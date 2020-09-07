Стремительное падение: украинцы значительно реже едут в отпуск за границу

В этом туристическом сезоне из-за пандемии коронавируса туризм переживает непростые времена. Много страны все еще не спешат открывать границы для украинцев. А те, что открылись, время от времени меняют правила въезда для наших и других иностранных туристов.

В предыдущие два месяца много украинцев решили остаться дома. Об этом говорится в исследовании, полученном РБК-Украина от компании "Join UP!". В материале говорится, что число забронированных туров, как и самих туристов, в 2020 году сократилось почти вдвое.

"Если учесть, что многие из популярных направлений недоступны совсем, то показатели еще неплохие. Однако падение все равно стремительное: если за июль-август 2019 года по турам Join UP! путешествовали 207 726 человек, то за аналогичный период 2020 года – 133 201 человек", - говорится в материале.

Фото: Данные по состоянию на конец августа 2020 года (пресс-служба туроператора)

Но, по данным туроператора, туризм внутри страны все еще "сохраняет потенциал". Наши туристы все равно хотят уехать в отпуск за границу, и выбирают заграничный отдых чаще. Такая тенденция сохраняется даже несмотря на то, что количество направлений из-за коронакризиса существенно снизилось.

"В июле 2020 году доля внутреннего туризма в структуре продаж Join UP! уменьшилась на 1,2% по сравнению с 2019 годом. В августе ситуация немного выровнялась, но все равно динамика отрицательная: -0,1%. Вопреки всем сложностям украинцы стремятся отправиться в путешествие за пределы страны", - говорится в материале.

А что с ценами на отдых?

В компании также проанализировали динамику цен на зарубежный отдых. Так, по их данным, стоимость отдыха за рубежом из-за пандемии снижается.

"Эту тенденцию хорошо видно по данным ключевых популярных направлений лета – Албании (2019 – USD 897,9, против 2020 – USD 790,2) и Турции (2019 – USD 941,3, против 2020 – USD 781,22). Исключение – Египет, где средняя цена пакетного тура немного увеличилась (2019 – USD 703,2, против 2020 года – USD 823,9)", - отмечают в пресс-службе.

Фото: Цены на отдых на зарубежных курортах (пресс-служба туроператора)

Туризм все же набирает обороты, и после весенней паузы в путешествиях люди все же хотят где-то отдохнуть. Но в то же время ждут, когда откроются больше стран, отмечают в пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали, что еще одна страна может открыть границы для туристов раньше срока.

Также украинцам объяснили важные детали о возвращении из отдыха в странах "красной" зоны.