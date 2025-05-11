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Виндзор, часовня из человеческих костей и таинственные пещеры: 7 мест в Чехии, которые поразят в самое сердце

Воскресенье 11 мая 2025 19:55
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Виндзор, часовня из человеческих костей и таинственные пещеры: 7 мест в Чехии, которые поразят в самое сердце Какие 7 мест в Чехии вас обязательно поразят (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Чехия - это не только Прага. Эта страна скрывает множество впечатляющих мест, где история, архитектура и природа создают неповторимую магию.

Какие невероятные места в Чехии поразят любого туриста, рассказывает РБК-Украина.

Если вы думаете, что уже знаете Чехию - подумайте еще раз. За пределами Праги скрываются настоящие сокровища, которые завораживают с первого взгляда. Это места, где история встречается с природой, а архитектура - с эмоциями.

Они вдохновляют, впечатляют и оставляют после себя теплый след в душе. Если вы ищете направления, которые действительно стоят вашего времени - эти семь точно вас не подведут.

1. Чешский Крумлов (Český Krumlov)

Город, в котором каждая улочка - как со страницы средневековой сказки. Над рекой Влтавой возвышается замок, а вокруг - черепичные крыши, уличные музыки и аромат кофе. По вечерам здесь особая магия - романтическая и уютная.Виндзор, часовня из человеческих костей и таинственные пещеры: 7 мест в Чехии, которые поразят в самое сердцеПанорама Крумловского замка (фото: Википедия)

2. Пражская Лорета

Барочный комплекс в сердце Праги, который часто остается без внимания туристов. Здесь вы почувствуете спокойствие и возвышение. Колокола, позолота, духовная атмосфера - все способствует глубокому внутреннему обновлению.Виндзор, часовня из человеческих костей и таинственные пещеры: 7 мест в Чехии, которые поразят в самое сердцеЛорета (фото: Википедия)

3. Адршпашско-Теплицкие скалы (Adršpašsko-teplické skály)

Гигантские каменные образования, фантастические ландшафты, голубые озера - все это создает ощущение, будто вы попали в фэнтези-мир. Место, где природа демонстрирует свою силу и величие.Виндзор, часовня из человеческих костей и таинственные пещеры: 7 мест в Чехии, которые поразят в самое сердцеАдршпашско-Теплицкие скалы (фото: Википедия)

4. Кутна Гора (Kutná Hora)

Город с готическим шармом и неповторимой атмосферой. Вы сможете увидеть знаменитую Костницу - часовню, декорированную человеческими костями. Впечатления - не из пугающих, а из глубоких и философских.Виндзор, часовня из человеческих костей и таинственные пещеры: 7 мест в Чехии, которые поразят в самое сердцеКутна гора (фото: Википедия)

5. Моравский карст (Moravský kras)

Одно из крупнейших карстовых образований в Центральной Европе. Вас ждут подземные реки, сталактитовые пещеры и пропасть Мацоха - зрелищная и мистическая.Виндзор, часовня из человеческих костей и таинственные пещеры: 7 мест в Чехии, которые поразят в самое сердцеПещера Пунква (фото: Википедия)

6. Тельч (Telč)

Город-жемчужина, входящий в наследие ЮНЕСКО. Цветные домики, живописная площадь, романтическая архитектура - все выглядит как декорации к исторической драме. Здесь хочется остановить время.Виндзор, часовня из человеческих костей и таинственные пещеры: 7 мест в Чехии, которые поразят в самое сердцеПанорама города (фото: Википедия)

Замок Глубока-над-Влтавоу (Hluboká nad Vltavou)

Один из самых роскошных замков Чехии, стилизованный под английский Виндзор. Его интерьеры впечатляют, а окружающий парк вдохновляет на прогулки и мечты.Виндзор, часовня из человеческих костей и таинственные пещеры: 7 мест в Чехии, которые поразят в самое сердцеЗамок Глубока (фото: Википедия)

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Czech Tourism, Atlas Obscura, Rough Guides, Wikipedia, Национальный туристический портал Чехии.

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