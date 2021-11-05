Які країни приймають українських туристів. Список та умови (оновлюється)

Фото: Куди можна їхати під час пандемії (колаж РБК-Україна)

Актуальні правила в'їзду: все, що потрібно знати перед поїздкою

Подорожі за кордон під час пандемії можуть виявитися досить непередбачуваними, адже правила в'їзду можуть змінитися в будь-який момент. Перевіряти правила в'їзду в ту чи іншу країну потрібно щоразу перед будь-якою поїздкою.

Актуальні правила перетину кордонів оновлюють кілька українських онлайн-ресурсів. Найпопулярніші:

Онлайн-карта, створена Міністерством закордонних справ України; Портал VisitUkraine.Today.

РБК-Україна склало список найпопулярніших серед наших туристів напрямків з детальними правилами перетину кордону. Які вимоги щодо в'їзду в країни ЄС, як поїхати на відпочинок в популярні курортні та екскурсійні країни - у матеріалі, який буде оновлюватися у міру змін правил в'їзду.

Європа. Які правила в'їзду для українців сьогодні

Україна наступного тижня залишить "зелений список" ЄС. Посли ЄС підготували відповідне рішення Ради ЄС, повідомляє РБК-Україна. Незважаючи на виключення із "зеленого переліку", остаточне рішення про умови подорожей громадян України приймається безпосередньо державами-членами ЄС.

Хоча в усі країни Євросоюзу власники біометричних паспортів для виїзду за кордон можуть їхати без віз строком до 90 днів протягом 180 днів, правила в'їзду в ту чи іншу країну можуть змінюватися.

Польща

Вакциновані туристи можуть в'їжджати в країну за наявності документального підтвердження повного курсу вакцинації вакциною, зареєстрованою в ЄС — Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Covishield, Johnson&Johnson англійською або польською мовою. Підходить електронний документ в "Дії" або паперовий аналог. Або з документом про одужання від Covid-19.

Для невакцинованих громадян передбачена 10-денна самоізоляція, яку можна скоротити, якщо зробити ПЛР-тест, але проходити тестування не раніше 7-го дня перебування в Польщі. При в'їзді в країну авіатранспортом потрібно заповнити карту місцезнаходження мандрівника.

Фото: Краків, Польща (unsplash.com/ostap-senyuk)

Чехія

В'їзд дозволений тільки щепленим громадянам України будь-якої з дозволених в ЄС вакцин:

AstraZeneca (Vaxzevria);

Moderna (Spikevax);

Pfizer BioNTech (Comirnaty);

Johnson&Johnson (Janssen);

Covishield.

Додаткових карантинних заходів немає. Потрібно тільки заповнити реєстраційну форму до в'їзду.

Іспанія

Україна на даний момент знаходиться в "зеленій" зоні для Іспанії. Це означає, що громадяни України можуть подорожувати до цієї країни без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність COVID. Єдина вимога на даний момент - завчасне заповнення формуляру санітарного контролю на сайті.

Португалія

Станом на цю мить українці можуть в'їжджати в країну за наявності одного з таких документів:

Європейського COVID-сертифіката (в паперовому або в електронному варіанті);

українського COVID-сертифіката про повний курс щеплення вакциною Janssen (COVID-19 Vaccine Janssen) або AstraZeneca (Vaxzevria) або Moderna (Spikevax) або Pfizer-BioNTech (Comirnaty);

або цифрового сертифіката про одужання (паперові сертифікати, видані українськими медичними установами, завірені печатками і штампами медичних центрів, у тому числі "жовті/зелені сертифікати", оформлені сімейним лікарем, без цифрового сертифіката в застосунку "Дія", не приймаються.

або довідки з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до подачі документа (в будь-якій лабораторії);

або тесту на антиген COVID (TRAg), зробленого не більше ніж за 48 годин до поїздки.

Вимоги поширюються на всіх українців старші за 12 років.

