"Таїланд відкрився для туристів": чому не варто купувати путівки до курортної країни

Таїланд відкрився для туристів, але при цьому ввів жорсткі правила перетину кордону. Про це повідомляє профільне туристичне видання Travel Off Path.

В умовах пандемії туристи, які оформлюють візу для тривалого перебування в Таїланді, повинні будуть довести, що протягом останніх півроку вони мали дохід у розмірі не менше 500 тисяч батів (16,4 тисяч доларів). Також повідомляється, що туристам необхідна страховка на 100 тисяч доларів.

У той же час українські експерти з туризму не радять купувати путівки до цієї країни до моменту, поки не з'являться офіційні повідомлення про відкриття кордонів для туристів. Також українські туроператори не поспішають продавати тури до цієї курортної країни через невизначеність ситуації з правилами в'їзду.

РБК-Україна розбиралася, чи можуть українці їхати до Таїланду в листопаді й грудні цього року в умовах пандемії.

Чому поки не варто купувати тури до Таїланду

Знаменита курортна країна все ж не пускає українських туристів, незважаючи на певне спрощення правил в'їзду в країну для окремих категорій громадян, говорять опитані РБК-Україна эксперти ринку.

"Таїланд для туристів закритий. На даний момент багато хто говорять, що ось-ось відкриється ця або інша країна, але ніхто не дає посилання на офіційний документ влади Таїланду або іншої країни. Якось дивно. А адже тільки влада країни відкривають і закривають, встановлюють правила", - зазначає у коментарі РБК-Україна Ігор Короленко, експерт з туризму та співвласник туристичної компанії "Загорье".

За його словами, навіть якщо якие-небудь профільне видання або "інсайдери" заявили про спрощення правил в'їзду, то треба завжди просити офіційні документи влади країни. Вони точно публічні.

Фото: Таїланд справді відкритий, але тільки для низки країн та певних категорій громадян (pixabay.com)

"За актуальною інформацією влади, Таїланд станом на 14 листопада закритий для громадян України. Важливий момент - саме громадянам України та багатьох інших країн з "червоного" списку із високим рівнем захворюваності. До речі, як і Малайзія, Сінгапур, Індонезія (включаючи Балі), Сейшели, Маврикій, ПАР, Шрі-Ланка. Попередньо - мінімум до 31 грудня 2020 року. Є окремі дозволи, наприклад, для бізнес візитів або візитів родичів, але це винятки", - каже експерт.

Він зазначає, що в Таїланді через пандемію багато готелів закриті або працюють на 50%, як і вся туристична інфраструктура. Також у багатьох місцях запроваджено карантинний режим, включаючи носіння масок, і навіть комендантську годину.

Фахівець радить вибирати ті напрямки, де правила перетину кордонів для громадян України на сьогодні відомі та зрозумілі, і куди є регулярні рейси, звідки в разі повторення термінового локдауну й термінової евакуації, як було в березні, можна буде повернутися додому. Наприклад, це Туреччина, Хорватія, Єгипет, ОАЕ. Також - Домінікана, Мальдіви і Занзібар.

Чому можна помилитися з інформацією про відкриття кордонів

Таїланд офіційно заявляє, що відкритий для туристів, але при цьому в країні діють обмеження для в'їзду з багатьох країн, у тому числі - і для громадян України. Але часом офіційну інформацію навіть в декількох джерелах отримати складно, говорить РБК-Україна Марина Казакова, засновник турфірми Kazakovs Travel.

"Таїланд хоч і відкрився, але з істотними обмеженнями. В'їжджати можна за умови оформлення довгострокової візи, але тільки окремим категоріям громадян. При цьому також треба враховувати, що в країні всім треба буде пройти 14-денну самоізоляцію відразу після прибуття", - пояснює глава турфірми.

Фото: В'їзд туристів до Таїланду поки обмежений (pixabay.com)

Вона додає, що завжди потрібно моніторити офіційні джерела інформації. Але іноді і цього може не вистачити для того, щоб зрозуміти актуальні правила в'їзду в ту чи іншу країну.

