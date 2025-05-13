Это озеро назвали самым красивым во всей Европе: где оно находится и почему от взгляда дух захватывает

Об этом озере мало кто слышал за пределами Словении - и зря. Его назвали одним из самых красивых мест для посещения в Европе. Никакого фотошопа: кристально чистая вода, Альпы вокруг, идеальная тишина и отсутствие туристических толп. Если ищете место для неспешного, медитативного отдыха - это оно.

Что это за озеро, где оно находится и почему стоит его увидеть собственными глазами, рассказывает РБК-Украина.

Что стоит знать об озере Бохинь в Словении

По версии Lonely Planet малоизвестное озеро Бохинь в Словении было названо одним из самых красивых мест для посещения в Европе в 2025 году. Оно получило награду в рейтинге из 15 лучших мест в Европе, которые стоит посетить.

Озеро Бохинь занимает площадь 318 гектаров и является самым большим постоянным озером в Словении. Расположено оно в Национальном парке Триглав. Бохинь часто остается недооцененным туристами, потому что едут к более известному озеру, которое находится по соседству - Блед.

"Можно было бы подумать, что ни одно озеро не может затмить Блед, но потом вы попадаете к озеру Бохинь, озеру настолько невероятно красивому, что вы громко ахаете. Оно поражает своей красотой в окруженном горами национальном парке Триглав на северо-западе страны, где вершины поднимаются стремительно, скалисто и покрыты лесом над голубовато-зелеными водами", - описывают эту красоту эксперты. Озеро Бохинь в Словении (фото: Getty Images)

По словам туристов, Бохинь - это прекрасное альпийское озеро в горах и вокруг есть пешеходная тропа длиной около 12 км. Остановиться можно в Уканке, городке на западной оконечности озера Бохинь. Оттуда можно подняться по канатной дороге до Фогеля, откуда открывается захватывающий вид на озеро и горы.

По дороге есть невероятной красоты водопад Савица, который имеет 78 метров и каскадом спускается сквозь ущелье. Для поклонников истории есть свое развлечение - 700-летняя церковь святого Иоанна Крестителя, которая стоит прямо на берегу озера.

Также рядом находится Музей альпийского молочного хозяйства, где есть сохранившаяся мастерская по производству сыра.

Отдых возле озера Бохинь

Как здесь отдыхают

Купание. В летние месяцы вода прогревается до 22 градусов - приятно освежает, но не "как в ванне". Прекрасно для тех, кто любит природные водоемы без лишней хлорки.

Прогулки на байдарках. В аренду можно взять лодки, байдарки или SUP-доски - вода абсолютно спокойная, идеальная для гребли.

Веломаршруты. Вокруг озера проложено несколько велодорожек, по которым можно осмотреть окрестности.

Хайкинг. Рядом - горные маршруты на любой уровень: от прогулочных до серьезных восхождений на Триглав.

Фото и медитации. Если вам просто хочется посидеть в тишине и смотреть на воду - вы в правильном месте. Озеро Бохинь в Словении (фото: Википедия)

Что посмотреть рядом

Водопад Савица - один из самых известных в Словении. К нему ведет живописная тропа с деревянными лестницами.

Церковь Святого Иоанна Крестителя - одна из старейших в Словении, с росписями XIV века.

Канатная дорога на Вогел - с вершины открывается вид на всё озеро Бохинь и окружающие горы.

Долина Семи Озер - настоящий горный маршрут для опытных туристов, но стоящий усилий.

Как доехать

Общественным транспортом:

Из Любляны можно доехать поездом до станции Bohinjska Bistrica, а оттуда автобусом или пешком до самого озера (5-6 км).

Авто:

Дорога из Любляны занимает около 1,5 часа. Можно оставить авто на парковке у озера или в близлежащих деревнях.

Полезные советы

Лучше всего остановиться в селе Рибчев Лаз. Оттуда удобнее всего добраться до всех локаций.

Еда в местных ресторанах - локальная, сезонная и вкусная. Обязательно попробуйте блюда со свежей рыбой.

Бохинь входит в национальный парк, поэтому ведите себя экологично, не оставляйте мусор.

Озеро Бохинь в Словении (фото: Википедия)

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При написании материала использованы источники: Visit Bohinj Official, Slovenia.info - Official Travel Guide, Lonely Planet, European Natural Gems