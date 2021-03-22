Таємниці древніх міст: цікаві локації Ізраїлю для подорожі після пандемії

В Ізраїлі почали поетапне відкриття деяких туристичних об'єктів. Почали працювати ряд підприємств і закладів сфери послуг. Але для туристів країна поки не відкривається: відвідувати курорти поки що можуть тільки ті мешканці країни, хто перехворів COVID або пройшов вакцинацію.

Тим часом після тривалої перерви міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона частково відновив роботу. Але рейсів поки не так багато, як виконувалося до пандемії: іноземних мандрівників в країну все ще не пускають.

Однак представники туристичної галузі Ізраїлю з нетерпінням чекають, коли туризм відновиться. Багато турфірм змушені були закритися, а працівники готелів пішли у відпустку своїм коштом або кардинально змінили сферу роботи, повідомляє видання JNS. Там розповіли про те, як постраждала сфера туризму країни за час пандемії.

"Мрій зараз, подорожуй пізніше"

"Наш девіз - "мрій зараз, подорожуй пізніше", - говорить виданню Сара Саланскі, високопоставлений чиновник Міністерства туризму Ізраїлю. За її словами, туристична індустрія країни повернутися до роботи планує вже давно.

"Після рекордного для туризму 2019 року з 4,5 мільйонами відвідувачів, з великою кількістю авіакомпаній, які зайшли на ринок і з тим, що туризм приніс країні 42 мільярдів шекелів, всі думали, що у 2020 році ми досягнемо числа у 5 мільйонів туристів. Але замість цього пандемія принесла повний крах", - каже Саланскі.

Фото: Мертве море з боку Ізраїлю, вид на Йорданію (pixabay.com)

Пандемія COVID негативно вплинула не тільки на мільйони розчарованих потенційних туристів, які не приїхали в країну. Але й на сотні тисяч ізраїльтян - від топ-менеджера готелю до таксиста, булочника і сім'ї, що володіє сувенірним магазином на єрусалимській вулиці Бен. Серед найбільш постраждалих - понад 4000 гідів Ізраїлю.

Рік тому турфірма Shalom Israel Tours активно працювала над організацією турів по країні. Але вже цього року її колишні гіди працюють охоронцями або на інших роботах, говорить виданню власник компанії Шалом Старк. За його словами, хтось пішов працювати у сферу високих технологій, а хтось живе тільки коштом державних допомог та заощаджень, які з кожним днем скорочуються.

Під час карантину частина ізраїльтян все ж подорожувала всередині країни, кажуть експерти. Хтось відправляв дітей на канікули, хтось їздив з екскурсіями в національні парки. Це допомогло утримати на плаву деякі готелі й самі туристичні локації. За словами Сари Саланскі, це "позбавило індустрію від депресії". Але все ж такі поїздки приносять менше половини доходів для всієї сфери, зазначає вона.

Рекордні темпи вакцинації

Сьогодні в Ізраїлі швидко проходить кампанія з вакцинації, що дає надію на швидке відновлення подорожей і туризму. До речі, Україна та Ізраїль вже обговорили введення "паспортів вакцинації" від коронавірусу. Очікується, що їх впровадження дозволить відновити поїздки між країнами.

"У нас найвищий рівень кількості вакцинованих громадян у світі. Це звучить обнадійливо для внутрішнього туризму. А в кінцевому підсумку - і для міжнародного", - каже Моті Єфраті, віце-голова Асоціації гідів країни.

Фото: Тверія (Тиверіада) - стародавнє місто й один з важливих релігійних і культурних центрів (wikipedia.org)

За станом на другу половину березня, в Ізраїлі вже вакциновано понад 5,2 мільйона осіб (понад 55 відсотків населення). З них понад 4,2 мільйона осіб (45,3 відсотка населення) отримали другу дозу вакцини. А в Армії оборони Ізраїлю завершили кампанію з вакцинації ще 12 березня.

У зв'язку хорошими темпами вакцинації, в Ізраїлі з 21 лютого дозволили роботу підприємств і сфери послуг після пандемічних обмежень. Але деякі з них все ж доступні тільки для повністю вакцинованих та тих, у кого є так званий "зелений пропуск".

За прогнозами Моті Єфраті, сфера туризму все ж буде відновлюватися досить повільно. Очікується, що в Ізраїлю нарешті після тривалої перерви поїдуть гості до родичів, "щоб нарешті обійняти своїх дітей і онуків". А за ними, припускає фахівець, потягнуться і туристи, які вже давно скучили за улюбленими локаціями країни або хочуть побувати тут вперше.

Відновлення туризму буде проходити поступово, з прицілом на обмеження скупчень людей в автобусах, ресторанах, парках та інших місцях, припускає Єфраті.

"Мабуть, знадобляться роки, щоб повернутися туди, де ми були рік тому (до попередніх об'ємів ринку туризму - ред.)", - нарікає вона.

Цікаві локації Ізраїлю, які чекають туристів після пандемії

Подаємо список цікавих локацій Ізраїлю, які чекають гостей після відкриття кордонів.

