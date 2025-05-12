Собираетесь в отпуск в Хорватию? Узнайте о новом необычном штрафе для туристов

За что туристы могут получить штраф в Хорватии (фото: Getty Images)

Хорватия остается одним из самых популярных направлений для летнего отдыха среди туристов со всего мира. Как и в любой стране, здесь действуют определенные правила для посетителей, однако недавно в Хорватии ввели новый штраф, который оказался немного необычным. И сумма штрафа - большая.

За что теперь могут получить большой штраф туристы в Хорватии, где именно и какая сумма, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Shengen.News.

Популярный хорватский остров Хвар сейчас на пике популярности у туристов, которые ищут альтернативу шумным курортам Дубровника и Сплита. С каждым годом количество посетителей растет, а это влечет за собой негативные последствия чрезмерного туризма.

Местные власти острова решили ввести важное ограничение для туристов, которое направлено на уменьшение возмущения среди местного населения. Теперь в Хваре будут требовать строгого дресс-кода для всех отдыхающих. И это правильно будет применяться ко всем местам пребывания, кроме пляжей.

Особый запрет касается мест вблизи исторических памятников и религиозных мест, которых на острове довольно много.

Туристов предупреждают, что ношение неподходящей одежды может привести к значительным штрафам. Например, за ношение купальников за пределами специально отведенных пляжных зон на Хваре можно получить штраф в размере до 600 евро.

Если туристы прогуливаются по городу без рубашки, футболки или других элементов одежды, или их одежда слишком откровенная для таких прогулок, они могут быть оштрафованы на 500 евро. Пляж на курорте в Хорватии (фото: Getty Images)

По словам властей острова, такое строгое правило позволит изменить отношение туристов к самому острову, и обеспечит семьям и жителям Хвара комфорт, особенно в исторических или священных местах.

Такое решение местных властей вызвало значительные дебаты в туристической отрасли. Критики уверены, что введение таких штрафов может испугать туристов и причинить вред местной экономике, создавая неблагоприятную атмосферу.

Однако сторонники таких строгих правил подчеркивают важность уважительного отношения как туристов к местному населению и порядкам, так и местного населения к туристам.

Тем более, что Хорватия не единственная страна, которая пытается снизить негативные воздействия из-за большого количества туристов в регионе благодаря запретам и штрафам. Многие страны в мире, где бывает очень много туристов, имеют определенные ограничения, правила и штрафы. Некоторые из них так же касаются дресс-кода.

Например, в Севилье и Кальпе в Испании есть штраф за прогулки по городу в купальнике или в пляжном варианте вне пляжных зон. В Севилье также запрещено носить нижнее белье поверх одежды и одежду с сексистскими надписями.

В Сорренто и Портофино в Италии также запрещено ношение купальников вне пляжей. В Портофино есть места, где туристам запрещено останавливаться для фотографирования - во избежание скопления.

В Дубае (ОАЭ) есть дресс-код для туристов в общественных местах. Нельзя ходить в майках, открытых футболках и коротких платьях в торговых центрах. Это может привести к штрафу или другому наказанию.

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