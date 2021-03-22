Тайны древних городов: интересные локации Израиля для путешествия после пандемии

В Израиле начали поэтапное открытие некоторых туристических объектов. Заработали ряд предприятий и заведения сферы услуг. Но для туристов государство пока не открывается: посещать курорты пока что могут только те жители страны, кто переболел COVID или прошел вакцинацию.

Тем временем после длительного перерыва международный аэропорт имени Бен-Гуриона частично возобновил работу. Но рейсов пока не так много, как выполнялось до пандемии: иностранных путешественников в страну по-прежнему не пускают.

Тем не менее, представители туристической сферы Израиля с нетерпением ждут, когда туризм восстановится. Многие турфирмы вынуждены были закрыться, а сотрудники отелей ушли в отпуск за свой счет или кардинально сменили сферы работы, сообщает издание JNS. Там рассказали о том, как пострадала сфера туризма страны за время пандемии.

"Мечтай сейчас, путешествуй позже"

"Наш девиз - "мечтай сейчас, путешествуй позже", - говорит изданию Сара Салански, высокопоставленный чиновник Министерства туризма Израиля. По ее словам, туристическая индустрия страны вернуться к работе планирует уже давно.

"После рекордного для туризма 2019 года с 4,5 миллионами посетителей, с большим количеством авиакомпаний, которые зашли на рынок и с тем, что туризм принес стране 42 миллиардов шекелей, все думали, что в 2020 году мы достигнем числа 5 миллионов туристов. Но вместо этого пандемия принесла полный крах", - говорит Салански.

Фото: Мертвое море со стороны Израиля, вид на Иорданию (pixabay.com)

Пандемия COVID негативно повлияла не только на миллионы разочарованных потенциальных туристов, которые не приехали в страну. Но и на сотни тысяч израильтян - от топ-менеджера отеля до таксиста, булочника и семьи, владеющей сувенирным магазином на иерусалимской улице Бен. Среди наиболее пострадавших - более 4000 гидов Израиля.

Год назад турфирма Shalom Israel Tours активно работала над организацией туров по стране. Но уже в этом году ее бывшие гиды работают охранниками или на других работах, говорит изданию владелец компании Шалом Старк. По его словам, кто-то ушел работать в сферу высоких технологий, а кто-то живет только за счет государственных пособий и сбережений, которые каждый день сокращаются.

Во время карантина часть израильтян все же путешествовала внутри страны, говорят эксперты. Кто-то отправлял детей на каникулы, кто-то ездил с экскурсиями в национальные парки. Это помогло удержать на плаву некоторые отели и сами туристические локации. По словам Сары Салански, это "избавило индустрию от депрессии". Но все же такие поездки приносят меньше половины доходов для всей сферы, отмечает она.

Рекордные темпы вакцинации

Сегодня в Израиле быстро проходит кампания по вакцинации, что дает надежду на быстрое восстановление путешествий и туризма. К слову, Украина и Израиль уже обсудили введение "паспортов вакцинации" от коронавируса. Ожидается, что их введение позволит возобновить поездки между странами.

"У нас самый высокий уровень количества вакцинированных граждан в мире. Это звучит обнадеживающе для внутреннего туризма. А в конечном итоге - и для международного ", - говорит Моти Эфрати, вице-председатель Ассоциации гидов страны.

Фото: Тверия (Тиверия) - древний город и один из важных религиозных и культурных центров (wikipedia.org)

По состоянию на вторую половину марта, в Израиле уже вакцинировано более 5,2 миллиона человек (более 55 процентов населения). Из них более 4,2 миллиона человек (45,3 процента населения) получили вторую дозу вакцины. А в Армии обороны Израиля завершили кампанию по вакцинации еще 12 марта.

В связи хорошими темпами вакцинации, в Израиле с 21 февраля разрешили работу предприятий и сферы услуг после пандемических ограничений. Но некоторые из них все же доступны только для полностью вакцинированных держателей так называемого "зеленого пропуска".

По прогнозам Моти Эфрати, сфера туризма все же будет восстанавливаться довольно медленно. Ожидается, что в Израиль наконец после длительного перерыва поедут гости к родственникам, "чтобы наконец обнять своих детей и внуков". А за ними, предполагает специалист, потянутся и туристы, которые уже давно соскучились по любимым локациям страны или хотят побывать здесь впервые.

Восстановление туризма будет проходить постепенно с прицелом на ограничения скоплений людей в автобусах, ресторанах, парках и других местах, предполагает Эфрати.

"Наверное, потребуются годы, чтобы вернуться туда, где мы были год назад (к предыдущим объемам рынка туризма - ред.)", - сетует она.

Интересные локации Израиля, которые ждут туристов после пандемии

Подаем список интересных локаций Израиля, которые ждут гостей после открытия границ.