Нідерланди

В'їзд можливий з сертифікатом про вакцинацію. Вакцини, які визнають Нідерланди: Astra Zeneca (Vaxzevria); Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria); Pfizer/BioNTech COVID-19 Vaccine (Comirnaty); Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen); Moderna (Spikevax); Serum Institute of India (Covishield); Sinovac (Coronavac).

Нідерланди визнають тільки сертифікати вакцинації в застосунку "Дія", а також роздруковані сертифікати з порталу "Дія". Якщо ви подорожуєте повітряним транспортом, треба заповнити декларацію про стан здоров'я і мати її при собі.

Українці, які планують поїздку до Нідерландів незалежно від типу транспорту і не мають підтвердження про вакцинацію або довідки про перенесену коронавірусну хворобу, повинні зробити ПЛР-тест максимум за 48 годин до вильоту або тест на антиген — за 24 години. Тести не потрібні дітям до 12 років.

Фото: Амстердам, Нідерланди (unsplash.com/jurre-houtkamp)

Словаччина

Невакциновані особи реєструються на сайті й зобов'язані пройти самоізоляцію терміном 14 днів (якщо за цей час не виникає симптомів або не проведено тестування). Самоізоляцію можна припинити, отримавши негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж на 5-й день. Дітям до 12 років не потрібно проходити тест.



Громадяни України, які мають сертифікат вакцинації з двома дозами (англійською, словацькою або чеською мовою) перед в'їздом реєструються на сайті і звільняються від самоізоляції. Приймаються всі вакцини, зареєстровані МОЗ України. Словаччина приймає сертифікати вакцинації в застосунку "Lія", паперові сертифікати з порталу "Дія" з QR-кодом і паперові свідоцтва від сімейного лікаря.

Франція

З 10 жовтня 2021 року Україна внесена до переліку країн так званої "помаранчевої" зони. Умови в'їзду для туристів - повний курс вакцинації одним з таких препаратів:

Pfizer/Comirnaty; Moderna; AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen; Jansen/Johnson & Johnson.

Потрібно заповнити заяву про відсутність симптомів і контактів з особами, які захворіли. Невакциновані можуть в'їжджати в країну тільки в разі "термінової необхідності" і мати при собі результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до в'їзду або тест на антиген, зроблений за 48 годин.

Фото: Лувр, Париж (unsplash.com/chris-karidis)

Німеччина

Перетин кордону дозволено тільки вакцинованим мандрівникам. Дійсні вакцини: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield і Johnson & Johnson. Також необхідно оформити поліс медичного страхування на весь час перебування в країні. Решта можуть в'їхати тільки в разі невідкладної потреби, при наявності негативного тесту.

Перед поїздкою до Німеччини необхідно зареєструватися на сайті. Ця вимога стосується всіх мандрівників: дорослих і дітей будь-якого віку. Після заповнення анкети система видасть pdf-файл. Його потрібно роздрукувати або зберегти на мобільний телефон. Цей файл можуть попросити показати перед вильотом літака до Німеччини або під час паспортного контролю після прильоту до Німеччини.

Бельгія

Громадянам України дозволено в'їзд до Бельгії незалежно від мети поїздки. Крім біометричного паспорта, необхідно мати документальне підтвердження мети вашої поїздки:

картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнера, тощо; підтвердження фінансової спроможності; поліс медичного страхування на весь термін перебування в країні.

Також вимагають заповнити форму Passenger Locator Form (PLF) за 48 годин до прибуття до Бельгії. PLF-форма передбачає відомості про попередні 14 днів на дату заповнення і враховується при визначенні необхідності карантину і коли змінюється колір-код країни.

Станом на 4 листопада Україна знаходиться в "червоній" зоні "білого" списку. Це означає, що подорожувати до Бельгії все ще можна без доказу поважної причини і незалежно від статусу вакцинації. За наявності сертифіката про вакцинацію наступними вакцинами-Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca/Oxford (Vaxzevria), Janssen, Covishield або про одужання – тестування і карантин не потрібні.

