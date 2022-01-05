Через чотири роки. У Таїланді для туристів відкрили знаменитий пляж Мая Бей

Для туристів встановили особливі правила, обмеживши кількість гостей

У Таїланді для туристів відкрили знаменитий пляж із білим піском Мая Бей, пишуть The Sun та Reuters.

Спочатку у країні заявили, що пляж, популярний для одноденних туристичних поїздок, буде закрито на чотири місяці, але відкриття неодноразово відкладалося.

Влада Таїланду закрила пляж у 2018 році через великий наплив туристів для повного відновлення екосистеми, коралів та дикої природи. Також його відкриття відкладали через COVID.

Тон Тамронгнавасават, радник Департаменту національних парків зазначає, що заборона відвідування буде продовжена до середини 2021 року.

"Акули повернулися, коралові рифи знову відростають, і вода знову стає прозорою", — сказав Рейтер Ютасак Супасорн, губернатор Управління туризму Таїланду.

"Ці речі показують, що природа зцілить, якщо ми дамо їй час, і ми маємо працювати, щоб так і було", — додав він.

Пляж став популярним у 2000 році через знімання у фільмі "Пляж" за участю актора Леонардо Ді Капріо. Це призвело до закриття острова після того, як наплив туристів завдав шкоди природним ресурсам.

Крім того, для забезпечення захисту пляжу дозволено відвідувати не більше 375 відвідувачів, а купання наразі заборонено.

Також човнам буде дозволено швартуватися тільки в позначеному місці у задній частині затоки, щоб не пошкодити коралові рифи.

Фото: Бухта Мая Бей у Таїланді (unsplash.com/jonny-clow)

Бухта Мая Бей розташована в провінції Крабі, на острові Пхі-Пхі в Таїланді. Бухта знаходиться під охороною Національного Парку Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхі Пхі.

Пляж, оточений скелями висотою 100 метрів, розташований в Андаманському морі, і дістатися до нього можна тільки на човні з довколишніх місць, таких як острови Пхукет, Пхі-Пхі або материк Крабі.

Зубчасті скелі, білі пляжі з оксамитовим піском і кораловими рифами справляють незабутнє враження на мандрівників, які приїжджають сюди за атмосферою реального раю.

Нагадаємо, раніше ми писали про туризм у Таїланді після відкриття кордонів.