Термальні джерела та чисте повітря: чому варто їхати на Азовське море навесні

Напередодні сезону пляжного відпочинку багато хто ставить собі питання: чи варто приїздити до Генічеська та на Арабатську Стрілку навесні? В цьому випадку все залежить від того, якому саме відпочинку ви віддаєте перевагу і чого просить душа в цей час року.

Якщо хочеться літнього тепла, моря і криків чайок, вам безперечно варто поїхати в теплі краї. Отже, збираємо валізу, купуємо квиток на літак чи готовий тур і - вперед до того, за що ми так любимо відпочинок на Азовському морі в літній період.

Фото: На Приазов'ї навесні прокидається природа (Олексій Войцеховський)

Але якщо вам хочеться просто змінити обстановку, провести моральне перезавантаження і подихати свіжим морським повітрям, неспішно прогулюючись кілометрами порожніх пляжів і насолоджуватися тим, як прокидається дика природа Сивашу, вам неодмінно потрібно приїхати в Генічеськ або на Арабатську Стрілку

Отже, чим цікавий відпочинок на Азовському морі та Арабатській Стрілці у весняні місяці?

Арабатська Стрілка навесні: свіже повітря, риба, яскраві світанки

На Арабатській Стрілці весна - це колір волошково-синього неба і темна блакить морської води, з невеликими відтінками зелені, що особливо впадає в очі після похмурих зимових фарб.

Колір яскравого золота світанку, який ідеально можна зустріти на старому Залізному мосту. Тут - запах свіжого, по-весняному теплого, морського вітру. Аромат квітучих дерев.

Фото: Весна на Азовському морі (Олексій Войцеховський)

А ще - запах смаженої риби. Його можна відчути не тільки вдома, але і прогулюючись вулицями міста. Від цих запахів ви відразу згадаєте образ золотистої, власноруч підсмаженої камбали з хрусткою скоринкою. І це саме той випадок, коли перехід до смаку місцевої риби є лише ланкою в цьому ланцюжку.

Весна - одне з найбільш благодатних часів року для рибного промислу. Тому - не смаженою рибою єдиною. Смак свіжого хліба з тонким шаром масла ідеально поєднується з печінкою в'яленого бичка і в'язкою, янтарно-жовтою ікрою. Для фіксації й вираженості смаку немає нічого краще гіркого і терпкого пива.

Фото: Особливі світанки та заходи сонця - приємний бонус відпочинку на морі навесні (Олексій Войцеховський)

Звуків навесні на Арабатці особливо багато. Шум моря, що йде по протоці баркаса, і спів птахів. Все це радує слух після зимового затишшя. Навіть вітер звучить по-особливому, натякаючи на швидке потепління й на прихід довгоочікуваного літа.

Яка ситуація з вибором житла

В самому Генічеську та у всіх населених пунктах Арабатської Стрілки (Генгорка, Приозерне, Щасливцеве та Стрілкове) можна без зусиль знайти варіанти житла, де можна зупинитися навесні.

З кожним роком все більше приватних домоволодінь, готелів і міні-пансіонатів готові приймати гостей цілий рік.

Фото: В регіоні з'являється все більше місць для розміщення туристів і поза літнім сезоном (Олексій Войцеховський)

Приємним бонусом стане те, що в цей час ціни на житло помітно нижчі, ніж у літній сезон. Звичайно, такої кількості працюючих кафешок та розваг у цей час ще немає. Але навесні сюди їдуть зовсім не за цим. Розглянемо детальніше "бонуси" весняної поїздки на море.

Тиша та затишна атмосфера

Тиша дозволяє привести думки та тіло в порядок та гармонію. Ви зможете добре виспатися, і вам не завадять ні шум машин, ні музика з прибережних кафешок, ні галасливі сусіди.

Доброму сну так само посприяє кришталево чисте морське повітря. Навесні його запах відчувається інакше. Надихатися ним неможливо.

Недорогі та смачні морепродукти

Навесні рибний ринок у Генічеську надасть вам всі дари Азовського моря в найбільш свіжому вигляді. Тут можна дуже недорого купити живу креветку (50-60 грн літрова банка), камбалу і калкан (60-110 грн за кілограм), азовського бичка декількох видів, піленгас та інші морепродукти.

Фото: Навесні на Приазов'ї - широкий вибір морепродуктів (Олексій Войцеховський)

До речі, влітку дуже висока ймовірність взяти несвіжий товар. Але ось навесні цей варіант практично неможливий.

Прогулянка Арабаткою

Окремо варто розповісти про прогулянки берегом Арабатської Стрілки. Це кілометри шляху по узбережжю моря, вкритому мільйонами черепашок, мідій та іншими дарами моря. Цей процес затягує і схожий на медитацію.

Фото: На Арабатці можна довго прогулюватися пляжами, виглядаючи незвичайні знахідки (Олексій Войцеховський)

Тут очі виглядають всілякі незвичайні знахідки, строкаті черепашки, незвичайного виду уламки дерева, кераміки або глини. Після сильних штормів цей процес стає ще більш захоплюючим, оскільки море викидає на берег безліч цікавих об'єктів і знахідок.

Гарячі джерела Арабатки

Обов'язкова у весняній програмі - поїздка на гарячі джерела Арабатської Стрілки. Що може бути прекрасніше, ніж сидіти в теплій і корисній для здоров'я воді при прохолодній температурі навколо?

Не дарма так популярні знамениті гарячі чани на курортах в Карпатах. Термальних джерел на Арабатській Стрілці - два. Одне - в Щасливцевому, друге - у Стрілецькому. Ми розповідали про них раніше у попередніх публікаціях.

У Щасливцевому доведеться залишити машину біля дороги на спеціальній стоянці (безкоштовно) і трохи пройтися. А у Стрілецькому можна проїхати прямо до території Арабатських терм.

Фото: Гарячі джерела Арабатської стрілки (Олексій Войцеховський)

Слід пам'ятати, що хоча це дуже приємно, і вилазити на холодне повітря з тепленького і розслаблюючій природної ванни так не хочеться, одна процедура не має перевищувати за часом 15-20 хвилин. Якщо дуже хочеться, то краще зробіть перерву і потім - ще один захід. Так буде краще й корисніше для організму.

Екстремальні розваги

Любителям більш активних видів відпочинку тут теж буде чим зайнятися. Весняна рибалка, екстремальна прогулянка на каяках, SUP-борді чи кайті по прозорому весняному морю та Сивашу.

Тут все обмежується тільки вашою фантазією й бажанням.

Фото: Поїздка на море навесні - прекрасний спосіб змінити обстановку (Олексій Войцеховський)

Підіб'ємо підсумки

Якщо вам хочеться змінити звичну атмосферу й влаштувати невелику подорож, при цьому ви не плануєте витрачати на мандрівку великий бюджет, вам однозначно варто спробувати приїхати навесні в Генічеськ або на Арабатську Стрілку на кілька днів.

Краса весняного Азову, п'янке морське повітря, смачне меню з морепродуктів, красиві й заспокійливі пейзажі вам забезпечені. А велика кількість відзнятих тут красивих фото і відео дозволить вам наповнювати стрічки своїх соціальних мереж ще тривалий період після цієї поїздки.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли почнеться новий сезон відпочинку на морі в Україні.

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