе в 2025 году. Оно получило награду в рейтинге из 15 лучших мест в Европе, которые стоит посетить.
Озеро Бохинь занимает площадь 318 гектаров и является самым большим постоянным озером в Словении. Расположено оно в Национальном парке Триглав. Бохинь часто остается недооцененным туристами, потому что едут к более известному озеру, которое находится по соседству - Блед.
"Можно было бы подумать, что ни одно озеро не может затмить Блед, но потом вы попадаете к озеру Бохинь, озеру настолько невероятно красивому, что вы громко ахаете. Оно поражает своей красотой в окруженном горами национальном парке Триглав на северо-западе страны, где вершины поднимаются стремительно, скалисто и покрыты лесом над голубовато-зелеными водами", - описывают эту красоту эксперты.
По словам туристов, Бохинь - это прекрасное альпийское озеро в горах и вокруг есть пешеходная тропа длиной около 12 км. Остановиться можно в Уканке, городке на западной оконечности озера Бохинь. Оттуда можно подняться по канатной дороге до Фогеля, откуда открывается захватывающий вид на озеро и горы.
По дороге есть невероятной красоты водопад Савица, который имеет 78 метров и каскадом спускается сквозь ущелье. Для поклонников истории есть свое развлечение - 700-летняя церковь святого Иоанна Крестителя, которая стоит прямо на берегу озера.
Также рядом находится Музей альпийского молочного хозяйства, где есть сохранившаяся мастерская по производству сыра.
Как здесь отдыхают
Купание. В летние месяцы вода прогревается до 22 градусов - приятно освежает, но не "как в ванне". Прекрасно для тех, кто любит природные водоемы без лишней хлорки.
Прогулки на байдарках. В аренду можно взять лодки, байдарки или SUP-доски - вода абсолютно спокойная, идеальная для гребли.
Веломаршруты. Вокруг озера проложено несколько велодорожек, по которым можно осмотреть окрестности.
Хайкинг. Рядом - горные маршруты на любой уровень: от прогулочных до серьезных восхождений на Триглав.
Фото и медитации. Если вам просто хочется посидеть в тишине и смотреть на воду - вы в правильном месте.
Что посмотреть рядом
Водопад Савица - один из самых известных в Словении. К нему ведет живописная тропа с деревянными лестницами.
Церковь Святого Иоанна Крестителя - одна из старейших в Словении, с росписями XIV века.
Канатная дорога на Вогел - с вершины открывается вид на всё озеро Бохинь и окружающие горы.
Долина Семи Озер - настоящий горный маршрут для опытных туристов, но стоящий усилий.
Как доехать
Общественным транспортом:
Авто:
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При написании материала использованы источники: Visit Bohinj Official, Slovenia.info - Official Travel Guide, Lonely Planet, European Natural Gems