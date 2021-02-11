Відкладені канікули: чи зможуть українці відпочити у Греції влітку

Якими будуть умови в'їзду в країну в новому сезоні

Греція готується відкритися для іноземних туристів з 1 червня – з новим планом безпечних подорожей, який звільнить від карантину за наявності негативного ПЛР-тесту, повідомляє voanews.com.

Насамперед у Греції покладають надії на приїзд туристів із країн, де проходить вакцинація від COVID-19. У Великій Британії кількість вакцинованих вже вища, ніж в інших державах Європи, тому туристів з цієї країни будуть раді бачити в Греції вже в травні, заявив президент федерації готельєрів Греції Григоріс Тассіос.

Також очікується, що незабаром своїми паспортами вакцинації зможуть скористатися ізраїльтяни під час подорожі в Грецію. В Ізраїлі вже вакциновано більше чверті 9-мільйонного населення в рамках найшвидшої у світі кампанії.

На днях прем'єр-міністри Греції Кіріакос Міцотакіс та Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписали угоду про взаємне визнання сертифікатів про щеплення, щоб вакциновані громадяни могли подорожувати в обох країнах без карантину та обмежень.

Також активно відбувається вакцинація у США, звідки в Греції теж чекають на туристів: на цьому тижні офіційні представники американської охорони здоров'я оголосили, що більша частина американців отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Фото: Відпочинок на Санторіні (pixabay.com)

Туризм "на паузі"

В Греції туризм становить 20 відсотків ВВП, забезпечуючи кожне п'яте місце роботи в країні. У 2020 році економіка втратила 80% доходів від туризму через закриття кордонів. В цьому році в Греції сподіваються на 50% зростання від числа мандрівників у 2019 році, яких було 30 млн осіб.

У цьому році очікується, що британські мандрівники з червня принесуть в країну дохід приблизно в 10 млрд доларів.

Втім, згідно з даними туристичної галузі Греції, близько 2 млн іноземних мандрівників будуть використовувати ваучери на путівки, скасовані минулого літа через пандемію.

"Не відкриватися в цьому році - не варіант. Це не якийсь бізнес-експеримент. Це національний гамбіт. І якщо цей сезон буде програно, тоді нас всіх чекає справді важка гонка", - сказав Алексіс Комнінос, провідний готельєр на знаменитому острові Санторіні.

Фото: Пляж в Греції (pixabay.com)

"Все повинно вирішитися найближчим часом"

Експерти туристичного бізнесу сповнені оптимізму: чимало операторів вже пропонують тури раннього бронювання в Грецію. Також активно відслідковуються заяви грецьких чиновників з приводу термінів відкриття кордонів для туристів.

"Останні заяви влади Греції дають надію на відкриття туристичного сезону весна/літо 2021 вже в найближчому майбутньому. Як заявив міністр туризму країни Харіс Теохаріс у twitter, за ініціативою прем'єр-міністра Греції для порятунку літа 2021 обговорюється варіант відкриття кордонів для туристів, які мають свідоцтво про вакцинацію", - повідомив директор туристичної компанії Mouzenidis Travel Альберт Ованесов на своїй сторінці у Facebook.

Він додає, що наразі є всі підстави вважати, що Греція найближчим часом відкриє кордони, як зі свідоцтвом про вакцинацію, так і швидше за все, з тестами для певних країн.

"Авіакомпанія Ellinair вже з квітня 2021 року отримала дозвіл на виконання польотів з 5 міст України від авіаційної влади нашої країни та Греції. Все повинно вирішитися вже найближчим часом", - зазначає керівник компанії-туроператора.

Фото: Архітектура в Греції (pixabay.com)

Втім, відкриття кордонів Греції буде залежати від рішення Євросоюзу, уточнює в коментарі РБК-Україна Олег Кулик, директор мережі агенцій "Поїхали з нами".

Грецькі канікули з відстрочкою

Через те, що під час пандемії у 2020 році українцям так і не вдалося відпочити у Греції, чимало невикористаних путівок "зависли" до кращих часів.

Ті туроператори, які під час пандемії працювали за багатьма напрямками (Єгипет, Туреччина), вже повернули клієнтам гроші за "грецькі канікули". Інші компанії, що працюють тільки з європейськими напрямками, перенесли кошти на наступний рік, пояснює Олег Кулик.

"Всі кошти за заявками раннього бронювання 2020 року нами були переведені в Грецію, оскільки ми не депонуємо кошти у себе, а відразу відправляємо постачальникам послуг в Греції. Це звичайні правила раннього бронювання", - пояснює долю путівок Альберт Ованесов.

За його словами, грецький уряд під час пандемії дозволив готелям, авіакомпаніям, туроператорам не повертати вже отримані кошти протягом 18 місяців.

"Всім туристам/агентствам виданий ваучер, за яким цими коштами можна скористатися протягом 18 місяців у напрямку Греція або після закінчення цього терміну буде здійснено повернення коштів", - уточнив фахівець.

Він додає, що туристам було запропоновано перенесення заявок та коштів з Греції на інші або дзеркальні дати 2021 року.

Фото: Грецькі сувеніри (pixabay.com)

"Буде чималий попит"

Греція входить в трійку європейських країн, на які був великий попит на пляжний відпочинок – це також Іспанія та Італія. Кожна з цих країн має у ВВП велику частину доходів від туризму і їм дуже важливо відкрити кордони, пояснює Олег Кулик.

"Спілкуюся з нашими грецькими партнерами постійно – вони впевнені, що в цьому році Грецію відкриють у будь-якому випадку, але не знають, на яких умовах. Для громадян ЄС країну відкриють без питань, а для інших країн можливо введуть ПЛР-тести чи інші правила", - говорить експерт.

Він додає, що всі країни Шенгенської зони пов'язані між собою, і дії щодо туристів необхідно координувати з іншими державами. Річ у тому, що під час відпочинку в Греції туристи зможуть без проблем поїхати в іншу країну.

"З великою ймовірністю більшість громадян Євросоюзу зроблять вакцинацію, але на це потрібен час. Можливо, це буде пізніше квітня. З урахуванням термінів вакцинації та невеликої кількості населення Греції, там цю проблему можуть вирішити за кілька місяців", - розмірковує про умови відкриття кордонів фахівець.

Фото: Острів у Греції (pixabay.com)

На його думку, в першу чергу в Грецію поїдуть ті, хто не використовував свої путівки минулого року. В другу – ті, хто скучив за європейським країнам. Але якщо ЄС почне відкривати кордони, то однією Грецією українські туристи не обмежаться.

За даними компанії "Поїхали з нами", середня вартість тижневого туру в Греції раніше обходилася приблизно у 1000 євро на двох, але могла знизитися і до декількох сотень євро на початку сезону.

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