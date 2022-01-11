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Подорожі повертаються: Таїланд відкриває для туристів ще три регіони

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Вівторок 11 січня 2022 12:49
Подорожі повертаються: Таїланд відкриває для туристів ще три регіони Фото: Провінція Крабі, Таїланд (unsplash.com/rachael-annabelle)
Автор: Євгенія Тугушева

Іноземні гості можуть провести у містах не менше тижня

У Таїланді для мандрівників відкривають ще три популярні міста — Крабі, Пханг Нга та Самуї, попри сплеск Covid, пише Bloomberg.com.

Так, з вівторка (11 січня 2022 року) вакциновані іноземні туристи можуть в'їжджати в Крабі, Пханг Нга та Самуї (на додаток до Пхукету) у рамках програми "Пісочниці", яка не вимагатиме від них проходження карантину за умови, що вони проведуть у цих містах не менш як тиждень.

Пом'якшення візового режиму дозволяє іноземним туристам відвідати країну і відновити туристичну діяльність у цих регіонах.

До речі, в Таїланді раніше вже збільшилася кількість туристів, що прибувають, через спрощення правил в'їзду.

Водночас, минулого тижня в країні була призупинена на невизначений термін програма без карантину, щоб зупинити поширення спалаху нових випадків Covid. Однак за попередні два місяці відкриття кордонів для іноземців допомогло залучити до Таїланду близько 350 000 мандрівників.

Подорожі повертаються: Таїланд відкриває для туристів ще три регіони

Фото: Як змінилася кількість туристів у Таїланді під час пандемії після відкриття кордонів. Дані Міністерства туризму та Міністерства охорони здоров'я, зібрані Bloomberg

Кількість туристів, які прибувають у рамках програми "Пісочниці" на Самуї, ймовірно, буде на 50% меншою.

Подорожі повертаються: Таїланд відкриває для туристів ще три регіони

Фото: острови Самуї, Таїланд (unsplash.com/ranthony-delanoix)

"Це все ж таки краще, ніж повна заборона на поїздки. Призупинення сталося під час пікового туристичного сезону, тому його вплив на сектор дуже значний", - сказав Ратчапорн Пулсаваді, президент Асоціації туризму острова Самуї.

Така стратегія повторного відкриття може послабити перспективи зростання туризму Таїланду, оскільки до пандемії туристичний сектор становив майже п'яту частину економіки країни: 40 мільйонів іноземних туристів принесли понад 60 мільярдів доларів у 2019 році.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Таїланді для туристів відкрили знаменитий пляж Майя Бей.

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