На иерусалимском рынке под открытым небом Махане-Иегуда вы найдете уникальные региональные деликатесы. Например, халву - традиционный десерт из молотого кунжута, который готовят прямо на месте. Также здесь продают свежевыжатый гранатовый сок, свежий лаваш заатар и все вообразимые виды фруктов и овощей.

Фото: Рынок Махане-Иегуда в Иерусалиме (wikipedia.org)

Внутри рынка и вокруг него расположены прилавки с фалафелем, шаурмой, киббехом, кебабом, шашлыком, кнафе, многочисленные бары и рестораны. Колорита и суматохи рынку добавляют торговцы, выкрикивающие прохожим цены на товары, которые они продают.

"С глазу на глаз с дельфином". В Израиле расположен известный курорт Эйлат. Здесь можно заняться подводным плаванием с аквалангом или снорклингом среди коралловых рифов на Красном море. Также - отправиться в круиз и полюбоваться красивыми закатами. Главное - не забыть взять с собой фотоаппарат и солнцезащитный крем.

Фото: Курорт Эйлат на Красном море (pixabay.com)

Тайны древнего города. Кессария - уникальный древний город, который располагался на средиземном побережье современного Израиля. Город был назван Кесарией царем Иудеи Иродом Великим в честь римского императора Цезаря Августа, который ранее передал ему утерянные иудейские земли.

На территории древнего города сегодня находится Национальный парк-заповедник Кесария. Здесь сохранился впечатляющий каменный амфитеатр. А также Городской порт - уникальная рукотворная гавань, построенная Иродом. Порт обеспечивал защиту от штормов и высоких волн. Оба объекта тщательно отреставрированы. В парке есть и пляж, "петляющий" вдоль средиземноморского берега.

Фото: Раскопки в древнем городе Кессария (wikipedia.org)

Канатная дорога и гроты. Рош-ха-Никра - геологическое образование на севере Израиля возле границы с Ливаном. Комплекс расположен на берегу Средиземного моря, в Западной Галилее.

Грот Рош-ха-Никра представляет собой карстовую пещеру, которая образовалась в результате вымывания породы из одноименной горы, которая состоит из известняка. Морские пещеры появились из-за подземных толчков - из-за них в скальной породе образовались трещины.

Чтобы познакомиться с живописными гротами, туристам можно спуститься по канатной дороге до уровня моря, а затем исследовать сами гроты (морские пещеры), образованные за долгие годы волнами, бьющимися о камни.

Фото: Гроты Рош-ха-Никра (wikipedia.org)

Локация для наблюдения за закатами. Порт Яффо - древний исторический предшественник современного Тель-Авива, который после пандемии снова предложит туристам яркую ночную жизнь, многочисленные антикварные магазины и бутики, а также множество закусочных и пекарен. И все это - в пределах пешей доступности с невероятным видом на море.

Фото: Улицы Яффа - района Тель-Авива и древнего порта (pixabay.com)

Для ценителей искусства. Цфат - колоритный город в Северном округе Израиля, один из четырех священных городов для евреев кроме Иерусалима, Тверии и Хевроне.

По легенде, город был основан сыном Ноя после Всемирного потопа. А согласно Книге Судей место, где находится Цфат, было отведено для племени Неффалима. Существует предположение, что в утверждении Иисуса о том, что "город на горе нельзя скрыть" может идти речь именно о городе Цфат.

В десятках музеев и галерей Цфата вы откроете для себя самые разные произведения искусства: от картин до керамики и литографий. Многие здешние музеи были созданы несколько столетий назад.

Фото: Цфат - город в Северном округе Израиля (wikipedia.org)

На протяжении веков засоленное Мертвое море - самое низкое место на Земле - привлекало посетителей со всего мира своими лечебными грязями, богатыми питательными веществами, а в настоящее время - многочисленными омолаживающими курортами, которые готовы открыться после снятия карантинных ограничений.

Фото: Мертвое море в Израиле (Катерина Гончарова)

Стена Плача или Западная стена - легендарная историческая локация в Иерусалиме, которую знают во всем мире. Она представляет собой единственный остаток подпорной стены Второго Храма в Иерусалиме. Стена, восстановленная Израилем после Шестидневной войны 1967 года, привлекает миллионы паломников со всего мира.

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Находясь здесь, не упустите возможность побывать и в подземные тоннелях, созданных еще во времена правления царя Ирода.

Фото: Стена Плача в Иерусалиме (pixabay.com)

После того как границы Израиля откроют для туристов, можно будет посетить любую локацию страны, которая вам придется по душе. Местные гиды уверяют, что Израиль так или иначе произведет сильное впечатление даже на бывалого туриста.

Напомним, ранее мы писали, откроется ли Израиль для туристов в 2021 году.

Также сообщалось, смогут ли украинцы отдохнуть в Греции летом.