У разі відсутності сертифіката про вакцинацію або про одужання (позитивний тест на COVID, дата видачі якого не перевищує 180 днів з моменту тестування) –негативний ПЛР-тест не більше ніж за 72 години.

Треба пройти повторне тестування тестування на перший або другий день після в'їзду. При отриманні негативного тесту ви можете припинити карантин, але зробити ще одне тестування на сьомий день. Для дітей до 12 років немає необхідності здавати аналіз.

Фото: Чінкве-Терре, Італія (unsplash.com/josh-hild)

Італія

Для вакцинованих осіб необхідні документи:

заповнена онлайн форма санітарного контролю Passenger Locator Form;

сертифікат про проходження повного циклу вакцинації вакциною, визнаною ЕМА (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca), або відповідний "зелений" сертифікат (Green Pass) європейського зразка, який підтверджує повний курс вакцинації. Італія визнає COVID-сертифікати в застосунку "Дія";

довідка про негативний результат молекулярного (ПЛР) або експрес-тесту на COVID не більше ніж за 72 години до в'їзду.

Невакциновані мандрівники можуть в'їхати до Італії при виконанні таких вимог:

заповнити онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form;

надати довідку про негативний результат молекулярного (ПЛР) або експрес-тестування на COVID не більше ніж за 72 години до в'їзду;

пройти самоізоляцію протягом 5 днів, інформуючи про це місцеві органи охорони здоров'я;

пройти повторне тестування після завершення самоізоляції.

Швейцарія

Для в'їзду в країну необхідно надати осертифікат повної вакцинації від COVID в "Діі". Дітям до 18 років, які подорожують з повністю вакцинованими дорослими, також може бути дозволений в'їзд до Швейцарії.

Вакцини, схвалені Швейцарією:

AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio і Covishield); Pfizer / BioNtech (Comirnaty); Johnson & Johnson (Janssen); Sinovac (CoronaVac); Moderna (Spikevax); Sinopharm (BIBP).

Невакциновані повинні мати негативний результат ПЛР-тесту (максимум за 72 години до в'їзду), або негативний результат швидкого тесту на антиген (максимум за 48 годин до в'їзду).

З 20 вересня 2021 року особи, які не були вакциновані або які одужали, мають здати через чотири-сім днів після в'їзду на територію Швейцарії своїм коштом повторний тест на COVID-19. Результат другого тесту потрібно повідомити у відповідне кантональне відомство охорони здоров'я за місцем перебування. Діти до 16 років звільняються від тестування.

Подорожуючим до Швейцарії літаком слід завчасно заповнити в'їзну форму. І не забути про обов'язковий медичний поліс на весь час перебування в країні.

Румунія

Приймає мандрівників з COVID-сертифікатами в додатку" дія "або з порталу"дія". Паперові міжнародні свідоцтва про вакцинацію Румунія не приймає. Перед в'їздом потрібно заповнити форму.

Визнано вакцини:

Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2);

Moderna (mRNA-1273);

AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222);

Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S).

Без вакцинації можна приїжджати з довідкою про перенесене захворювання в застосунку "Дія". Транзитом протягом доби, а також транзитом у виняткових випадках, підтверджених документально, на термін менше 3 днів.

Для нещеплених громадян, що в'їжджають, встановлено карантинний режим за домашньою/задекларованою адресою на 14 днів. Тривалість самоізоляції може бути скорочена з 14 до 10 днів, якщо на десятий день карантину підтверджується негативний ПЛР-тест на COVID.

Угорщина

Для в'їзду в Угорщину авіаційним транспортом потрібен український або Угорський сертифікат про вакцинацію (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в'їжджати діти до 18 років) або негативний результат тестування на COVID методом ПЛР.

Угорщина визнає всі типи вакцин, які використовуються в Україні для імунізації населення від COVID (AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna). Країною схвалені цифрові COVID-сертифікати з застосунку "Дія", роздруковані сертифікати з порталу "Дія", а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію.

