Термальні джерела та спа-курорт: затишна локація в Україні для відпочинку у міжсезоння

Фото: Курорт термальних вод у селі Косонь (ukraine-resorts.com)

Ціни та місця для відпочинку неподалік від села Косонь на Закарпатті

Термальні води Закарпаття широко відомі серед українських туристів. Сюди особливо часто їдуть восени та на початку зими для оздоровлення та повноцінного відпочинку як під час відпустки, так і на короткий вікенд.

Восени екскурсій в Карпатах стає менше, але термальний відпочинок залишається актуальним у будь-яку пору року. На Закарпатті є кілька локацій для такого виду відпочинку. Один із відомих - курорт Косино неподалік від села Косонь у Берегівському районі Закарпаття. Тут можна зупинитися як в міні-готелях, так і у великому комплексі або у власників приватних садиб.

Хоча через карантин вихідного дня багато спа-центрів працюють з обмеженнями, місцевий курорт з басейнами відкритий до відвідування. Також можна забронювати й готельні номери. Про це РБК-Україна розповіли в одному з місцевих відпочинкових комплексів. За інформацією співробітників готелю, номери варто бронювати заздалегідь, а протягом кількох діб потрібно внести 100% від суми.

Також на сайті одного з місцевих готелів запевняють, що за станом на сьогодні басейни відкриті до відвідування з дотриманням дистанції та інших карантинних обмежень. Там нагадали, що у термальній та прісній хлорованій воді COVID-19, за даними ВООЗ, не поширюється.

Особливості "термального" відпочинку на Закарпатті

Термальні води Закарпаття мають оптимальний мінеральний склад та температуру, які чудово підходять для загального оздоровлення організму. Вони відносяться до високотермальних хлоридно-натрієвих вод середньої мінералізації й наповнені корисними мікроелементами.

Ці води також застосовують для лікування різних захворювань. Звісно, робити це варто тільки після консультації з лікарем. Як стверджується, термальні води допомагають при деяких хворобах опорно-рухової, серцево-судинної, периферичної нервовими системи та при деяких хвороби печінки.

Фото. Село Косонь (ecohotels.in.ua)

Місцева мінеральна вода в Косино подається з однієї із трьох експлуатованих нині свердловин на Закарпатті. Ці джерела виявили у 80-х роках минулого століття радянські геологи під час пошуку нафтових родовищ.

Сьогодні термальна вода надходить з покладів мінеральних підземних термальних вод, які проходять через Францію, Австрію, Швейцарію, Балканський півострів. Подається вода у "природному" стані при температурі +41-42 °C.

На місцевому курорті є сім різних басейнів з термальними та прісними водами. Наприклад, смарагдовий басейн, "Золотий кран здоров’я "Косино", басейн "Інь-Ян", "Ванни Кнайпа" та інші.

Фото: Класичний плавальний басейн в Косино (kosino.ua)

На території одного з комплексів також є найбільші в Україні фонтани-джакузі з "кавою", "вином", "пивом" та фонтан-ілюзія "Золотий кран здоров’я" висотою 15,5 метрів.

Ціни за користування басейнами:

Дорослі – 450 грн/3 год, 900 грн/день.

Рекомендований час проведення у басейнах: по 15-20 хвилин тричі на день. Розглянемо основні місцеві термальні басейни детальніше.

"Смарагдовий" басейн

Тут можна перебувати одночасно у теплій воді та на свіжому повітрі в будь-яку пору року. У басейні є сидіння з гідромасажем для спини та ніг, підводний масаж для нижньої частини тіла, дві гідроподушки для ефективного масажу верхньої частини тіла.

"Золотий кран здоров’я"

Це великий термальний басейн з фонтанами-джакузі, виконаними у вигляді кави, пива та вина – традиційних напоїв цього краю. Вода ллється з великого крана висотою 15,5 метрів. Він побудований так, що коли вперше дивишся на нього, складається враження, що кран нібито "завис" у повітрі.

Фото: Басейн "Золотий кран здоров’я" (kosino.ua)

"17 кроків здоров’я"

Особливою популярністю користуються ванни Кнайпа. Це своєрідний мілкий басейн, у якому через кожні 1,5-2 метри різко змінюється температура води.

Ще одна особливість басейну в тому, що його дно викладене дрібними камінчиками, що посилює масажний ефект процедури.

Фот: Ванна Кнайпа (tsikaviy-svit)

Басейн "Інь-Янь"

Ще один з найцікавіших басейнів - Інь-Янь. Рекомендовано перебувати по 20 хвилин у кожній ванні, у яких температура води суттєво відрізняється.

"Королівські" сауни та печери

Окрім термальних басейнів, в курортному селі туристам пропонують відвідати комплекс саун. Їх тут п'ять видів: евкаліптова, римська, трав’яна, угорська, хамам. Окрім того, гостям пропонують відвідати крижану та соляну печери. Які, як стверджується, також сприяють оздоровленню організму.

Де зупинитись поблизу курорту та скільки коштує житло

Зупинитись можна у готелі, який розташований на території комплексу, або у селищі Косонь (1,5 км від басейнів), також - у містечку Берегово (20 км). Тут є як готельний комплекс, так і приватні садиби та міні-готелі.

Вибір житла - достатньо широкий. Але варто звернути увагу на те, що більшість готельних комплексів і садиби знаходяться не в самому селі, а в сусідніх населених пунктах. Наведемо кілька прикладів розміщення з цінами на дати 5-6 грудня 2020 року.

Фото: Один з термальних басейнів (tsikaviy-svit)

Готель "Золота пава" (Берегове): стандартний двомісний номер із 1 двоспальним ліжком або 2 окремими ліжками - 800 гривень. "Напівлюкс" - 950-1050 грн.

Комплекс "Villa Elena" (село Яноші): сімейний номер на трьох дорослих - 450 грн-600 грн. "Напівлюкс" для двох дорослих - 450 грн.

"Sting Hotel & Event Palace" (село Велика Добронь): стандартний двомісний номер - 660 грн. Двомісний номер "делюкс" - 520 грн. Вартість сніданку з людини (оплачується окремо) - 120 грн.

Термал-готель “Iváncsó Birtok”: номер "сімейний" для двох людей - 8400 за добу. Номер “Мансарда Делюкс” - 7 200 грн на добу для двох людей. Номер "стандарт" - 6 000 грн на двох за добу.

Будинок для відпочинку French Town (Берегове): окремий будинок з однією спальнею - 1400 грн.

Бутик-шале ART (село Яноші): двомісний номер з одним широким двоспальним ліжком - 1235 грн. Стандартний тримісний номер з кондиціонером - 1256 грн. Двомісний "делюкс" з балконом і власною ванною кімнатою - 1333 грн.

На курорт Косино можна знайти різні варіанти відпочинку та оздоровлення. Сюди також можна приїхати на вікенд в рамках міні-турів та екскурсій вихідного дня.

Нагадаємо, раніше ми писали про маловідому локацію на Закарпатті з термальними джерелами для комфортного відпочинку.

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