Під страхом ревізії. На курортах Єгипту безпекою і якістю відпочинку займеться спеціальний комітет

У Єгипті всерйоз взялися за безпеку в туризмі - за роботою готелів, ресторанів і дайвінг-центрів стежитимуть комітети, які створюють на урядовому рівні.

Про це було оголошено на зустрічі прем'єр-міністра Мостафа Мадбулі з представниками профільних відомств і губернаторами туристичних провінцій, повідомило єгипетське економічне видання Al Mal.

На зустрічі обговорювалася підготовка туристичного сектору до зимового сезону та нові контролюючі комітети.

"Туризм є національною безпекою Єгипту, і ми готові до будь-якої додаткової підтримки для відновлення зимового сезону. Держава прийняла безпрецедентні рішення для підтримки туристичного сектора", - передає видання слова прем'єр-міністра.

Які об'єкти перевірятимуть комітети

Зустріч глави уряду з міністрами туризму і старожитностей, вищої освіти і наукових досліджень, виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я пройшла в Музеї цивілізації в районі Фустат.

Фото: Вулиця в Хургаді в провінції Червоне море (unsplash.com/zyanya)

Також на обговоренні підготовки до зимового сезону були присутні губернатори Південного Синаю, Луксора, Гізи, Каїра, Асуана і провінції Червоне море, голови Національного агентства з безпеки харчових продуктів і єгипетської Федерації туристичних палат, інші представники турбізнесу.

Глава уряду підкреслив, що держава зазнала великих збитків, щоб зберегти робочі місця і допустити до роботи всі можливі туристичні об'єкти під час пандемії, дозволивши відстрочки податків і платежів.

Будь-які перешкоди для відновлення туризму в країні влада готова усунути негайно. Щоб це сталося, потрібно домогтися великого прориву, зазначив прем'єр-міністр.

Комітет з нагляду за якістю і безпекою продуктів харчування очолить представник міністерства туризму і старожитностей. Нова структура контролюватиме дотримання стандартів і правил у всіх готелях і туристичних закладах.

Фото: Готелі перевірятимуть на постійній основі (unsplash.com/riviera-pearls)

Тим часом, ще наприкінці листопада міністр туризму і старожитностей Халед Аль-Анані видав постанову про створення комітету для перевірки дайвінг-центрів, яхт і туристичних катерів, а також - діяльності, пов'язаної з морськими видами спорту і водолазними роботами.

Цей комітет також буде займатися скаргами та розслідуваннями нещасних випадків. За порушення міжнародних стандартів безпеки буде введена система штрафів.

Півтисячі готелів пройшли перевірки - у десятках знайшли порушення

Перевірки в готелях Єгипту проходили ще з весни - міністерство туризму і старожитностей Єгипту відправляло таємні інспекції з метою перевірити санітарний стан об'єктів та їх відповідність заявленій категорії.

Фото: Дайвінг у Єгипті (unsplash.com/ella-brk)

Після отруєння півсотні туристів в курортній Хургаді в кінці жовтня інспекції посилилися. Міністерство туризму і старожитностей країни в листопаді провело перевірку понад 500 готелів на курортах Червоного моря: Шарм-ель-Шейх і Дахаб, Хургада і навколишні селища, а також Марса-Алам.

В результаті роботу 18 готелів обмежили, в провінції Південний Синай закрили 3 об'єкти розміщення, в провінції Хургада – 6. У дев'яти готелях через поганий санітарний стан заборонили роботу кухонь.

Також виявилося, що 30 готелів не відповідали заявленому рівню сервісу, і їх знизили в "зірковості".

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