Різдвяні ярмарки Європи: дев'ять кращих міст, куди варто вирушити за атмосферою свята взимку

У яких країнах для туристів вже готують тематичні локації

Європейські міста, що приваблюють туристів глінтвейном, ремісниками та атмосферою Різдва, цього року готові повернути традиційні ярмарки на площі міст, пише Lonely Planet.

Втім, не всі ярмарки повернуться в 2021 році. Наприклад, австрійські ринки тимчасово закриваються, оскільки країна переходить на повний локдаун до 13 грудня. А в берлінському палаці Шарлоттенберг оголосили, що не зможуть розмістити свій базар через поточні COVID-обмеження.

Мюнхен планував відновити свій різдвяний ярмарок на Марієнплац, але офіційні особи оголосили про скасування через зростання захворюваності.

Через зростання числа заражень в Європі, можливо, в найближчі тижні стане відомо про інші скасування роботи різдвяних локацій.

Між тим зараз планують відкрити ярмаркові прилавки дев'ять міст Європи, хоч і з посиленими заходами безпеки і масковим режимом.

1. Базель, Швейцарія: "найбільший ярмарок країни"

Різдвяні декорації прикрашають архітектуру Старого міста Базеля, перетворюючи місто на Рейні на найбільший різдвяний ярмарок у Швейцарії.

Фото: Ярмарок у Базелі (flickr.com)

На площі Барфюссерплац і Мюнстерплац розташовані ярмарки з сільськими шале ремісників, а також кулінарними частуваннями: швейцарський раклет (сир) і імбирні пряники лекерлі.

Ринки відкриються 25 листопада і закриються 23 грудня. Церемонія відкриття на Мюнстерплац була скасована в 2021 році.

Відвідувачі старше 16 років повинні пред'явити сертифікат COVID з QR-кодом, а також офіційне посвідчення особи. Туристам з країн поза ЄС буде потрібен швейцарський сертифікат COVID-19. Можна подати заявку онлайн, це буде коштувати 30 швейцарських франків (32 долари США).

2. Берлін, Німеччина: атракціони, санки і катки

Деякі з популярних різдвяних ярмарків Берліна готуються до відкриття в 2021 році, хоча вони будуть працювати відповідно до розширених правил. Ці правила вимагають, щоб люди були вакциновані або відновлені від вірусу для відвідування таких місць, як ресторани, галереї та театри.

Фото: Святкова торгівля в Берліні (pixabay.com)

Більшість ринків дозволяють вхід дітям у віці до 12 років за наявності негативного результату тесту на COVID-19.

Плановані до відкриття ринки Берліна включають:

Вінтервельт на Потсдамській площі з гіркою для тих, хто хотів би трохи покататися на штучних санях, відкрився 29 жовтня і закриється 2 січня. Він розташований в центрі Потсдамської площі недалеко від торгового центру Mall of Berlin. Химерний Різдвяний ярмарок Жандарменмаркт знаходиться між архітектурними пам'ятками - французьким і немецьким соборами. Він відкривається 22 листопада і закривається 31 грудня. На цьому ринку плата за вхід - 1 євро. Різдвяний ринок на Александерплац, де також є ярмарок атракціонів, льодовий каток і традиційні ремісничі крамниці, відкривається з 22 листопада по 26 грудня. Ринок біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма, розташований на знаменитій Берлінській вулиці Курфюрстендамм, відкривається з 22 листопада по 2 січня 2022 року.

Фото: у Берліні є кільколокацій з ярмарками (GettyImages)

3. Брюгге, Бельгія: 500 різдвяних ялинок

На тлі мощених вулиць і каналів середньовічного центру міста тисячі мерехтливих вогнів і більше 500 різдвяних ялинок перетворять 41 вулицю Брюгге в зимову казку в рамках святкування Winter Glow 2021 року.

З 26 листопада по 9 січня 2022 року туристи знайдуть каток, зимовий бар і три різдвяних ринку, розташовані на Ринковій площі, площі Саймона Стівена і площі Занд.

У Брюгге для заходів на відкритому повітрі за участю понад 400 чоловік потрібен квиток COVID Safe.

Фото: Ярмарок в Брюгге (flickr.com)

Відвідувачі з ЄС можуть використовувати замість нього сертифікати про вакцинацію. Туристи з інших регіонів повинні подати заявку. Цей квиток є доказом того, що ви повністю вакциновані від вірусу, вилікувалися від нього протягом останніх шести місяців або дали негативний результат на COVID-19.