На єрусалимському ринку просто неба Махане-Ієгуда ви знайдете унікальні регіональні делікатеси. Наприклад, халву - традиційний десерт з меленого кунжуту, який готують прямо на місці. Також тут продають свіжовичавлений гранатовий сік, свіжий лаваш заатар і всі можливі види фруктів і овочів.

Фото: Ринок Махане-Ієгуда в Єрусалимі (wikipedia.org)

Всередині ринку і навколо нього розташовані прилавки з фалафелем, шаурмою, киббехом, кебабом, шашликом, кнафе, численні бари та ресторани. Колориту і метушні ринку додають торговці, які викрикують перехожим ціни на товари, які вони продають.

"Віч-на-віч з дельфіном". В Ізраїлі розташований відомий курорт Ейлат. Тут можна зайнятися підводним плаванням з аквалангом або снорклінгом серед коралових рифів на Червоному морі. Також - вирушити в круїз і помилуватися красивими заходами. Головне - не забути взяти з собою фотоапарат і сонцезахисний крем.

Фото: Курорт Ейлат на Червоному морі (pixabay.com)

Таємниці древнього міста. Кесарія - унікальне древнє місто, яке розташовувалося на середземному узбережжі сучасного Ізраїлю. Місто було названо Кесарією царем Іудеї Іродом Великим на честь римського імператора Цезаря Августа, який раніше передав йому загублені іудейські землі.

На території стародавнього міста сьогодні знаходиться Національний парк-заповідник Кесарія. Тут зберігся вражаючий кам'яний амфітеатр. А також Міський порт - унікальна рукотворна гавань, побудована Іродом. Порт забезпечував захист від штормів і високих хвиль. Обидва об'єкти ретельно відреставровані. У парку є і пляж, який "петляє" уздовж середземноморського берега.

Фото: Розкопки у стародавньому місті Кесарія (wikipedia.org)

Канатна дорога і гроти. Рош-ха-Нікра - геологічне утворення на півночі Ізраїлю біля кордону з Ліваном. Комплекс розташований на березі Середземного моря, в Західній Галілеї.

Грот Рош-ха-Нікра являє собою карстову печеру, яка утворилася в результаті вимивання породи з однойменної гори, яка складається з вапняку. Морські печери з'явилися з підземних поштовхів - через них у скельній породі утворилися тріщини.

Щоб познайомитися з мальовничими гротами, туристам можна спуститися по канатній дорозі до рівня моря, а потім досліджувати самі гроти (морські печери), утворені за довгі роки хвилями, що билися об камені.

Фото: Гроти Рош-ха-Нікра (wikipedia.org)

Локація для спостереження за заходами. Порт Яффо - древній історичний попередник сучасного Тель-Авіва, який після пандемії знову запропонує туристам яскраве нічне життя, численні антикварні магазини та бутіки, а також безліч закусочних і пекарень. І все це - в межах пішої доступності з неймовірним краєвидом на море.

Фото: Вулиці Яффо - району Тель-Авіва і древнього порту (pixabay.com)

Для цінителів мистецтва. Цфат - колоритне місто в Північному окрузі Ізраїлю, одне з чотирьох священних міст для євреїв крім Єрусалиму, Тверії та Хевроні.

За легендою, місто було засноване сином Ноя після Всесвітнього потопу. А згідно з книгою Суддів місце, де знаходиться Цфат, було відведене для племені Неффаліма. Існує припущення, що у твердженні Ісуса про те, що "місто на горі не можна приховати" може йти мова саме про місто Цфат.

В десятках музеїв і галерей Цфата ви відкриєте для себе різноманітні твори мистецтва: від картин до кераміки та літографій. Багато місцевих музеїв було створено кілька століть тому.

Фото: Цфат - місто в Північному окрузі Ізраїлю (wikipedia.org)

Протягом століть засолене Мертве море - найнижче місце на Землі - приваблювало відвідувачів з усього світу своїми лікувальними грязями, багатими поживними речовинами, а зараз - численними омолоджуючими курортами, які готові відкритися після зняття карантинних обмежень.

Фото: Мертве море в Ізраїлі (Катерина Гончарова)

Стіна Плачу або Західна стіна - легендарна історична локація в Єрусалимі, яку знають у всьому світі. Вона являє собою єдиний залишок підпірної стіни Другого Храму в Єрусалимі. Стіна, відновлена Ізраїлем після Шестиденної війни 1967 року, приваблює мільйони паломників з усього світу.

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Перебуваючи тут, не пропустіть можливість побувати й у підземних тунелях, створених ще в часи правління царя Ірода.

Фото: Стіна Плачу в Єрусалимі (pixabay.com)

Після того, як кордони Ізраїлю відкриють для туристів, можна буде відвідати будь-яку локацію країни, яка вам припаде до душі. Місцеві гіди запевняють, що Ізраїль так чи інакше справить сильне враження навіть на бувалого туриста.

Нагадаємо, раніше ми писали, відкриється Ізраїль для туристів у 2021 році.

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