Чи буває відпочинок в Домінікані бюджетним: перевіряємо, скільки коштують тури на курорт

Фото: Відпочинок в Домінікані (pixabay.com)

Чи можна відпочити на Карибах недорого

Один із найбільш популярних у цьому сезоні респектабельних курортів – Домінікана на острові Гаїті. Завдяки наявності прямих перельотів в цьому напрямку, українці можуть розширити географію пляжного відпочинку цієї зими і втекти від пандемії в тропічний рай на тиждень-два.

Домініканська республіка недарма вважається самим популярним курортом карибського регіону. Фантастична природа там поєднується з якісним сервісом – більшість готелів на курорті належать світовим мережам і працюють за системою "все включено".

Прийнято вважати, що відпустка в Домінікані – дороге задоволення, і не всім туристам по кишені.

Ми розбиралися, чи так це насправді, і за якою ціною українці зможуть провести тиждень на престижному курорті.

Фото: Пляжний відпочинок у Ла Романі (pixabay.com)

Коли летіти на відпочинок в Домінікану

Оскільки Домінікана знаходиться в тропіках, холодно там не буває, тому відпочити на райських пляжах можна в будь-яку пору року. Втім, тропічні зливи ніхто не відміняв, і потрапити на "сезон дощів" можна з травня до осені. У вересні і жовтні можна застати мусони і урагани, а ось пляжна погода встановлюється в листопаді.

Температура води в цей час тримається на рівні 27 градусів, повітря вдень нагрівається до 30, вночі охолоджується до 22 градусів.

Пляжний відпочинок – білосніжні пляжі з пальмами і блакитне море – доповнюються екскурсіями колоніальними пам'ятками.

Для екзотичного відпочинку або на узбережжі Атлантики, або з боку Карибського моря в Домінікані є все необхідне: широкі пляжі з м'яким піском і нависаючими пальмами, яскраво-блакитні води, в які хочеться пірнати, курортні готелі високого рівня з ненав'язливим і душевним обслуговуванням, каже в коментарі РБК-Україна співзасновник туристичної компанії "Авіаліга" Олександр Шуляк.

"Для шукачів пригод відкриті острови з водоспадами, лагунами, скелями і мангровими заростями. На півострові Самана туристи можуть спостерігати за дельфінами, ламантинами і навіть горбатими китами з січня по березень", - додає фахівець.

З урахуванням курортного сезону в цей тропічний рай запускають прямі рейси. Так, з 16 жовтня розпочала прямі перельоти авіакомпанія "Azur Air".

З 27 грудня полетіти на курорт можна буде і з авіакомпанією МАУ (Київ – Ла Романа), купивши квитки відразу в обидві сторони з мінімальним терміном перебування 10 днів.

Фото: Фортеця в Сан-Домінго (pixabay.com)

Сан-Домінго

У столиці країни варто побувати, щоб побачити унікальні пам'ятки – адже історичний центр міста був включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У Сан-Домінго варто відвідати музей "Маяк Колумба" з мавзолеєм, в якому зберігаються останки Христофора Колумба. Також варто побачити перший собор на американському континенті - Санта-Марія-ла-Менор. Його побудували з коралового вапняку.

Замок, який був побудований в 1508 році для сина Колумба і служив королівською резиденцією, – фортеця Осама. Цю пам'ятку теж буде цікаво внести в список відвідувань мандрівників.

Фото: Пляжі в Пунта-Кана (pixabay.com)

Пунта-Кана

Цей курорт на південному сході Домінікани – одне з найпопулярніших місць у туристів. Пляжі в Пунта-Кана - білосніжні, хвилі спокійні. На курорті багато готелів преміум-класу, включаючи закриті резиденції для мільйонерів з яхт-клубами.

Розваг у Пунта-Кана безліч і на будь-який смак. Можна вивчити тропічну флору і фауну під час екскурсій в один із природних заповідників, політати над джунглями на тросі або половити рибу під водою, поплавати з дельфінами та іншими морськими мешканцями.

В Пунта-Кана варто відвідати і архітектурні пам'ятки - фортецю Сан-Феліпе, маяк Форталезі і кафедральний собор.

Фото: Місцевість в Ла Романа (pixabay.com)

Ла Романа

Курорт ідеальний для сімейного відпочинку – там неглибокий океан і тихі чисті пляжі з м'яким піском. Ла Романа – невелике містечко, поруч з яким знаходиться місце, яке варто відвідати туристам – село художників Альтос Де Чавон. Його збудували в стилі середньовічного італійського міста, а відоме місце тим, що в ньому збираються світові зірки і проводять свої заходи.