Скандинавські країни. Куди можна їхати з України

Фото: Лофотенські острови, Норвегія (unsplash.com/valdemaras)

Данія

З 25 жовтня 2021 року Україна віднесена урядом Королівства Данія до категорії "COVID-19 risk countries". В'хати можна за наявності щеплення однією з вакцин: Pfizer BioNtech (Comirnaty); Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceuticals; Spikevax (раніше Moderna/COVID-19 Vaccine Moderna); AstraZeneca (Vaxzevria).

Данія приймає сертифікати вакцинації в застосунку "Дія", паперові сертифікати з порталу "Дія" з QR-кодом і паперові свідоцтва від сімейного лікаря.



Для не вакцинованих громадян необхідний негативний ПЛР (не пізніше 72 годин) або експрес-тест (не пізніше 48 годин) і обов'язково повторне тестування протягом 24 годин після прибуття. Діти молодше 15 років звільняються від вимоги до тестування.



Також в'їзд до Данії дозволяється громадянам, які не були вакциновані, але вже перехворіли коронавірусною хворобою. Для цього під час в'їзду необхідно пред'явити результат позитивного ПЛР-тесту, зробленого не менше 14 днів, але не більше 12 місяців до дати перетину кордону. Тест повинен містити повне ім'я тестованої особи, час тестування і видачі сертифіката повинні бути чітко вказані.

Норвегія

Приймає громадян тільки з сертифікатами про вакцинацію в застосунку "Дія". Українці, які були повністю вакциновані вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), зможуть в'їхати до Норвегії без будь-яких обмежень: тестів, карантину, заповнення в'їзної реєстраційної анкети.

З 7 жовтня 2021 року це препарати компаній BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Janssen, а також Covishield (AstraZeneca, India) і CoronaVac (Sinovac).

Важливо: Норвегія не визнає паперове свідоцтво про вакцинацію, видане сімейним лікарем.

Швеція

Швеція визнає цифрові сертифікати про вакцинацію, згенеровані в додатку "дія". Підходять вакцини, затверджені згідно з постановою (ЄС) 726/2004 або дозволені ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях: Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran); Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna); Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca); COVID-19 vaccine Janssen; COVID-19 vaccine AstraZeneca / SKBio; COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine); COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm; CoronaVac (COVID-19 vaccine Sinovac).

Всі невакциновані туристи повинні надати негативний результат тесту на COVID-19 (PCR, LAMP, TMA or antigen), зроблений за 72 години до в'їзду до Швеції. Тест не потрібно робити дітям до 18 років.

Фінляндія

Фінською стороною визнаються паперові міжнародні свідоцтва про вакцинацію, що видаються в Україні, і наступні вакцини:

Comirnaty (Pfizer-BionTech); COVID-19 vaccine Spikevax (раніше Moderna); Vaxzevria (раніше COVID-19 Vaccine AstraZeneca) COVID-19 Vaccine; Janssen (Johnson & Johnson); BIBP/Sinopharm; COVISHIELD; CoronaVac.

Без підтвердження повного курсу вакцинації необхідно надати один з наступних документів:

сертифікат, що підтверджує отримання першої дози вакцини, яка визнається Фінляндією. При цьому обов'язково проходження ПЛР-тесту через 72 години після прибуття;

сертифікат, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зроблений в Україні не пізніше 72 годин до перетину кордону. Знадобиться повторний ПЛР-тест через 72 години;

без наявності зазначених вище документів або за наявності довідки про перенесений COVID, громадяни України будуть направлені на проходження ПЛР-тесту на прикордонному пункті контролю. Через 72 години після прибуття до Фінляндії тест потрібно буде повторити.

Проходження двох ПЛР-тестів після приїзду до Фінляндії безкоштовнt для всіх мандрівників. Записатися на тест можна на сайті.

