Низькі ціни та нові готелі: коли розпочнеться сезон відпочинку на морі в Україні

Прогнози та головні тренди внутрішнього туризму на 2021 рік

Відпочинок на морі в Україні влітку - актуальне питання навіть зараз, у другій половині зими. Вже є сенс оцінити перспективи оздоровчого сезону 2021 року та спрогнозувати, як пройде новий період відпочинку на Чорному та Азовському морях.

Тим більше, що спекотне літнє сонце, насичене іонами йоду морське повітря і сприятливий клімат наших курортів може стати гарним місцем для відпочинку саме під час пандемії.

Ми опитали понад 100 власників готелів з Арабатської Стрілки (Генгорки, Щасливцевого та Стрілкового), Бердянська, Кирилівки, а також курортів Чорного моря. Отриманий нашим сервісом зворотний зв'язок дозволяє давати оптимістичні прогнози щодо нового сезону на морі у 2021 році.

Фото: Готелі та пансіонати на Чорному та Азовському морях готуються до нового сезону (booking.com)

Цікаво, що всі без винятку опитані респонденти заявили: вони активно ведуть підготовчі роботи: упорядковують території оздоровчих закладів, деякі розширюються, збільшуючи кількість номерів. Старт сезону, принаймні на Арабатській Стрілці, місцеві готелі планують на 1 травня.

Що змінилося у період міжсезоння

Насамперед за період 2020 року і вже у 2021-му кардинальним чином змінюються тенденції внутрішнього туризму, який продовжує залишатися на порядку у більшості туристів. Ажіотаж, викликаний світовою пандемією, потроху стихає.

Це пов'язано з багатьма причинами. Основна з них полягає в тому, що суспільство звикає до будь-яких умов, а людям властиво адаптуватися. Виходячи з досвіду попереднього сезону, можна припустити: в туристичній сфері навряд чи будуть вводити нові жорсткі обмеження, включаючи повну заборону на роботу оздоровчих закладів.

Фото: Тераса кафе одного з готелів в Генічеську (booking.com)

За словами власників оздоровчих закладів і приватних домоволодінь, спостерігаються обережно-оптимістичні прогнози по статистиці з попереднім бронюванням - номери для відпочинку влітку туристи потроху шукають вже зараз. Особливі надії покладають на постійних клієнтів, які приїжджають до них щоліта протягом декількох років.

Якими будуть ціни на житло біля моря?

Спрогнозувати ціни на житло сьогодні трохи складніше: ціноутворення залежить від комплексу факторів. Але навряд чи буде кардинальне зростання цін у порівнянні з минулим роком.

З урахуванням того, що всі будуть максимально зацікавлені в туристичному трафіку, більш вірогідний зворотний сценарій - різні акції та знижки для постійних клієнтів і програми лояльності для нових.

Локації всередині країни будуть популярнішими за закордонні

Цього року все так само будуть існувати певні перешкоди для вільного і швидкого виїзду на закордонні курорти. В основному - через постійно мінливі вимоги щодо ПЛР-тестування і бюрократичні моменти, а також через фінансові витрати на ці процедури.

Крім того, в новому сезоні буде актуальним питання вакцинації. Судячи з тенденцій, на жаль, провести її навряд чи встигнуть всім бажаючим. А тим часом багато країн вже стали віддавати пріоритет саме тим туристам, які пройшли всі етапи вакцинації проти COVID. Це може стати перешкодою для в'їзду туди, куди туристи звикли їздити з року в рік.

Фото: Попит на відпочинок всередині країни може зрости за нових вимог до туристів в інших країнах (booking.com)

Тому цілком ймовірно, що поїздка на відпочинок в теплі країни обросте додатковою медичною та бюрократичною тяганиною, і не у кожного буде час оформляти всі необхідні документи для виїзду.

Припускаю, що вітчизняні рекреації, навпаки, опиняться у більш вигідному становищі. Очікую, що вони стануть ще більш привабливими для туристів.

Попит на послуги може збільшитися

Власникам всіх видів для бізнесу, прямо або побічно пов'язаного з туристичною сферою, і особливо сектору оздоровчих установ, слід бути готовими до значного збільшення попиту на їхні послуги.

Вважаю, що цього року відпочивати поїдуть навіть найобережніші туристи та ті, хто сумлінно дотримується всіх правил безпеки під час пандемії. Більшість туристів вже адаптувалася до ситуації з COVID, звикли до санітарних вимог, здобули певний психологічний "дзен". Тому варто бути готовими до туристичного "буму" та зустріти його у всеозброєнні.

Фото: Влітку 2021 року туристи будуть охочіше їхати на відпочинок, втомившись від обмежень (booking.com)

Люди, які вміють аналізувати події, встигли зробити правильні висновки за підсумками минулого сезону. Багатьом стало зрозуміло, що потрібно поліпшити, перебудувати, додати або змінити для залучення нових сегментів відпочивальників.

Багато міні-пансіонатів взагалі проводять перебудову й переходять на інший, вищий рівень пропозиції. Ті ж, хто не вловив зміну основних трендів і тенденцій, можуть спробувати зробити це вже цього сезону.

Бронювати готелі варто заздалегідь

Туристам слід врахувати, що вітчизняні курорти не стоять на місці та постійно розвиваються. Та ж Арабатська Стрілка протягом року трансформувалася в цілорічний курорт і навіть взимку приймає досить велика кількість туристів, завдяки термальним джерелам.

Багато рекреаційних закладів наростили сервіс, збільшили площі, модернізували інфраструктуру.

Минулого року українські морські рекреації приємно вразили багатьох достатньо високим рівнем сервісу, розвиненою інфраструктурою і більш доступними цінами при майже аналогічних умовах. Це стало справжнім сюрпризом для тих, хто шукав подібного відпочинку виключно за кордоном.

Фото: Відпочинок на Арабатській Стрілці влітку (booking.com)

Тому вважаю, що питання "їхати чи ні" у новому сезоні розглядати не варто. Слід лише точно зрозуміти, куди саме вам варто поїхати й де зупинитися.

До речі, деякі готелі на морі в Україні почали приймати заявки на бронювання ще у грудні 2020 року. Тому варто заздалегідь занепокоїтися бронюванням житла, щоб знайти оптимальний варіант за ціною та якістю відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому у міжсезоння для гастротуризму варто поїхати на Арабатську Стрілку.

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