Ла Романа також забудований дорогими готелями світових мереж, в яких сподобається відпочивати найбільш вимогливим мандрівникам.

Познайомитися з тропічною природою можна під час екскурсії в природний заповідник на острові Саона, в якому живуть рідкісні птахи, черепахи, дельфіни, ростуть унікальні рослини. Під час прогулянки по воді можна милуватися печерами і гротами.

Фото: Пляжна крамничка (pixabay.com)

Півострів Самана

Це півострів з провінцією, центр якої називається Санта Барбара де Самана. Це стотисячне місто. На полуострові є міжнародний аеропорт, безліч готелів різних категорій. В Самані є 6 національних парків, найбільший - Los Haitises.

Тут туристи насолоджуються барвистою природою джунглів і купанням у водоспаді Ель-Лимон (за легендою, той, хто викупався, стане казково багатий). У парку можна скупатися також в підземному озері і відвідати печери з стародавніми наскальними письменами перших мешканців острова – індіанців Таїно.

Фото: Природа в Домінікані (pixabay.com)

Плайа Дорада

Це пляж і курортний комплекс поблизу портового міста Пуерто-Плата на північному узбережжі країни. Це місце популярне серед туристів і місцевих – пляж відкритий для всіх.

Його цінують за м'який пісок без каменів і спокійні хвилі – завдяки кораловому рифу, який виступає природним бар'єром. Але вітер є завжди, тому віндсерфери в Плайя Дорада - часте явище. На березі досить багато готелів і ресторанів, є безліч варіантів розваг, включаючи футбол, гольф, дайвінг і кайтсерфінг.

Фото: Готель в Домінікані (pixabay.com)

Скільки коштує тур на двох: чи можна відпочити бюджетно

Ми проаналізували ціни на "гарячі" путівки на тижневий відпочинок для двох з вильотом з Києва на дати з 16 листопада по системі "все включено" від провідних туроператорів і вибрали найнижчі ціни.

У туроператора "Anex Tour" путівка на 7 ночей в готель 4* в Пунта-Кана коштує від 1829 доларів (53608 гривень) за двох, в 5* - від 1952 доларів (57506 гривень) за двох, на 11 ночей в 4* - від 2076 доларів (60848 гривень) з вильотом 20 листопада.

У туроператора "Alf" – 7 ночей в готелі 4* в Ла Романа обійдуться від 2879 доларів (84643 гривень) з вильотом 16-22 листопада, в 5* готелі в Плайа Дорада - від 2759 доларів (81115 гривень) з вильотом в ті ж дати.

У "Coral travel" відпочинок 8 ночей в 4* готелі в Пунта-Кана – від 1889 доларів (55367 гривень), в 5* готелі – від 1984 доларів (58161 гривень) з вильотом 24 листопада.

У туроператора "TUI" відпочинок в 5* готелі в Пунта-Кана коштує від 83261 гривень за 7 ночей з вильотом 16 листопада.

У туроператора "JoinUp" – 7 ночей в 4* готелі в Пунта-Кана коштують від 2548 доларів (74898 гривень) з вильотом 16 листопада, в 5* - від 2666 доларів (78355 гривень), в Ла Романа – від 3057 доларів (89850 гривень), у Самані – від 3532 доларів (103794 гривень).

У туристичної компанії "Аполло-тур" восьмиденна відпустка в 3* готелі на двох у Пунта-Кана коштує від 1889 доларів (55367 гривень), в 4* - від 1904 доларів (55806 гривень), в 5* готелі – від 1984 доларів (58151 гривень) з вильотом 24 листопада.

Фото: Острів в провінції Самана (pixabay.com)

Незважаючи на те, що туроператори пропонують знижки на "гарячі" тури, відпочинок на екзотичному курорті залишається досить дорогим – найдоступніші пропозиції коштують майже 1000 доларів з людини. Втім, через дальність польоту в Домінікану і вартість авіаквитків чекати обвалу цін й істотних знижок на путівки на цей курорт не варто.

Нагадаємо, раніше ми порівнювали ціни та сервіс преміум-готелях Туреччини та Єгипту.

Також ми розповідали, що новий курорт Єгипту стане доступнішим для туристів.