Популярні курортні країни. Умови в'їзду

Фото: Дубай, ОАЕ (unsplash.com/christoph-schulz)

ОАЕ

З 31 липня 2021 року Україна внесена до країн "зеленого" списку - карантин після прибуття в емірат Абу-Дабі з України не вимагається. Для підтвердження для ОАЕ зробленої в Україні вакцинації необхідна попередня (до вильоту) реєстрація на сайті.



На цьому ж сайті розміщено перелік визнаних в ОАЕ вакцин:

1. Sinopharm vaccine;

2. Pfizer-BioNTech vaccine;

3. Oxford-Astrazeneca vaccine;

4. Johnson & Johnson vaccine;

5. Moderna vaccine;

6. Sputnik V vaccine.



Для Абу-Дабі необхідний заповнений англійською мовою і обов'язково роздрукований Сертифікат(PCR)-swab test, що підтверджує негативні результати тесту. Сертифікат має бути виданий не більше ніж за 48 годин до прибуття в Абу-Дабі і наданий тільки акредитованими медичними установами. В аеропортах ОАЕ кожному пасажиру роблять додатковий безкоштовний ПЛР-тест.

Крім того, є вимога про наявність поліса Міжнародного медичного страхування, який покриває лікування COVID-19 і перебування в умовах ізоляції за кордоном.

Єгипет

Дозволено в'їзд вакцинованим без ПЛР-тесту. ПринимаютсявакциныPfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson. Сертифікат повинен містити QR-код і не мати виправлень.

Зверніть увагу: наявність сертифіката про вакцинацію необхідно пред'явити в роздрукованому вигляді.

Підійде також ПЛР-тест англійською мовою з печаткою лабораторії або QR-кодом.Після прибуття потрібно пред'явити заповнену і роздруковану "Форму декларації про стан здоров'я". Також необхідна страховка, що покриває лікування COVID. Віза оформляється по прибуттю і коштує 25 доларів.

Туреччина

До кінця 2021 року для в'їзду до Туреччини діють наступні правила в'їзду: негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не більше ніж за 72 години, або негативний результат експрес-тесту на антиген за 48 годин до в'їзду.

Тест можна не здавати дітям до 12 років і вакцинованим (Туреччина приймає всі вакцини, що використовуються в Україні). Також можна пред'явити довідку про одужання від COVID за останні 6 місяців.

Фото: Стамбул, Туреччина (unsplash.com/nika-jiadze)

Потрібна страховка, що покриває лікування коронавірусу. Також - заповнення електронної форми - її треба заповнити за 72 години до прибуття. На її основі автоматично генерується HES-код. Анкету треба роздрукувати або зберегти на смартфон, пред'явити при посадці на рейс, інакше пасажири до польоту не допускаються.

Туніс

Необхідний сертифікат про проходження повного курсу вакцинації. Туніс визнає вакцини, схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Також необхідно надати негативний ПЛР-тест (арабською, англійською або французькою мовами з обов'язковим QR-кодом на бланку), зроблений за 72 години до реєстрації на літак, для всіх мандрівників, включаючи вакцинованих і мають імунітет до коронавірусу після перенесеного захворювання. Діти молодше 12 років від необхідності надання тесту звільнені.



Для нещеплених туристів, якщо тест негативний, самоізоляція не потрібна. У той же час, туристи повинні залишатися в складі туристичних груп (cohorting), використовувати туристичний транспорт для пересування, а також дотримуватися санітарний протокол по боротьбі з COVID-19, затверджений Міністерством охорони здоров'я Туніської Республіки.

Потрібно враховувати, що з Тунісом у нас діє візовий режим. Посольства Тунісу в Україні немає, тому потрібно звертатися до Варшави. Спрощений візовий режим діє тільки для громадян України, які прибувають до Тунісу з туристичною метою у складі організованих туристичних груп чартерними або регулярними авіарейсами.

Ізраїль

Потрібні сертифікати про вакцинацію Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinovac, Sinopharm або Johnson & Johnson, які були зроблені не більше півроку тому.

Фото: Тель-Авів, Ізраїль (unsplash.com/shai-pal)

Також приймається щеплення бустерною дозою перерахованих вище вакцин і висновок про перенесену хворобу. Крім сертифіката про вакцинацію, необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття в Ізраїль.

