Повертаєтеся з країн "червоної" зони: повідомили важливі деталі деталі про додаток та самоізоляцію

Фото: Пасажири в аеропорту (РБК-Україна)

Що потрібно знати туристам про додаток "Дій вдома"

Додаток "Дій вдома" цього туристичного сезону став необхідним елементом для тих туристів, які повертаються з відпустки в країнах "червоної" зони.

Списки країн "червоної" та "зеленої" зон регулярно переглядаються. І часто буває, що туристи їдуть в країну, поки вона знаходиться в одному списку, а вже після їхнього повернення або прямо під час відпустки державу відносять до іншої категорії.

Подібне протягом декількох місяців траплялося неодноразово. Приміром, до "червоного" списку потрапляли Албанія і Хорватія. Ті, хто повертається з країн "червоного" списку, зобов'язані або пройти двотижневу самоізоляцію/обсервацію, завантаживши на смартфон додаток "Дій вдома", або ж пройти найближчим часом тест на коронавірус. Знову-таки, маючи на смартфоні той самий додаток.

Про те, що потрібно знати туристам про роботу додатку, які помилки допускають прибуваючі з країн "червоної" зони і як їх не допускати, РБК-Україна розповів Євген Горбачов, керівник департаменту розробки програмного забезпечення ДП "Дія".

- Які тенденції показала практика використання програми "Дій вдома" за останній час? Допускають, що прибувають в Україну помилки при користуванні додатком? І які імена?

Одна з основних тенденцій і одночасно помилок, які показала практика - люди часто підтверджують початок самоізоляції одразу ж на кордоні або в аеропорту. Замість того, щоб зробити це вдома.

Ця тенденція дуже сильно і часто ламала процес. Коли людина приїздила додому і намагалася підтвердити своє місцезнаходження, система автоматично порівнювала його з еталонною точкою, яку спочатку вказали в аеропорту.

Фото: Туристи нерідко помилково підтверджують початок самоізоляції одразу ж на кордоні замість того, щоб зробити це вдома (pixabay.com)

Так виникали проблеми, коли людина фізично перебуває вдома, але підтвердження система не дає, бо еталонна точка була поставлена неправильно.

Ще одна помилка була пов'язана з тим, що люди робили фотографії в масках. Нейронна мережа не може розпізнати у такому випадку особу користувача. І люди дуже часто не розуміли, чому їх фото не приймає система.

Зараз ми відпрацювали систему інформування, прикордонники більш чітко пояснюють людям, як правильно користуватися додатком. В цілому, варто відзначити ще одну тенденцію – люди, які серйозно ставляться до вірусу і самоізоляції, набагато рідше стикаються з подібними проблемами. Якщо у них з'являються питання, вони звертаються у службу підтримки, отримують консультацію і розв'язують проблему.

- Що робити тим туристам, які з певних причин не користуються смартфоном? Наприклад, чи може бути альтернативою показати на кордоні тест, зроблений в країні "червоної" зони?

Цими процесами займаються МОЗ та Центр громадського здоров'я. Ми - виключно розробники рішення, яке має виконати перевірку, що користувач, який повинен проходити самоізоляцію за допомогою додатку, робить це. Дуже важливо розуміти цю структуру.

Наскільки мені відомо, були випадки, коли тих, хто не мав смартфона або відмовлявся встановлювати додаток, відправляли на обсервацію або на самоізоляцію під контролем поліції замість додатка (раніше ми писали, що туристи можуть показати на кордоні результати тестів, зроблених в країнах "червоної" зони).

- Чи треба туристам активувати додаток на смартфоні, якщо вони їдуть з країн "зеленої" зони? В яких випадках туриста можуть попросити це зробити?

Якщо людина прибула з "зеленої" зони, вона не має проходити самоізоляцію. Контроль того, з якої зони прилітають люди - це завдання прикордонної служби.

Фото: Туристи не зобов'язані завантажувати на свій смартфон додаток, якщо їдуть з країн "зеленої" зони (pixabay.com)

Тому якщо прикордонник плутає "зелену" зону з "червоною" і вимагає від людини встановити додаток, програма, на жаль, на це вплинути не може. При авторизації додаток не знає, хто його встановив: журналіст, щоб ознайомитись з функціоналом, сидячи у себе в офісі, або пасажир, який прилетів з-за кордону та аеропорту встановлює додаток.

