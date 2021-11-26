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Грандіозна алея сфінксів з 3000-річною історією. У Єгипті відкрили нову локацію для туристів

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П'ятниця 26 листопада 2021 12:58
Грандіозна алея сфінксів з 3000-річною історією. У Єгипті відкрили нову локацію для туристів Фото: Відкриття Алеї сфінксів (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Дорога фараонів простяглася між храмами Луксора і Карнака

У Єгипті відбулася святкова церемонія відкриття масштабного проекту року - Алеї сфінксів між Луксором і Карнаком. 3000-річні статуї на дорозі 2,7 кілометра відкрили після 70-річної реставрації, повідомляє Egypt Today.

Дорогу з більш ніж тисячею статуй баранів, сфінксів і левів з людською головою називають найбільшим у світі музеєм просто неба. Колись цю дорогу побудували для урочистих процесій королів під час святкових урочистостей.

На церемонії відкриття був присутній президент країни, члени уряду і дипломати, виступали артисти в костюмах фараонів, грав симфонічний оркестр, запускали феєрверки та світлові ефекти, а на Нілі організували шоу вітрильників.

У чому особливість локації для туристів - в матеріалі РБК-Україна.

Масштабний захід з фестивалем та "фараонами"

2700-метрова Алея фараонів ще називається Дорога баранів (Рамс-роуд) через велику кількість статуй цих тварин, які стояли вздовж стародавньої "килимової доріжки" для головних процесій фараонів між Карнакським і Луксорськими храмами.

Грандіозна алея сфінксів з 3000-річною історією. У Єгипті відкрили нову локацію для туристівФото: Урочистий захід з елементами стародавнього фестивалю (GettyImages)

Захід відкриття включав реконструкцію стародавнього фестивалю Opet, на якому статуї фіванських божеств щорічно виставлялися напоказ в епоху Нового Царства на честь родючості і розливу Нілу.

Президент Абдель Фаттах Ас-Сісі пройшов по дорозі на початку церемонії. По проспекту промарширували колісниці фараонів і понад 400 молодих виконавців, одягнених в костюми фараонів, повідомляє Egypt Independent.

"У кожному місці Луксора є частина історії Єгипту. Жодна будівля в світі не зрівняється за пишністю з археологічним районом навколо нас. Ми тут, в Луксорському храмі, в 1989 році виявили найбільшу схованку", - сказав міністр туризму і старожитностей Халед аль-Анани.

Він додав, що урочистий захід 25 листопада був присвячений відкриттю Луксора "в новому вигляді".

"Головне свято присвячене відкриттю дороги Аль-Кеббаш (Рам). 70 років єгипетські реставратори працювали над ремонтом дороги Аль-Кеббаш. Я хвалю роботу єгипетських археологів. Луксор заслуговує називатися найбільшим відкритим музеєм у світі", - зазначив чиновник.

Він додав, що археологічні роботи на цьому не закінчилися, вони триватимуть ще багато років.

Грандіозна алея сфінксів з 3000-річною історією. У Єгипті відкрили нову локацію для туристівФото: Місце проведення свята - Луксорський храм (facebook.com/tourismandantiq)

Імідж найважливішого історичного міста в світі

Втім, захід стосувався не тільки дороги, а й популяризації туризму в Луксорі, зазначив Халед-аль-Анані.

"Ми тут, щоб оголосити, що ми закінчили роботу над візуальною ідентифікацією. Аеропорт Луксора був відремонтований, щоб відповідати статусу найважливішого історичного міста в світі. Наша мета - підкреслювати, що Єгипет - яскрава сучасна країна, повна життя, але також така, що пишається своєю історичною цивілізацією", - підсумував міністр.

Туризм є найважливішим джерелом доходів для Єгипту, тому країна докладає зусиль, щоб залучити назад мандрівників, яких зупиняє пандемія коронавірусу. Доходи Єгипту від туризму впали приблизно до 4 млрд доларів в 2020 році в порівнянні з 13 млрд доларів в 2019 році.

Грандіозна алея сфінксів з 3000-річною історією. У Єгипті відкрили нову локацію для туристівФото: Артисти виступали в костюмах древніх єгиптян (GettyImages)

Попередній масштабний і видовищний захід пройшов у квітні. Тоді 22 стародавні королівські мумії з Луксора і прилеглої Долини царів були перенесені в новий Національний музей єгипетської цивілізації під час параду єгипетських мумій з Каїрського Єгипетського музею.

Луксор: найбільше зібрання артефактів у світі

Луксор - місто, внесене до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1979 році, оскільки там знаходиться найбільша кількість старожитностей у світі, розповів міністр туризму.

"Зараз Луксор став музеєм просто неба. У давнину Луксор був столицею Єгипту і називався Фівами. Карнакські храми в Луксорі - це релігійний комплекс, що складається з безлічі храмів. Вид на них відкривається з Луксорського храму", - зазначив він.

Луксорський храм був побудований для церемоніальних ритуалів, пов'язаних з річкою Ніл. Перед Луксорським храмом стоїть шість статуй Рамзеса II.

Грандіозна алея сфінксів з 3000-річною історією. У Єгипті відкрили нову локацію для туристівФото: Відреставровану локацію відкрили для туристів (GettyImages)

Стародавня дорога між храмами була всіяна сотнями сфінксів з головами барана і людини, але протягом багатьох років чимало з них були розмиті або зруйновані. З моменту відкриття в 1949 році дорогу кілька разів реставрували, останні роботи почалися в 2017 році. Більшість із 1057 оригінальних статуй на алеї сфінксів були відновлені.

Нагадаємо, ми писали, що в Ізраїлі археологи виявили знакову будову з історії Хануки.

Також у Єгипті знайшли загублений 4500-річний храм Сонця.

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