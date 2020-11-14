"Таиланд открылся для туристов": почему пока не стоит покупать путевки в курортную страну

Таиланд открылся для туристов, но при этом ввел жесткие правила пересечения границы. Об этом сообщает профильное туристическое издание Travel Off Path.

В условиях пандемии туристы, оформляющие визу для длительного пребывания в Таиланде, должны будут доказать, что в течение последних полугода они имели доход в размере не менее 500 тысяч батов (16,4 тысяч долларов). Также сообщается, что туристам необходима страховка на 100 тысяч долларов.

В то же время украинские эксперты по туризму не советуют покупать путевки в эту страну до момента, пока не появятся официальные сообщения об открытии границ для туристов. Также украинские туроператоры не спешат продавать туры в эту курортную страну по причине неопределенности ситуации с правилами въезда.

РБК-Украина разбиралось, могут ли украинцы ехать в Таиланд в ноябре и декабре этого года в условиях пандемии.

Почему пока не стоит покупать туры в Таиланд

Знаменитая курортная страна все же не пускает украинских туристов, несмотря на упощение некоторых правил въезда в страну для отдельных категорий граждан, говорят опрошенные РБК-Украина эксперты рынка.

"Таиланд для туристов закрыт. На данный момент многие говорят, что вот-вот откроется эта или другая страна, но никто не дает ссылку на официальный документ властей Таиланда или другой страны. Как-то странно. А ведь только власти страны открывают и закрывают, устанавливают правила", - отмечает в комментарии РБК-Украина Игорь Короленко, експерт по туризму и совладелец туристической компании "Загорье".

По его словам, даже если какое-либо профильное издание или "серьезные инсайдеры" заявили об упрощении правил въезда, то нужно всегда просить официальные документы властей страны. Они точно публичные.

Фото: Таиланд действительно открыт, но только для ряда стран и некоторых категорий граждан (pixabay.com)

"По актуальной информации властей, Таиланд по состоянию на 14 ноября закрыт для граждан Украины. Важный момент - именно гражданам Украины и многих других стран из "красного" списка с высоким уровнем заболеваемости. К слову, как и Малайзия, Сингапур, и Индонезия (включая Бали), Сейшелы, Маврикий, ЮАР, Шри-Ланка. Предварительно – минимум до 31 декабря 2020 года. Есть отдельные разрешения, к примеру, для бизнес визитов или визитов родственников, но это исключения", - поясняет эксперт.

Он отмечает, что в Таиланде многие отели из-за пандемии закрыты или работают на 50%, как и вся туристическая инфраструктура. Также во многих местах введен карантинный режим, включая ношение масок, и даже комендантский час.

Специалист советует выбирать те направления, где правила пересечения границ для граждан Украины на сегодня известны и понятны, и куда есть регулярные рейсы, откуда в случае повторения срочного локдауна и срочной эвакуации, как было в как марте, можно будет вернуться домой. К примеру, это Турция, Хорватия, Египет, ОАЭ. Также - Доминикана, Мальдивы и Занзибар.

Почему можно ошибиться с информацией об открытии границ

Таиланд официально заявляет, что открыт для туристов, но при этом в стране действуют ограничения для въезда со многих стран, в том числе - и для граждан Украины. Но порой официальную информацию даже в нескольких источниках получить сложно, говорит РБК-Украина Марина Казакова, основатель турфирмы Kazakovs Travel.

"Таиланд хоть и открылся, но с существенными ограничениями. Въезжать можно с условием оформления долгосрочной визы, но только отдельным категориям граждан. При этом также надо учитывать, что в стране всем надо будет пройти 14-дневную самоизоляцию сразу после прибытия", - поясняет глава турфирмы.

Фото: Въезд туристов в Таиланд пока ограничен (pixabay.com)

Она добавляет, что всегда нужно мониторить официальные источники информации. Но и этого часто может не хватить для того, чтобы понять актуальные правила въезда в ту или иную страну.

"Кроме мониторинга заявлений властей, я также советую обращаться напрямую в консульства или посольства. Ведь уже были случаи ранее, когда Салоники в Греции были закрыты на карантин, но потом оказывалось, что в Афинах в этот момент действуют другие ограничения", - добавляет специалист.

"Туры будут продаваться, когда страна откроется"

На сайтах некоторых туркомпаний туры в Таиланд все же есть в наличии. Но в самих туркомпаниях это объясняют спецификой поисковых систем и уверяют, что туры будут продаваться только тогда, когда та или иная страна будет официально открыта.

"Все туры на нашем сайте подтягиваются из поисковых систем от разных туроператоров. Но наличие тура значит, что мы продаем этот тур на данный момент. Это значит, что когда страна откроется, туда можно будет полететь. Это как с Грецией – полететь можно, но туристов не пускают. Можно забронировать тур, но его могут не пустить, если он простой турист без вида на жительство", - отмечает РБК-Украина Олег Кулик, директор сети туристических агентств "Поехали с нами".

Фото: Таиланд (traveloffpath.com)

Эксперт советует не доверять слухам по поводу открытия границ тех или иных стран для путешественников. Вместо этого он советует перепроверять информацию самому и искать официальные заявления властей.

Где искать информацию о правилах въезда

С одной стороны, можно мониторить сайты, созданные в Украине – это Tripadvisor.mfa.gov.ua а также VisitUkraine.today. Но, по словам Марины Казаковой, всегда нужно перепроверять данные, позвонив в консульство или посольство.

Согласно данным сайта Tripadvisor.mfa.gov.ua, созданного украинским МИД для мониторинга ситуации с открытием и закрытием границ, въезд в страну разрешен только некоторым категориям граждан.

Фото: Перед поездкой надо проверить не один, а сразу несколько сайтов, где сообщают о правилах въезда в ту или иную страну (скриншот РБК-Украина)

"Регулярное международное авиасообщение с Таиландом остается ограниченным до следующего сообщения. Разрешены только медицинские, гуманитарные, репатриации и грузовые рейсы, полеты государственных и военных самолетов, а также технические посадки без разгрузки и посадки в чрезвычайной ситуации", - сообщается на сайте.

С 1 июля 2020 въезд в Таиланд разрешается только таким категориям иностранных граждан, которые едут по приглашению руководства страны, на особенных специальных условиях. Также разрешено ехать дипломатам, гражданам с видом на жительство и некоторым другим категориям.

Что говорят в консульстве

С 14 апреля 2019 року граждане Украины, въезжающие на территорию Королевства Таиланд с туристической целью на срок, не превышающий 30 дней для каждого визита, могут въехать без визы, сообщается на сайте Консульства Королевства Таиланд в Украине.

Если же пребывание в стране с туристической целью превышает 30 дней, а также если поездка определена с любой другой целью (официальное трудоустройство, обучение, другие рабочие поездки и прочее), нужно заранее получить визу. На этом же сайте можно скачать форму для оформления визы.

Но характерно, что последняя информация в категории "новости" на сайте Консульства обновлялась только в 2019 году, поэтому актуальной информации об открытии Таиланда для туристов из Украины на этом ресурсе найти не удалось.

Полезная информация

Консульство Королевства Таиланд: Киев, пр-т Бажана, 12А. e-mail: mailin@thaiconsulate.kiev.ua, тел/факс. (044) 502 29 83. Работает по понедельникам, средам, пятницам.

Посольство Украины в Таиланде. Адрес: 87 All Seasons Place, CRC Tower, 33rd Floor, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330. Телефон: +662 685 32 16. Горячая линия: +66970107760.

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