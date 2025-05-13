Це озеро назвали найгарнішим у всій Європі: де воно знаходиться та чому від погляду дух перехоплює
Про це озеро мало хто чув за межами Словенії - і дарма. Його назвали одним із найкрасивіших місць для відвідування в Європі. Жодного фотошопу: кристально чиста вода, Альпи навколо, ідеальна тиша та відсутність туристичних натовпів. Якщо шукаєте місце для неспішного, медитативного відпочинку - це воно.
Що це за озеро, де воно знаходиться і чому варто його побачити власними очима, розповідає РБК-Україна.
Що варто знати про озеро Бохінь у Словенії
За версією Lonely Planet маловідоме озеро Бохінь у Словенії було названо одним з найкрасивіших місць для відвідування у Європі у 2025 році. Воно отримало винагороду у рейтингу з 15 найкращих місць в Європі, які варто відвідати.
Озеро Бохінь займає площу 318 гектарів і є найбільшим постійним озером у Словенії. Розташоване воно у Національному парку Триглав. Бохінь часто залишається недооціненим туристами, бо їдуть до більш відомого озера, яке знаходиться по сусідству - Блед.
"Можна було б подумати, що жодне озеро не може затьмарити Блед, але потім ви потрапляєте до озера Бохінь, озера настільки неймовірно красивого, що ви голосно ахаєте. Воно вражає своєю красою в оточеному горами національному парку Триглав на північному заході країни, де вершини здіймаються стрімко, скелясто та вкриті лісом над блакитно-зеленими водами", - описують цю красу експерти.Озеро Бохінь в Словенії (фото: Getty Images)
За словами туристів, Бохінь - це прекрасне альпійське озеро в горах і навколо є пішохідна стежка довжиною близько 12 км. Зупинитися можна в Уканці, містечку на західному краю озера Бохінь. Звідти можна піднятися канатною дорогою до Фогеля, звідки відкривається захопливий вид на озеро та гори.
По дорозі є неймовірної краси водоспад Савіца, який має 78 метрів і каскадом спускається крізь ущелину. Для шанувальників історії є своя розвага - 700-річна церква святого Івана Хрестителя, яка стоїть прямо на березі озера.
Також поруч знаходиться Музей альпійського молочного господарства, де є збережена майстерня з виробництва сиру.
Відпочинок біля озера Бохінь
Як тут відпочивають
Купання. У літні місяці вода прогрівається до 22 градусів - приємно освіжає, але не "як у ванні". Чудово для тих, хто любить природні водойми без зайвої хлорки.
Прогулянки на байдарках. В оренду можна взяти човни, байдарки або SUP-дошки - вода абсолютно спокійна, ідеальна для веслування.
Веломаршрути. Навколо озера прокладено кілька велодоріжок, якими можна оглянути околиці.
Хайкінг. Поруч - гірські маршрути на будь-який рівень: від прогулянкових до серйозних сходжень на Триглав.
Фото та медитації. Якщо вам просто хочеться посидіти в тиші й дивитись на воду - ви у правильному місці.Озеро Бохінь у Словенії (фото: Вікіпедія)
Що подивитися поруч
Водоспад Савиця - один із найвідоміших у Словенії. До нього веде мальовнича стежка з дерев’яними сходами.
Церква Святого Іоанна Хрестителя - одна з найстаріших у Словенії, з розписами XIV століття.
Канатна дорога на Вогел - з вершини відкривається краєвид на все озеро Бохінь і навколишні гори.
Долина Семи Озер - справжній гірський маршрут для досвідчених туристів, але вартий зусиль.
Як доїхати
Громадським транспортом:
- З Любляни можна доїхати поїздом до станції Bohinjska Bistrica, а звідти автобусом або пішки до самого озера (5-6 км).
Авто:
- Дорога з Любляни займає близько 1,5 години. Можна залишити авто на парковці біля озера або у прилеглих селах.
Корисні поради
- Найкраще зупинитися у селі Рібчев Лаз. Звідти найзручніше дістатись до всіх локацій.
- Їжа в місцевих ресторанах - локальна, сезонна й смачна. Обов’язково скуштуйте страви зі свіжою рибою.
- Бохінь входить до національного парку, тому поводьтесь екологічно, не залишайте сміття.
Озеро Бохінь в Словенії (фото: Вікіпедія)
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Під час написання матеріалу використані джерела: Visit Bohinj Official, Slovenia.info - Official Travel Guide, Lonely Planet, European Natural Gems