Пасажири повинні за добу до посадки заповнити декларацію особи, що в'їжджає до Ізраїлю. Власник цифрового сертифіката вакцинації (застосунок "Дія" або роздрукований сертифікат з порталу "Дія") має заздалегідь його відсканувати або завантажити довідку про вакцинацію або одужання в декларацію і отримати зелений пропуск (Green Pass) перед посадкою в літак. Особа без цифрового сертифіката з QR-кодом має вказати в декларації інформацію про наявну вакцину і додати відповідні документи.

По приїзду необхідно пройти додатковий ПЛР тест. Мандрівник повинен перебувати в ізоляції до отримання негативного результату або протягом 24 годин, в залежності від того, що настане раніше. Послуга проведення ПЛР-тесту платна - 80 ізраїльських шекелів, за умови завчасної онлайн-реєстрації, або 100 ізраїльських шекелів при реєстрації в аеропорту.

Йорданія

Всі іноземці повинні зробити ПЛР-тест не більше ніж за 72 години до прибуття в Йорданію, а також пройти ще один такий тест після прибуття в аеропорту. Вартість ПЛР-тесту - 28 йорданських динарів (близько 40 дол. США). Для дітей до 5 років проходження тесту не потрібно.



Перед поїздкою пасажири повинні заповнити форму, оплатити вартість ПЛР-тесту і отримати QR код, який потрібно пред'явити при реєстрації на рейс, а також після прибуття в країну при проходженні контролю.



Крім цього, при проходженні реєстрації на рейс пасажири також повинні пред'явити заповнену форму, яку можна завантажити тут. Також оформити поліс медичного страхування на весь термін перебування в країні, який покриває витрати на лікування COVID-19. Іноземцям, які намагатимуться в'їхати в Йорданію без дотримання вищевказаних вимог, загрожує штраф у розмірі 10000 йорданських динарів (14000 дол. США).

Балканські країни: актуальні правила для туристів

Фото: Дубровник, Хорватія (unsplash.com/spencer-davis)

Албанія

З 6 вересня 2021 року іноземці, які в'їжджають до Албанії, або слідують транзитом через неї, повинні надати один з наступних документів:

сертифікат про вакцинацію;

негативний ПЛР-тест не більше 72 годин;

експрес-тест на антиген не більше 48 годин;

довідка про одужання від COVID-19, дійсна протягом 6 місяців після одужання.

Вимога не стосується дітей до 6 років. Також з 1 вересня в Албанії діє комендантська година з 23:00 до 06:00.

Чорногорія

Для в'їзду підійдуть документи:

сертифікат вакцинації. Чорногорія приймає будь-яку вакцину, а сам документ вакцинації може бути в електронному або паперовому вигляді; негативний тест ПЛР не старше 72 годин; негативний експрес-тест на антиген не старше 48 годин; докази перенесеної хвороби COVID (після позитивного ПЛР або швидкого тесту на антиген пройшло не менше 14 днів і не більше 180 днів).

Для дітей до 18 років не потрібні сертифікати про вакцинацію і тести.

Сербія

З 8 жовтня 2021 потрібні такі документи:

негативний ПЛР-тест не пізніше 48 годин;

сертифікат вакцинації. Країна приймає тільки сертифікати вакцинації в застосунку "Дія" і паперові сертифікати з порталу "Дія" з QR-кодом;

підтвердження про одужання від COVID-19 - сертифікат або інший документ, який підтверджує, що його власник переніс хворобу, викликану SARS-CoV-2.

Хорватія

Туристи можуть надати для в'їзду один з документів:

негативний ПЛР-тест, який зроблений не пізніше 72 годин або експрес - тест на антиген-RAT на SARS-CoV-2, зроблений не пізніше 48 годин; сертифікат про вакцинацію двома дозами вакцин, які використовуються в країнах-членах ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm, Janssen/Johnson & Johnson, Sputnik V); медична довідка про перенесений COVID-19 та одну дозу вакцини протягом шести місяців від зараження вірусом; позитивний результат ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген, що підтверджує, що особа вилікувалася від вірусної інфекції.

