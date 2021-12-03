Забрали "зірки" й заборонили приймати гостей. Названі готелі, які закрили в Єгипті після перевірок
Після отруєння в Хургаді інспекції пройшли в 500 готелях
Курортами Червоного моря в Єгипті пройшли масштабні перевірки - деякі готелі закрилися, інші позбулися "зірок".
У листопаді інспекції пройшли в понад 500 об'єктах в Єгипті. Причиною стало масове отруєння півсотні туристів в одному з готелів Хургади 30 жовтня.
Варто відзначити, що назви готелів, які прийняли рішення закрити, спочатку не розкривали. Однак список готелів, які більше не прийматимуть туристів в Хургаді і Шарм-ель-Шейху, з'явився пізніше: його отримали українські турагенти. Перелік готелів також опинився в розпорядженні РБК-Україна.
Перевірили півтисячі об'єктів: знизили "зірковість" 30 готелів
Перевірки в готелях Єгипту проходили ще з весни - міністерство туризму і старожитностей Єгипту відправляло таємні інспекції з метою перевірити санітарний стан об'єктів та їх відповідність заявленій категорії. Влітку кілька готелів закрили до усунення проблем з кухнею або каналізацією.
Фото: У готелях Єгипту пройшли масштабні перевірки (booking.com)
Після того, як в одному з готелів Хургади отруїлися понад півсотні туристів з різних країн, серед яких були українці, інспектування розгорнулося з новою силою.
За повідомленнями ЗМІ, міністерство туризму і старожитностей країни в листопаді провело перевірку понад 500 готелів на курортах Червоного моря: Шарм-ель-Шейх і Дахаб, Хургада і навколишні села, а також Марса-Алам.
В результаті роботу 18 готелів обмежили, повідомляла АТОР, у провінції Південний Синай закрили 3 об'єкти розміщення, в провінції Хургада – 6. У девяти готелях через поганий санітарний стан заборонили роботу кухонь. Щоб повернутися до роботи, вони повинні усунути порушення.
Фото: Інспектори виявили антисанітарію на кухнях деяких готелів (pixabay.com)
Також виявилося, що 30 готелів не відповідали заявленому рівню сервісу, і їх знизили в "зірковості". Так, у Південному Синаї свій статус втратили:
- два готелі 5*;
- чотири готелі 4*;
- шість готелів 3*;
- два готелі 2*.
У провінції Червоне море не виправдали свою категорію 17 готелів:
- п'ять готелів 5*;
- вісім готелів 4*;
- два готелі 3*;
- два готелі 2*.
За заявами міністерства туризму Єгипту, таємні перевірки в курортних локаціях тривають.
Які готелі в Шарм-ель-Шейху і Хургаді закрилися: список турагента
Федерація туристичних палат Єгипту попередила своїх учасників про тимчасове закриття 9 готелів з посиланням на наказ міністерства туризму.
Фото: Пляж готелю в Єгипті (booking.com)
У розпорядження редакції РБК-Україна потрапив перелік готелів, які більше не мають права приймати туристів найближчим часом через виявлені порушення.
Зазначається, що закриті об'єкти – "недорогі". Так, в Хургаді припинили роботу такі готелі:
- Horizon Resort 4*;
- Sphinx Aqua Park Beach Resort 4*;
- Grand Hotel Hurghada 4*.
- Al Ahlam Abu Soma Safaga в Сафазі;
- назва ще одного готелю в Сафазі не уточнюється.
У провінції Червоне море на курорті Шарм-ель-Шейх призупинили роботу готелі:
- Luna Sharm Hotel 3*;
- Holiday Inn 4*;
- Sharm Bride Aqua Hotel Resort & Spa 4*;
- Aida Sharm El Sheikh 2*.
До регулярних перевірок готелів в Єгипті планується залучити міжнародних експертів. Також в кожному готелі повинен працювати свій контролер якості.
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