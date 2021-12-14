Под страхом ревизии. На курортах Египта безопасностью и качеством отдыха займется специальный комитет

В Египте всерьез взялись за безопасность в туризме – за работой отелей, ресторанов и дайвинг-центров будут следить комитеты, которые создают на правительственном уровне.

Об этом было объявлено на встрече премьер-министра Мостафа Мадбули с представителями профильных ведомств и губернаторами туристических провинций, сообщило египетское экономическое издание Al Mal.

На встрече обсуждалась подготовка туристического сектора к зимнему сезону и новые контролирующие комитеты.

"Туризм является национальной безопасностью Египта, и мы готовы к любой дополнительной поддержке для восстановления зимнего сезона. Государство приняло беспрецедентные решения для поддержки туристического сектора", - передает издание слова премьер-министра.

Какие объекты будут проверять комитеты

Встреча главы правительства с министрами туризма и древностей, высшего образования и научных исследований, исполняющего обязанности министра здравоохранения прошла в Музее цивилизации в районе Фустат.

Фото: Улица в Хургаде в провинции Красное море (unsplash.com/zyanya)

Также на обсуждении подготовки к зимнему сезону присутствовали губернаторы Южного Синая, Луксора, Гизы, Каира, Асуана и провинции Красное море, главы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и Египетской федерации туристических палат, другие представители турбизнеса.

Глава правительства подчеркнул, что государство понесло большие убытки, чтобы сохранить рабочие места и допустить к работе все возможные туристические объекты во время пандемии, разрешив отсрочки налогов и платежей.

Любые препятствия для восстановления туризма в стране власти готовы устранить незамедлительно. Чтобы это произошло, нужно добиться большого прорыва, отметил премьер-министр.

Комитет по надзору за качеством и безопасностью продуктов питания возглавит представитель министерства туризма и древностей. Новая структура будет контролировать соблюдение стандартов и правил во всех отелях и туристических заведениях.

Фото: Отели будут проверять на постоянной основе (unsplash.com/riviera-pearls)

Тем временем, еще в конце ноября министр туризма и древностей Халед Аль-Анани издал постановление создании комитета для проверок дайвинг-центров, яхт и туристических катеров, а также - деятельности, связанной с морскими видами спорта и водолазными работами.

Этот комитет также будет заниматься жалобами и расследованиями несчастных случаев. За нарушения международных стандартов безопасности будет введена система штрафов.

Полтысячи отелей прошли проверки – в десятках нашли нарушения

Проверки в отелях Египта проходили еще с весны – министерство туризма и древностей Египта отправляло тайные инспекции с целью проверить санитарное состояние объектов и их соответствие заявленной категории.

Фото: Дайвинг в Египте (unsplash.com/ella-brk)

После отравления полсотни туристов в курортной Хургаде в конце октября инспекции усилились. Министерство туризма и древностей страны в ноябре провело проверку более 500 отелей на курортах Красного моря: Шарм-эль-Шейх и Дахаб, Хургада и окрестные поселки, а также Марса-Алам.

В результате работу 18 отелей ограничили, в провинции Южный Синай закрыли 3 объекта размещения, в провинции Хургада – 6. В девяти гостиницах из-за плохого санитарного состояния запретили работу кухонь.

Также оказалось, что 30 отелей не соответствовали заявленном уровню сервиса, и их понизили в "звездности".

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