Македонія

З 1 вересня 2021 при в'їзді на територію Республіки Північна Македонія необхідний один з наступних документів:

сертифікат про вакцинацію від вірусу SARS-CoV-2 вакцинами, які визнані Північною Македонією: AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinopharm, Sinovac і Sputnik V;

довідка (сертифікат) про перенесене захворювання на СOVID-19 протягом останніх 45 днів, починаючи з дня одужання;

негативний результат ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, отриманий за 72 години до в'їзду.

Наявність зазначених документів не потрібна для осіб віком до 18 років.

Греція

Фото: Афіни, Греція (unsplash.com/hert-niks)

Вимоги для в'їзду:

Заповнення форма PLF за 24 години до в'їзду. Підтвердження з QR-кодом, яке прийде на електронну пошту, вважається необхідним проїзним документом. Довідка про вакцинацію старше 14-ти днів (Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, CoronaVac (Sinovac), Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm) в застосунку "Дія" або роздрукований сертифікат з порталу "Дія"; Або ПЛР-тест не старше 72 годин англійською мовою; Або довідка про перенесене захворювання, позитивний ПЛР-тест або тест на антитіла, що діють через 30 днів після дати першого позитивного тесту і протягом 180 днів після нього; Або експрес-тестування на антиген (Rapid test) на COVID-19 максимум за 48 годин.

Документи приймаються англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською та російською мовами. Всі документи повинні містити прізвище та ім'я латиницею згідно з даними закордонного паспорта. Вимоги поширюються і на дітей від 12 років і старше. При в'їзді на територію Греції можливе вибіркове тестування.

Болгарія

Згідно з наказом Міністра охорони здоров'я Болгарії РД-01-874/26.10.2021 Україна внесена до "червоної" зони.

З 30 жовтня 2021 року на територію країни будуть пропускати тільки осіб зі статусом постійного і довгострокового проживання на території Болгарії та членів їх сімей. В'їзд в туристичних цілях заборонений.

Популярні екскурсійні напрямки. Грузія, Арменія, Узбекистан

Фото: Тбілісі, Грузія (unsplash.com/kent-tupas)

Грузія

Для щеплених - повний курс вакцинації будь-якою вакциною.

Важливо: необхідно їхати з роздрукованою довідкою, так як в застосунку "Дія" сертифікат не зчитується.

Невакцинованим потрібно мати негативний ПЛР-тест і на третій день перебування - обов'язково зробити ще один ПЛР-тест своїм коштом.

При поїздці наземним або морським транспортом, крім вакцинації, потрібен також ПЛР-тест не більше ніж за 72 години до поїздки: при цьому туриста звільняють від тестування на 3-й день. Від ПЛР-тестів звільняються діти віком до 10 років.

Вірменія

Безвізовий в'їзд для громадян України. Потрібен ПЛР-тест за 72 години до в'їзду (вірменською, англійською або російською мовами). Або - повний курс вакцинації за 14 днів до в'їзду. Невакциновані проходять ще один тест в "пунктах відбору проб" в аеропорту і перебувають на обов'язковій самоізоляції до отримання його результатів.

Узбекистан

ПЛР-тест, зроблений за останні 72 години до в'їзду (англійською або російською). По прибуттю - заповнення анкети з особистими даними. Проходити 14-денну самоізоляцію не потрібно. Візу оформляти не потрібно.

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Домінікана

ПЛР-тест і вакцинація для в'їзду в Домінікану не потрібні. Потрібно заповнити онлайн анкету не пізніше ніж за 72 годин до вильоту. Візу заздалегідь оформлювати не потрібно. По прильоту надається туристична картка ("tarjeta del tourista") безпосередньо в аеропорту.

