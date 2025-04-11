Новые ограничения в Испании: туристы должны подумать дважды, стоит ли ехать

Что именно изменилось и стоит ли ехать в Испанию после этих нововведений, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Туристический сбор

Балеарские острова, а это Майорка, Менорка, Ибица и Форментера, планируют ввести новые туристические сборы для туристов. Пока что новые меры ожидают утверждения и точная дата внедрения изменений неизвестна.

Но от этого будет зависеть стоимость аренды номера в отелях. Тарифы будут меняться в зависимости от качества размещения и месяца. То есть, в отелях 4 и 5 звездочек в июне, июле и августе - сбор будет самым высоким, а это в среднем от 4 до 7 евро за ночь с одного человека.

В более простых отелях или апартаментах - в среднем - 4-5 евро за ночь с одного человека. То есть, если вы будете отдыхать неделю, то к общей стоимости отеля придется за одного человека доплатить сбор в размере от 30 до 50 евро.

Сборы не будут применены для туристов, которые будут отдыхать в январе и феврале, а также от них будут освобождены дети до 16 лет.

Налог в Барселоне

До конца 2025 года появится новый туристический налог в Барселоне, которой будет выше предыдущего фактически в два раза. Сейчас максимальная плата для гостей в 5-звездочных отелях составляет 7 евро, а в будущем планируют увеличить эту сумму до 14 евро и это за ночь с одного человека.

К примеру, в Каталонии, куда чаще всего едут туристы, взимают туристический сбор в размере от 1 евро до 5,7 за ночь. И это также зависит от качества проживания - от 5-звездочных отелей до обычных квартир. От этого туристического сбора освобождены только дети до 16 лет.

Валюта

Часто туристы ищут наличные, чтобы рассчитаться за что-то в отпуске, но стоит хорошо подумать об этом нюансе в Испании. В стране введены изменения валюты, из-за которых ваши банкноты могут быть отклонены во время покупки.

Например, старые или смятые купюры номиналом 50 евро у вас может не принять любой из розничных торговцев, поскольку в планах у центрального банка изъять все поврежденные купюры из обращения для борьбы с мошенничеством.

Мелкие купюры номиналом в 5, 10 или 20 евро - должны быть приемлемыми, а вот крупных купюр стоит избавиться, поскольку они их чаще подделывают. На пляжах в Испании вводят строгие штрафы за нарушения (фото: Getty Images)

Пляж и поведение

В Гран-Канарии ввели новые запрещенные предметы на пляжах, а использование определенных вещей может привести к штрафу в размере почти 3000 евро.

Что запрещено:

Курить сигареты

Использовать вейпы

Слушать музыку в местах для принятия солнечных ванн, включая пляжи, набережные и прибрежные зоны

Готовить на пляже

Собирать любые ракушки или камни с пляжа или воды. Даже переворачивать камни и не возвращать их в исходное положение - нельзя

Заниматься публичным сексом

Перегораживать любые подъездные пути или дорожки

Злоупотреблять общественными душевыми или станциями для мытья ног. Например, расходуя воду или используя воду для наполнения контейнеров, или мытья с мылом.

Ловить рыбу на удочку в пределах 150 метров от зон купания или дайверов

Использовать зонтик для тени

Ставить палатки

Штрафы будут колебаться от 30 евро за незначительное нарушение до 2900 евро за серьезное нарушение. Что считается легким, а что серьезным нарушение - не объясняется, поэтому рисковать не стоит.

Ограничения на экскурсии

На Майорке решили ограничить пешеходные экскурсии и теперь можно будет погулять только группой до 20 человек, а это соответственно сделает экскурсии дороже. Как будут отслеживаться количество групп и участников - пока непонятно.

На Балеарские острова это требование не распространяется (пока что), и поэтому там может быть группа до 70 человек на пешеходные экскурсии.

Только для жителей

На Майорке, самом большом из Балеарских островов, есть места с назначением, которые называют типичным старым средиземноморским городом. Например, Сольер. Если вы надумаете поехать туда на автомобиле, то стоит передумать.

Местные жители были настолько обеспокоены количеством туристов, что местные власти ввели зону "только для жителей", и туда нет доступа даже прокатным автомобилям из города. Некоторые районы и города в Испании теперь будут "только для местных" (фото: freepik.com)

"Запрет на туризм"

В городе Малага был введен трехлетний закон, который местные окрестили "запретом на туризм". Хотя этот термин вводит в заблуждение, поскольку будут запрещены не туристы.

На самом деле этот закон запрещает регистрацию любой новой аренды на отдых в 43 районах области. Власти Малаги пытаются остановить рост аренды недвижимости в наиболее многолюдных частях города и дать местным жителям больше шансов найти долгосрочную аренду.

Запрет алкоголя

Льюкмайор, Пальма, Кальвия (Магаллуф) на Майорке и Сант-Антони на Ибице ввели запрет на продажу алкогольных напитков с 21:30 до 8:00 утра. И туристы не только не смогут купить алкоголь в это время, но и не смогут его пить где-то в местах общего пользования.

То есть, вариант ночной вечеринки на лодках - все, потому что лодки для вечеринок должны плавать в пределах одной морской мили от определенного района, а значит - там алкоголь нельзя быть ни покупать, ни пить.

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