10 безумных причин, за которые вас могут оштрафовать в Нидерландах на немалую сумму

За что вас могут неожиданно оштрафовать в Нидерландах (фото: pixabay.com)

Какие неожиданные штрафы можно получить в Нидерландах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)

Правила дорожного движения и общественного поведения в Нидерландах поражают неожиданной детализацией. Некоторые из них кажутся туристам абсурдными, но за их нарушение придется заплатить немалые штрафы.

В Нидерландах правила установлены не только для безопасности, но и для сохранения общественного порядка - иногда это приобретает довольно забавные формы. Вот некоторые из необычных штрафов, которые действительно существуют:

Поцелуй во время езды на велосипеде - 95 евро

Даже если это романтично, целоваться, не остановившись, считается опасным для движения. Полиция может воспринять это как отвлечение внимания и оштрафовать.

Бросаешь мусор мимо урны - 140 евро

В Нидерландах действует строгий подход к чистоте. Даже окурок или жвачка, выброшенная на тротуар, могут обойтись в значительную сумму.

Громкое пение или смех в ночное время - до 450 евро

Шум после 22:00 может быть основанием для вызова полиции, особенно в жилых районах. Туристы часто не осознают этого правила.

Кормление голубей в общественных местах - 70 евро

Это правило объясняется санитарными нормами: массовое кормление приводит к размножению вредителей. Есть вещи, за которые вас могут оштрафовать в Нидерландах (фото: pixabay.com)

Езда на велосипеде без фар в темное время суток - 55 евро

Нидерландцы - велосипедная нация, поэтому безопасность на двухколесном транспорте является приоритетом. Свет - это обязательное требование.

Не пристегнутый ремень безопасности в такси - 140 евро

Даже пассажир на заднем сиденье такси должен быть пристегнут. За нарушение штраф будет платить и водитель, и пассажир.

Пользование телефоном на велосипеде - 95 евро

С 2019 года этот штраф приравнивается к тому, если бы вы держали телефон за рулем авто. Нидерландцы серьезно относятся к безопасности. Не стоит в Нидерландах сидеть на ступеньках возле музея и кормить голубей (фото: pixabay.com)

Прогулка по городу без документов - до 100 евро

Даже если вы турист и просто пешком гуляете, при себе вы обязаны иметь документы. Это может любой документ, удостоверяющий личность или даже его ксерокопия.

Купание в каналах - 140 евро

Если вам вдруг захотелось в жару прыгнуть в канал, которых в Нидерландах множество, то хорошо подумайте дважды. Потому что в большинстве городов это запрещено, а причина - безопасность и гигиена.

Сидение на лестнице или памятниках - от 90 до 140 евро

Во многих городах запрещено сидеть на лестнице возле церквей, музеев, памятников архитектуры. Не стоит садиться и на памятники. Все это - часть охраняемого культурного наследия, поэтому полиция или муниципальные работники могут выписать штраф "за неподобающее поведение в публичном пространстве".

Вас может заинтересовать:

Для написания этого материала были использованы следующие источники: LivingInAWindmill, Украинцы в Европе, AmsterdamOnline.