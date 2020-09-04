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Повертаєтесь у відпустки в "червоній" зоні: українцям пояснили важливі деталі

П'ятниця 04 вересня 2020 17:11
Повертаєтесь у відпустки в "червоній" зоні: українцям пояснили важливі деталі
Фото: Пасажири в аеропорту (РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

В Україні приймають результати тестів на коронавірус з низки країн

Цього літа туристи, які хочуть відпочити за кордоном, зіткнулися з новими правилами відпочинку. Ті, хто в'їжджає в Україну з країн "червоної" зони, повинні встановити на смартфон мобільний додаток "Дій вдома", а потім перебувати на двотижневої самоізоляції.

Припинити самоізоляцію можна, якщо турист після приїзду здасть тест на COVID-19 в одній з українських лабораторій - приватній або державній.

Але, за словами опитаних РБК-Україна експертів туристичного ринку, є й альтернативний варіант: можна здати тест на коронавірус у лабораторії країн "червоної" зони, доки ви знаходитесь там на відпочинку.

Наприклад, сьогодні у "червоній" зоні для України знаходиться Хорватія. Як стверджують представники туроператорів, можна здати тест і там, а на кордоні показати роздруковані результати тестування. В такому випадку можна здати в Хорватії та прилетіти в Україну вже з готовим результатом, говорить РБК-Україна Андрій Демура, директор "Аполло-тур".

"Головне, щоб лабораторія була сертифікована місцевою владо. Або можна прилетіти до Києва і здати тест, починаючи від лабораторії в аеропорту і закінчуючи будь-якими іншими лабораторіями", - уточнює він.

Повертаєтесь у відпустки в &quot;червоній&quot; зоні: українцям пояснили важливі деталіФото: Хорватія - одна з країн, де українці можуть здати тест на коронавірус і показати його прикордонникам по прибуттю в Україну (pixabay.com)

За словами Андрія Демури, з готовими результатами ПЛР-тестування деякі українські туристи вже поверталися з Болгарії – хоча тести звідти не потрібні, їх робили для інших цілей.

ПЛР-тест у Хорватії можна пройти в державних лабораторіях. При цьому вартість аналізу становить від 65 євро. Без попереднього запису ПЛР-тест можна здати за 93 євро.

Послуга тестування на коронавірус в Хорватії не дуже затребувана серед туристів, зазначає в розмові з РБК-Україна Олена Бойко, співзасновник "Travel Professional Group". Одна з можливих причин – вартість тестів у Хорватії набагато вища. Також під питанням - міждержавні домовленості про визнання результатів лабораторій, говорить вона.

За якої умови можна не встановлювати додаток Дій вдома" на смартфон?

У прес-службі Міністерства цифрової трансформації РБК-Україна відзначили, що результати ПЛР-тесту, зробленого за кордоном, дійсно визнають в Україні.

"Згідно з розпорядженням МОЗ, ПЛР-тести, зроблені за кордоном, у нас визнаються. Отже, туриста, що пред'явив результати тесту прикордонникам, не повинні примушувати встановлювати на телефон додаток "Дій вдома", - зазначають РБК-Україна в прес-службі Минцифры.

Якщо ж громадянин, що прибуває в Україну, не встановив і не верифікував додаток "Дій вдома" або не пред'явив результат тесту, це вважається відсутністю підстав для в'їзду в Україну з країн "червоної" зони, кажуть у відомстві.

"Ми визнаємо, що є проблема з тим, що прикордонники не завжди приймають результати тестів, зроблених за кордоном. Але це питання скоріше їх взаємодії з Центром громадського здоров'я та з МОЗ. У МОЗ приймають результати тестів з тієї чи іншої країни за умови, що вони правильно завірені та зроблені протягом обумовленого періоду до в'їзду в Україну", - відзначають в Минцифры.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чекає українців після відпочинку в Хорватії, яка зараз знаходиться в "червоній" зоні для України.

Також радимо почитати про те, чому поки що не варто купувати тури на Балі й інші екзотичні курорти.

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