Мальдіви

ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 96 годин до вильоту. Потрібно заповнити декларацію за 24 години до вильоту. Віза оформлюється безкоштовно після прильоту в аеропорту.

Мексика

ПЛР-тест і вакцинація для в'їзду не потрібні - треба тільки заповнити декларацію і отримати персональний QR-код: його треба пред'явити при посадці в літак і по прильоту. Декларацію необхідно заповнити в день вильоту з України (не раніше, ніж за 12 годин до вильоту), а також на зворотному шляху - в день вильоту з Мексики.

Зверніть увагу: кожен турист повинен отримати окремий QR-код, а не груповий. Також потрібно оформити електронну візу.

Сейшельські острови

ПЛР-тест потрібно зробити за 72 години до вильоту. Також необхідно заповнити онлайн-форму не раніше ніж за 72 годин до вильоту. Потрібно оформити страховку для подорожей, яка покриває як мінімум і більше, і можливе лікування COVID-19.

Фото: Сейшели (unsplash.com/datingscout)

Курортний острів Занзібар, Танзанія

Діє вимога здачі ПЛР-тесту за 72 години до вильоту, потрібно також заповнити медичну форму за 24 години до вильоту. Віза оформляється по прибуттю в аеропорту.

Таїланд

З серпня 2021 року Україна була включена до переліку країн, з яких можна відвідувати деякі регіони Таїланду за туристичними програмами Sandbox Phuket і Samui Plus.

Таїланд визнає вакцини: Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson + Johnson/Janssen Sinopharm/Beijing, Sinovac.

Кенія

З 11 січня 2021 року всі мандрівники повинні підтверджувати свої сертифікати про проходження тесту на COVID через портал PanaBIOS. Для отримання підтвердження необхідно зареєструватися на порталі, заповнити маршрут подорожі, вибрати лабораторію, завантажити електронний сертифікат про проходження тесту на COVID і отримати підтвердження про верифікацію тесту.



З 1 січня 2021 року для в'їзду в Кенію мандрівники повинні отримати візу в країну заздалегідь. Зараз отримати візу в Кенію після прильоту в країну неможливе. Подати документи на електронну візу можна тут.

Шрі-Ланка

Всім туристам необхідно мати:

ПЛР-тест, зроблений за 72 години до польоту, англійською мовою; оригінал сертифіката про вакцинацію та його офіційний переклад на англійську мову (повністю вакцинованим туристам і не повністю вакцинованим туристам); заповнену декларацію здоров'я (заповнюється в літаку).

Повністю вакциновані туристи позбавляються від необхідності робити повторний ПЛР-тест по прильоту.

Неповністю вакциновані (ті, які прибувають на Шрі-Ланку менше ніж через два тижні після отримання останньої дози вакцини):

якщо такий турист прибуває на Шрі-Ланку на сьомий день вакцинації (або після), він повинен залишатися в готелі рівня 1 Safe and Secure Certified і на сьомий день перебування здати другий ПЛР-тест. При негативному результаті, туристам видається документ, що дозволяє подорожувати островом (discharge document).

у разі якщо такий турист прибуває раніше, ніж пройшло 7 днів з моменту отримання останньої дози вакцини, він повинен залишатися в готелі рівня 1 Safe and Secure Certified і на чотирнадцятий день перебування здати другий ПЛР-тест. Якщо ПЛР-тест негативний, туристам видається документ, що дозволяє подорожувати островом (discharge document).

Невакцинованим туристам необхідно перебувати в готелі/готелях рівня 1 Safe and Secure Certified до 15 діб з моменту прильоту. Їм дозволено організовано відвідувати деякі туристичні місця.

Всі невакциновані туристи повинні здати другий ПЛР-тест на чотирнадцятий день перебування. Якщо ПЛР-тест негативний, туристам видається документ, що дозволяє подорожувати островом (discharge document). Невакциновані туристи, що знаходяться в Шрі-Ланці від 6 до 14 днів, повинні здати ПЛР-тест за 24 години до вильоту.

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