4. Копенгаген, Данія: атмосфера затишку і радості

Потягуючи напій гльог в оточенні мерехтливих гірлянд, можна відчути, що мають на увазі датчани, коли вони використовують слово "хюгге", щоб описати відчуття затишку, благополуччя і достатку на тлі свіжого зимового повітря.

У парку розваг Tivoli Gardens, якому 175 років, з мерехтливими гірляндами з 19 листопада по 2 січня буде проходити різдвяний ярмарок. Щоб увійти, потрібно буде купити квиток, а також пред'явити Corona Pass (або свідоцтво про вакцинацію). Діти віком до 15 років звільняються від пред'явлення картки Corona.

Фото: Святкова торгівля в Копенгагені (flickr.com)

Тим часом чарівливий різдвяний ярмарок Kongens Nytorv знаходиться на площі з бруківкою і кінною статуєю короля Крістіана V біля палацу Шарлоттенборг. Ринок відкривається 12 листопада і закривається 22 грудня, і його можуть продовжити.

5. Единбург, Шотландія: грот Санти і колесо огляду

Різдво на тлі Единбурзького замку - одна з найулюбленіших святкових традицій Великобританії. Тут знаходяться атракціони і каток, а також різдвяний ринок в садах Іст-Прінсес-стріт.

Ринок працює з 20 листопада і закриється 4 січня 2022 року. Щоб покататися на ковзанах або на колесі огляду, відвідати Грот Санти, можна придбати квитки на різдвяному веб-сайті Единбурга.

Фото: Масштабний ярмарок в Единбурзі (GettyImages)

Маски необхідні в таких приміщеннях, як Грот Санти. У організаторів також є сенсорні набори з іграшкою-непосидою, затичками для вух, пляшкою з водою, засобом для зняття стресу і навушниками для дорослих і дітей, яким може знадобитися додаткова допомога, щоб насолодитися святом.

6. Нюрнберг, Німеччина: ярмарок в декількох локаціях

Найстаріший і, мабуть, найвідоміший Німеччини - різдвяний ярмарок в Нюрнберзі. Після скасування в 2020 році його збиралися відкрити з 26 листопада по 24 грудня. Однак традиційна церемонія відкриття Christkind буде перенесена в онлайн.

Ринок також поширився на кілька інших місць у Старому місті, щоб звільнити більше місця між прилавками.

Фото: Торгівля на Різдво в Нюрнберзі (GettyImages)

7. Познань, Польща: з фестивалем льодових скульптур

Познанський різдвяний ярмарок незмінно вважається кращим в Польщі і одним з кращих в Європі. Він відкривається на площі Свободи 20 листопада і закривається 26 грудня.

Він дарує чудові різдвяні враження протягом усього сезону, але на другі грудневі вихідні він дійсно виблискує - коли проводиться знаменитий фестиваль льодової скульптури. З 10 по 12 грудня в Познані зберуться крижані скульптори з 12 країн, які змагатимуться у створенні вражаючих заморожених творів мистецтва.

Фото: Видовищний ярмарок у Познані (betlejempoznanskie.pl)

8. Страсбург, Франція: "столиця Різдва"

Найстаріший різдвяний ринок Франції в Страсбурзі перетворився на "столицю Різдва". Після скорочення його масштабів у 2020 році – цього року з 26 листопада по 26 грудня відкриються понад 300 кіосків.

Маски будуть потрібні на всьому ярмарку. Але якщо ситуація з COVID погіршиться в місті і кількість випадків захворювання перевищить 200 на 100 тисяч осіб, на ярмарку вимагатимуть також сертифікат про вакцинацію, одужання або негативний результат тесту.

Фото: Різдво у Франції (GettyImages)

9. Відень, Австрія: один з найкрасивіших ярмарків

Різдвяний ринок Vienna Dream, розташований на Ратушній площі, незмінно вважається одним з найкрасивіших ринків в Європі. Він відкрився 12 листопада, але закрився 22 листопада через повний локдаун по всій країні.

Очікується, що ринок відкриється знову, коли локдаун буде завершений 13 грудня (якщо ситуація з COVID покращиться).

Фото: Різдвяні декорації (pixabay.com)

Для відвідування туристам потрібно буде пред'явити доказ вакцинації або одужання від COVID-19. Дорослі більше не можуть пред'являти докази негативного результату тесту на COVID -19 для входу.

Для дітей правила інші. Діти і підлітки повинні пред'явити докази вакцинації, одужання або негативний тест.

До слова, святкові ярмарки планувалися цього року в Празі. Але з 26 листопада уряд Чехії заборонив їх проведення по всій країні, залишивши відкритими тільки ялинкові базари.

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