"Крім моніторингу заяв влади, я також раджу звертатися напряму до консульства або посольства. Адже вже були випадки, коли Салоніки в Греції були закриті на карантин, але потім виявлялося, що в Афінах у цей момент діють інші обмеження", - додає фахівець.

"Тури будуть продаватися, коли країна відкриється"

На сайтах деяких туркомпаній тури до Таїланду все ж є в наявності. Але у самих туркомпаніях це пояснюють специфікою пошукових систем і запевняють, що тури будуть продаватися тільки тоді, коли та чи інша країна буде офіційно відкрита.

"Всі тури на нашому сайті підтягуються з пошукових систем від різних туроператорів. Але наявність туру означає, що ми продаємо цей тур на даний момент. Це означає, що коли країна відкриється, туди можна буде полетіти. Це як з Грецією – полетіти можна, але туристів не пускають. Можна забронювати тур, але його можуть не пустити, якщо він простий турист без посвідки на проживання", - відзначає РБК-Україна Олег Кулик, директор мережі туристичних агенцій "Поїхали з нами".

Фото: Таїланд (traveloffpath.com)

Експерт радить не довіряти чуткам з приводу відкриття кордонів тих чи інших країн для мандрівників. Замість цього він радить перевіряти інформацію самому і шукати офіційні заяви влади.

Де шукати інформацію про правила в'їзду

З одного боку, можна моніторити сайти, створені в Україні – це Tripadvisor.mfa.gov.ua та VisitUkraine.today. Але, за словами Марини Казакової, завжди потрібно перевіряти дані, зателефонувавши в консульство або посольство.

Згідно з даними сайту Tripadvisor.mfa.gov.ua, створеного українським МЗС для моніторингу ситуації з відкриттям і закриттям кордонів, в'їзд в країну дозволено лише деяким категоріям громадян.

Фото: Перед поїздкою треба перевірити не один, а відразу декілька сайтів, де повідомляють про правила в'їзду до тієї чи іншої країни (скріншот РБК-Україна)

"Регулярне міжнародне авіасполучення з Таїландом залишається обмеженим до наступного повідомлення. Дозволені тільки медичні, гуманітарні, репатріаційнї і вантажні рейси, польоти державних і військових літаків, а також технічні посадки без розвантаження і посадки в надзвичайній ситуації", - повідомляється на сайті

З 1 липня 2020 в'їзд до Таїланду дозволяється тільки таким категоріям іноземних громадян, які їдуть на запрошення керівництва країни, на особливих спеціальних умовах. Також дозволено їхати дипломатам, громадянам з видом на проживання та деяким іншим категоріям.

Що кажуть у консульстві

З 14 квітня 2019 року громадяни України, які в'їжджають на територію Королівства Таїланд з туристичною метою, на термін, що не перевищує 30 днів для кожного візиту, можуть в'їхати без візи, повідомляється на сайті Консульства Королівства Таїланд в Україні.

Якщо ж перебування в країні з туристичною метою перевищує 30 днів, а також якщо поїздка визначена з будь-якою іншою метою (офіційне працевлаштування, навчання, інші робочі поїздки, тощо), потрібно заздалегідь отримати візу. На цьому ж сайті можна завантажити форму для оформлення візи.

Але характерно, що остання інформація в категорії "новини" на сайті Консульства оновлювалася тільки у 2019 році, тому актуальну інформацію про відкриття Таїланду для туристів з України на цьому ресурсі знайти не вдалося.

Корисна інформація

Консульство Королівства Таїланд: Київ, пр-т Бажана, 12А. e-mail: mailin@thaiconsulate.kiev.ua, тел/факс. (044) 502 29 83. Працює по понеділках, середах, п'ятницях.

Посольство України у Таїланді. Адреса: 87 All Seasons Place, CRC Tower, 33rd Floor, Wireless Road, Лумпіні, Patumwan, Bangkok 10330. Телефон: +662 685 32 16. Гаряча лінія: +66970107760.

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