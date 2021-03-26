Скупчення в аеропорту: через нові правила в'їзду до України виникають черги туристів

Мандрівники вчаться розбиратися з додатком "Вдома"

Нові правила перетину кордону багатьох українських туристів за кордоном застали зненацька. З 22 березня в'їжджати в Україну можна тільки з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого за 48 годин до поїздки для українських громадян, і за 72 години – для іноземців.

Якщо тестування до поїздки не було, в аеропорту прибуття доведеться встановлювати програму "Дій вдома/Вдома", вирушати на самоізоляцію і за бажанням здавати ПЛР-тест, щоб вийти з неї.

Пасажири вже перших рейсів з курортів змушені затримуватися в аеропортах, щоб встановити додаток за допомогою прикордонників, через що утворилися черги.

Стовпотворіння в Харківському аеропорту

Більшість туристів, які під час прийняття Кабміном постанови про нові правила в'їзду в Україну перебували в Єгипті, вирішили тестуватися при поверненні додому.

Фото: Чимало туристів побоялися робити тести перед вильотом (facebook.com/airportkiev)

Серед причин, які називалися на форумах в соцмережах – ризик отримати позитивний результат ПЛР-тесту до вильоту, через що туристів не допустять на посадку, і вони будуть змушені проходити самоізоляцію в Єгипті.

Але оскільки багато українців раніше не літали в країни "червоної" зони українського МОЗ, після повернення з яких було потрібно встановлювати додаток для контролю на самоізоляції, то розібратися з ним виявилося під силу не всім.

Так, в перші дні дії нових правил в деяких аеропортах почалися скупчення пасажирів. Наприклад, туристи, що повернулися з Єгипту 25 березня, зібралися в аеропорту Харкова, встановлюючи додаток "Дий вдома". Таке відео опублікували у Facebook-пабліку "Харків NOW".

Відео: Харків'яни, які прилетіли з Єгипту, встановлюють додаток "Вдома". (facebook.com/KharkovNow)

Як правильно користуватися додатком

Згідно з постановою уряду, якщо той, хто перетинає кордон, вибирає самоізоляцію з "Вдома", він має підтвердити це рішення під час проходження паспортного контролю: спочатку сказавши свій номер телефону і адресу місця самоізоляції, а потім - показавши відповідний екран програми працівнику Державної прикордонної служби

Рекомендується встановлювати додаток до прибуття на кордон, але він діє тільки на українських номерах телефонів.

Туристи, яким потрібно встановити додаток, можуть сканувати QR-код в аэропрорту або завантажити його з App Store або Play Market. При введені українського номера приходить смс, яке потрібно ввести для реєстрації.

Фото: Додаток потрібно встановлювати до паспортного контролю (facebook.com/ airportboryspil)

Далі користувач повинен ввести адресу самоізоляції і показати екран прикордоннику. Співробітник прикордонної служби звірить правильність введених даних, після чого в його присутності потрібно натиснути кнопку підтвердження.

З цього часу у пасажира є 24 години, щоб дістатися до місця самоізоляції і здати ПЛР-тест, за результатами якого він може бути звільнений від її проходження.

Багато українців, які приїжджають з-за кордону, роблять помилки при користуванні додатком "Вдома". Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів Євген Горбачов, керівник департаменту розробки програмного забезпечення ДП "Дія".

"Одна з основних помилок – люди часто підтверджують початок самоізоляції одразу ж на кордоні або в аеропорту. Замість того щоб зробити це вдома", - підкреслив Євген Горбачов.

Коли людина приїжджала додому і потім намагалася підтвердити своє місцезнаходження, то система автоматично порівнювала його з еталонною точкою, яку спочатку вказали в аеропорту.

Фото: Одна з помилок - відзначати місце самоізоляції в аеропорту (Getty Images)

Також ті, хто перебувають на самоізоляції, повинні відправляти в систему свої фото. Але деякі робили фото в масках, після чого система не могла ці фото розпізнати.

"Нейронна мережа не може розпізнати в такому випадку особу користувача. І люди дуже часто не розуміли, чому їх фото не приймає система", - уточнив фахівець.

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