Гроші на подорожі. В Україні можуть ввести сертифікати для туристів: що відомо

Мінекономіки пропонує виділити 200 млн гривень на активізацію поїздок по країні

В Україні хочуть запровадити так звані туристичні сертифікати, які будуть фінансово стимулювати українців відпочивати в межах країни.

Міністерство економіки пропонує виділити на туристичні сертифікати 200 мільйонів гривень, повідомляє "Інтерфакс Україна". Передбачається, що їх можна буде використати для подорожей по Україні у 2021-2022 роках. Сертифікати будуть призначені "для певних категорій населення".

"Проект документа з поправками до Держпрограми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків обмежувальних заходів, пов'язаних із боротьбою з COVID-19, міністерство оприлюднило на сайті в понеділок", - йдеться у публікації з посиланням на документ відомства.

У деяких профільних туристичних спільнотах відзначають, що подібна ініціатива - потрібна, але поки невідомо, як її реалізують на практиці. Також в розмові з РБК-Україна представники двох великих турфірм відзначили, що поки нічого не чули про таку пропозицію, і консультацій з ними про це не проводили.

Ми дізналися в експертів, як і коли може запрацювати така система компенсації за подорожі.

Що відомо про туристичні сертифікати

Туристичні сертифікати – це своєрідний механізм запровадження програм з мобільності молоді та підтримки подорожей літніх людей в межах розвитку туризму. Така практика дуже поширена у багатьох провідних країнах, зокрема Італії, Польщі, Японії тощо. Про це РБК-Україна розповіла голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів.

Наразі проєкт перебуває в процесі розробки, уточнила вона.

Фото: Очікується, що сертифікати будуть фінансово стимулювати українців відпочивати в межах країни (колаж РБК-Украина)

За словами Мар'яни Олеськів, необхідно точно визначити верстви населення, на яких буде спрямована програма, скільки людей зможуть взяти у ній участь та яку суму виділятимуть на кожного мандрівника.

"Окрім того, треба зрозуміти, як саме здійснюватиметься туристична підтримка: чи це буде якась грошова виплата, чи ваучер на певні послуги, чи універсальна туристична карта, якою можна буде скористатися фактично в будь-якому готелі та закладі. Сподіваємось, що до кінця цього року матимемо певні напрацювання в цьому напрямку і вже у 2022 році запустимо перший пілотний проєкт", - підкреслила очільниця Держтуризму.

Сертифікати можна було б отримувати у додатку Дія - експерт

Впровадження сертифікатів має допомогти вирішити два завдання. Перше - надання допомоги індустрії, друге - допомогти самим туристам, каже РБК-Україна глава правління VisitUkraine.today Антон Тараненко.

"Зробити це можна тільки шляхом створення туристичного продукту, чітко прорахувавши його вартість. Наприклад, умовно ціна 5-денного туру по Україні в Затоку - 15 тисяч гривень на сім'ю. Якщо з 200 мільйонів виділяти 100% грошей за тур, отримаємо 13 тисяч поїздок. Активно подорожуючих українців - кілька мільйонів. Якщо компенсувати 50% від ціни, турів буде вже близько 26 тисяч. Швидше за все, йтиметься про компенсацію 30% або 50% від вартості поїздки", - висловлює думку фахівець.

Фото: Сертифікати можна було б використовувати на оплату готелів або екскурсій по Україні (booking.com)

Також можна покривати й 100% ціни за тур для соціально незахищеної категорії громадян, які не можуть поїхати в подорож самі, вважає він.

Антон Тараненко допускає, що з метою уникнення маніпуляцій сертифікат на подорожі цілком можна було б отримати в додатку Дія, де вони будуть персоналізовані. А використовувати сертифікат можна за таким самим принципом, як діють купони на знижку на конкретну послугу.

"Таким чином, ми отримуємо приплив грошей від українців в українські компанії - готелі, ресторани. Держава дала б гроші не напряму, а за туристичний продукт. Я спілкувався з багатьма туроператорами. Їх керівники кажуть, що підтримують такий механізм. Вважають, що це краще, ніж одноразова виплата у 8 тисяч гривень для ФОПів. Адже якісь підприємства можуть і не працювати зовсім. А сертифікат дав би завантаженість, рух і роботу", - говорить глава правління VisitUkraine.today.

Фото: Поки невідомо, які суми будуть виділяти на мандрівників (wikipedia.org)

Як стимулюють туризм в різних країнах

Подібна практика стимулювання внутрішнього туризму діє у низці країн. Приміром, сертифікати на подорожі діють у Польщі. Там 500 злотих або 130 доларів отримують на кожну дитину у родині, які протягом року родина може використати самостійно для проживання у готелях, пансіонатах, або агросадибах країни. На цю програму Уряд Польщі виділив майже 3,5 млрд злотих.

Практика країн з видачі подібних "бонусів" - різна. Мешканцям Відня минулого року видавали по 20 євро на відвідування місцевих ресторанів і кафе, які постраждали від пандемії.

Подібну ініціативу запроваджували й у Лондоні. Там підтримувати локальні заклади харчування закликали й самі мешканці, публікуючи в соцмережах заклики підтримати улюблені кафе і зробити у них замовлення.

Фото: У Лондоні під час локдауну місцеві заклади підтримують фінансово (pixabay.com)

Наприкінці 2020 року у Новій Зеландії запропонували запровадити "картку для подорожей" з 200 доларами на рахунку, яку б роздавали кожному мешканцю країни для подорожей всередині країни, щоб "врятувати туристичний сектор Нової Зеландії". Втім, таку "картку" в країні поки не запровадили: в уряді обговорюють це питання з турбізнесом та профільними структурами.

У березні 2021-го в Австралії оголосили про надання чергового "траншу" допомоги туристичному бізнесу: пакет підтримки становить суму 1,2 млрд австралійських доларів (близько 928 млн доларів США).

Допомога включатиме можливість туристам придбати квитки на внутрішні авіарейси за півціни, кредити для бізнесу, а також субсидії, щоб "утримувати літаки в повітрі та працівників авіакомпаній на своїх робочих місцях".

Фото: В Єгипті запроваджували знижки на перельоти та проживання в готелях (booking.com)

У Єгипті цієї зими запровадили систему знижок на авіаквитки та проживання в готелях. Таким чином в країні намагаються відродити туристичну галузь. Ініціативу "Насолоджуйтеся зимою в Єгипті" запровадили у січні за рекомендаціями міністерського комітету з туризму та старожитностей під час низки офіційних зустрічей чиновників і готельєрів.

Упродовж кількох тижнів (до кінця лютого) ціни на авіаперевезення були фіксовані (на рівні 1500 єгипетських фунтів або 2670 гривень).

Передбачалося, що це стимулюватиме перельоти між різними локаціями країни: з Каїра в Луксор, Асуан, Шарм-ель-Шейх, Табу, Хургаду та курорт Марса-Алам. Також - з Олександрії в Луксор та Асуан. Частина ініціативи також передбачала й 50% знижку 50-відсоткову знижку на вхідні квитки до відомих археологічних пам'яток та музеїв у провінціях Кена, Луксор й Асуан.

Нагадаємо, під кінець сезону у березні на курорті Славсько в Карпатах можна відпочити значно дешевше.

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