Для програми це знеособлені нові користувачі, які зареєструвались на номер телефону. І зрозуміти, з якої зони вони прибули, неможливо. А якщо дати можливість кожному користувачу самостійно вносити дані про країну, звідки вони прибули, то виникає питання коректності цих даних. З цієї причини функція контролю, звідки прибула людина і чи потрібно їй встановлювати додаток, лежить на прикордонній службі.

Щоб оцифрувати та автоматизувати цей процес, потрібне джерело даних по "червоним" зонам з моментальним і оновленням, бо кольори зон динамічно змінюються. Також потрібне надійне оцифроване джерело даних, яке підтверджує, звідки прибула людина, яка встановила додаток прямо зараз.

- Як вчинити, якщо під час самоізоляції або під час очікування результатів тесту на COVID-19 сталася серйозна поломка телефону, яка потребує тривалого ремонту?

Важливо розуміти, що в додатку реєструється не сам телефон, а номер телефону. Тому, якщо смартфон зламався, то потрібно дістати сім-карту, вставити її в інший пристрій, встановити додаток і продовжити самоізоляцію.

Інформація відразу ж автоматично підтягнеться і на іншому пристрої.

Фото: В додатку реєструється не сам телефон, а номер телефону туриста (pixabay.com)

- Якщо користувач під час самоізоляції не висилає своє фото після п'ятого попередження, додаток формує і надсилає повідомлення в Нацполіцію. Скільки разів за час карантинних обмежень вже відбувалося подібне?

За весь період роботи програми нею скористалися вже понад 420 тисяч користувачів. З них у близько 110 тисяч були інформування про потенційне порушення самоізоляції. Але в цій ситуації дуже важливо розуміти, що додаток не виписує штрафи й не говорить про те, що людина порушила закон.

Додаток лише інформує про потенційне порушення самоізоляції. Це повідомлення передається в поліцію. І вони вже на свій розсуд роблять перевірку, виходячи зі своїх процесів та інструкцій. Адже часто бували ситуації, коли людина дійсно сидить вдома на самоізоляції та просто ігнорує запити на підтвердження від додатка.

- Чи є дані про те, скільки людей прагне достроково завершити самоізоляцію, здавши тест на COVID-19, а скільки вирішує бути на двотижневої самоізоляції, коли повернулися з закордонної поїздки?

Такої статистики немає, оскільки джерела даних різні. Перший – це Центр громадського здоров'я: вони дають нам інформацію про підтверджених хворих і контактних осіб. Ще одне джерело - Прикордонна служба, яка дає нам інформацію про тих, хто перетнув кордон.

В основному, ті, хто приїжджає з-за закордону, в більшості випадків здають тести. Адже навіть в аеропорту є можливість це зробити. А у людей, які хворіють, немає можливості закінчити самоізоляцію достроково. Тому така статистика не зовсім релевантна.

Фото: Туристи, які приїжджають в Україну, в більшості здають тести, щоб не проходити самоізоляцію (РБК-Україна)

Зараз додаток вже кілька тижнів можна встановлювати не тільки на український номер, але і на будь-який телефонний номер світу. Також програма дає можливість при авторизації вибрати мову - українську або англійську. І для іноземних громадян є можливість також ставити питання службі підтримки англійською.

- Нам невідомо про випадки, коли туристи після повернення в країну встановили додаток, показали його наявність на смартфоні прикордонникам, але співробітники прикордонної служби при цьому не вносили номери телефонів в базу даних і навіть не перевіряли, чи верифіковано додаток. Що тоді відбувається зі статусом самоізоляції туриста?

Зараз ми готуємо велике оновлення програми. У цьому релізі зміниться процес взаємодії з прикордонником. Користувач встановлює додаток в аеропорту або при перетині кордону. Він має ввести номер телефону, отримати СМС з тимчасовим пін-кодом. Далі він також має ввести номер і серію паспорта та ПІБ. Цю інформацію в додатку він має також надати прикордоннику разом зі своїм паспортом.

Прикордонник повинен буде перевірити коректність та відповідність введених даних. І користувач повинен при прикордоннику натиснути в додатку на кнопку "підтвердити". Так ми хочемо скоротити час проходження паспортного контролю і зможемо уникнути ситуацій, коли прикордонники не внесли б якусь інформацію або внесли її неправильно.

Такі оновлення стануть доступні орієнтовно на початку жовтня.

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