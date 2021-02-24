Гірськолижний курорт і Мертве море: Ізраїль відкривається для туристів на нових умовах

Популярні локації відкриють для власників "зелених перепусток"

Днями в Ізраїлі стартувало "відкриття" туризму – почали відкривати готелі, туристичні об'єкти та курорти. Про нові правила повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

Країна готується до відновлення економіки на тлі швидких темпів вакцинації населення: вже 4,3 млн осіб отримали хоча б одне щеплення від COVID-19. Вакциновані і перехворілі коронавірусом отримають спеціальні документи, з якими можна буде відвідувати туристичні місця.

Що таке "зелені перепустки"

Вже майже третина населення Ізраїлю отримали дві дози вакцини від коронавіруса Pfizer/BioNTech - це є найшвидшим в світі темпом вакцинації.

У зв'язку з цим Ізраїль зробив крок до нормального життя в неділю, 21 лютого, дозволивши роботу підприємств і сфери послуг після пандемічних обмежень. Але деякі з них доступні тільки для повністю вакцинованих власників так званої "зеленої перепустки".

Фото: Ізраїль почав відновлювати туристичну сферу (pixabay.com)

Місцеві жителі повертаються до культурних заходів, торгових центрів, музеїв і спортивних зал, сектор внутрішнього туризму поступово відновлюється, повідомляє breakingtravelnews.com.

План роботи туристичної сфери заснований на системі "зелених перепусток". Вхід у готелі, культурні і спортивні заходи, тренажерні зали і студії, басейни і культові споруди дозволений тільки власникам зелених бейджів.

Такі перепустки від міністерства охорони здоров'я отримують особи через тиждень після введення другої вакцини проти коронавіруса або після одужання від хвороби.

Значок з унікальним QR-кодом має бути пред'явлений в цифровий або друкованій формі разом з посвідченням особи при вході в ці заклади.

На даному етапі готелі та окреме житло для туристів в сільській місцевості відкриваються тільки для проживання. Загальні місця харчування (ресторани, їдальні) закриті, але дозволяється доставка їжі в номер. Поселяти у готелі дозволено дітей до 16 років з негативним тестом на коронавірус, зданими протягом 48 годин до прибуття - тому що діти не були вакциновані.

Відкриваються курорти Мертвого моря

Готелі в курортній зоні Мертвого моря Ейн-Бокек і Хамей Зохар знову визнані зоною "зеленого острова". Цей статус дозволяє повністю відкрити готелі з усіма зручностями для власників зелених бейджів і дітей до 16 років з негативним результатом тесту на коронавірус. Також – при наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до приїзду.

Фото: Курорт на Мертвому морі в Ізраїлі (pixabay.com)

Ейлат, який отримував статус "зеленого острова" в кінці 2020 року, отримає дозвіл на туристичну діяльність тільки у випадку, якщо рівень захворюваності в місті знизиться до найнижчого рівня протягом наступних двох тижнів.

Для тих, у кого немає "зеленої" перепустки, діє принцип "фіолетового" бейджа. Він означає обмеження на відвідання туристичних місць, суворе носіння маски і соціальне дистанціювання.

Наприклад, торгові центри і ринки, вуличні магазини, музеї, бібліотеки, зоопарки, туристичні пам'ятки просто неба і сафарі тепер відкриті відповідно до суворої версії "фіолетового стандарту".

Гірськолижний курорт на горі Гермон на Голанських висотах, де нещодавно випало кілька метрів снігу, тепер відкритий для всіх відвідувачів за попередньої реєстрації.

Заповідники і парки також відкриті за попередньої реєстрації та в обмеженій кількості.

Наступна фаза плану виходу з карантину розпочнеться 7 березня. Готелі по всій країні зможуть пропонувати повний спектр послуг, а криті атракціони, зали для заходів та конференції будуть відкриті для власників "зелених перепусток".

Кафе і невеликі ресторани (які досі пропонують тільки послуги їжі на винос і доставку) зможуть знову відкритися для володарів фіолетових бейджів.

Фото: Гора Гермон в Ізраїлі (pixabay.com)

Карантин для тих, хто в'їжджає з-за кордону, продовжили

В Ізраїлі продовжили до 9 березня обов'язковий карантин у готелях для громадян, які в'їжджають в країну з-за кордону.

Постанова вступить в силу після затвердження парламентською комісією із законодавства. Громадяни, які в'їжджають до Ізраїлю, повинні пройти обов'язковий карантин у готелі протягом 14 днів. Цей термін можна скоротити до 10 днів після отримання двох негативних ПЛР-тестів.

Від самоізоляції звільнять деякі категорії громадян – з довідкою про вакцинацію або негативними тестами. Рішення буде приймати спеціальна комісія Міністерства охорони здоров'я прямо в аеропорту.

Зазначимо, раніше ми писали, як Ізраїль буде приймати туристів в цьому році.

Також стало відомо, який ізраїльський курорт готується до приїзду туристів після локдауна.