Стрімке падіння: українці значно рідше їдуть у відпустку за кордон

Цього туристичного сезону через пандемію коронавірусу туризм переживає непрості часи. Багато країн все ще не поспішають відкривати кордони для українців. А ті, що відкрилися, час від часу змінюють правила в'їзду для наших та інших іноземних туристів.

У попередні два місяці багато українців вирішили залишитися вдома. Про це йдеться у дослідженні, отриманому РБК-Україна від компанії "Join UP!". У матеріалі йдеться, що число заброньованих турів, як і самих туристів, у 2020 році скоротилося майже вдвічі.

"Якщо врахувати, що багато з популярних напрямків недоступні зовсім, то показники ще непогані. Однак падіння все одно стрімке: якщо за липень-серпень 2019 року по турам Join UP! подорожували 207 726 осіб, то за аналогічний період 2020 року – 133 201 особа", - йдеться у матеріалі.

Фото: Дані станом на кінець серпня 2020 року (прес-служба туроператора)

Але, за даними туроператора, туризм всередині країни все ще "зберігає потенціал". Наші туристи все одно хочуть виїхати у відпустку за кордон, і обирають закордонний відпочинок частіше. Така тенденція зберігається навіть попри те, що кількість напрямків через коронакризу суттєво знизилася.

"У липні 2020 року частка внутрішнього туризму в структурі продажів Join UP! зменшилась на 1,2% у порівнянні з 2019 роком. У серпні ситуація трохи вирівнялася, але все одно динаміка негативна: -0,1%. Всупереч усім складнощам українці прагнуть відправиться в подорож за межі країни", - йдеться у матеріалі.

А що з цінами на відпочинок?

У компанії також проаналізували динаміку цін на зарубіжний відпочинок. Так, за їхніми даними, вартість відпочинку за кордоном через пандемію знижується.

"Цю тенденцію добре видно за даними ключових популярних напрямків літа – Албанії (2019 – USD 897,9, проти 2020 – USD 790,2) і Туреччини (2019 – USD 941,3, проти 2020 – USD 781,22). Виняток – Єгипет, де середня ціна пакетного туру трохи збільшилась (2019 – USD 703,2, проти 2020 року – USD 823,9)", - зазначають у прес-службі.

Фото: Ціни на відпочинок на зарубіжних курортах (прес-служба туроператора)

Туризм все ж набирає обертів, і після весняної паузи у подорожах люди все ж прагнуть десь відпочити. Але водночас чекають, коли відкриються більше країн, зазначають у прес-службі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ще одна країна може відкрити кордони для туристів раніше терміну.

Також українцям пояснили важливі деталі про повернення з відпочинку у країнах "червоної" зони.