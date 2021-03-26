Столпотворение в аэропорту: из-за новых правил въезда в Украину возникают очереди туристов

Путешественники учатся разбираться с приложением "Вдома"

Новые правила пересечения границы многих украинских туристов за границей застали врасплох. С 22 марта въезжать в Украину можно только с негативным результатом ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до поездки для украинских граждан, и за 72 часа – для иностранцев.

Если тестирования до поездки не было, в аэропорту прибытия придется устанавливать приложение "Дий вдома/Вдома", отправляться на самоизоляцию и по желанию сдавать ПЦР-тест, чтобы выйти из нее.

Пассажиры уже первых рейсов с курортов вынуждены задерживаться в аэропортах, чтобы установить приложение с помощью пограничников, из-за чего образовались очереди.

Столпотворение в Харьковском аэропорту

Большинство туристов, которые во время принятия Кабмином постановление о новых правилах въезда в Украину находились в Египте, решили тестироваться по возвращении домой.

Фото: Многие туристы побоялись делать тесты перед вылетом (facebook.com/airportkiev)

Среди причин, которые назывались на форумах в соцсетях – риск получить положительный результат ПЦР-теста до вылета, из-за чего туристов не допустят на посадку, и они будут вынуждены проходить самоизоляцию в Египте.

Но поскольку многие украинцы раньше не летали в страны "красной" зоны украинского Минздрава, после возвращения из которых было нужно устанавливать приложение для контроля на самоизоляции, то разобраться с ним оказалось под силу не всем.

Так, в первые дни действия новых правил в некоторых аэропортах начались столпотворения. Например, туристы, вернувшиеся из Египта 25 марта, собрались в аэропорту Харькова, устанавливая приложение "Дий вдома". Такое видео опубликовали в Facebook-паблике "Харьков NOW".

Видео: Прилетевшие из Египта харьковчане устанавливают приложение "Вдома". (facebook.com/KharkovNow)

Как правильно пользоваться приложением

Согласно постановлению правительства, если пересекающий границу выбирает самоизоляцию с "Вдома", он должен подтвердить это решение во время прохождения паспортного контроля: сначала сказав свой номер телефона и адрес места самоизоляции, а после - показав соответствующий экран приложения работнику Государственной пограничной службы.

Рекомендуется устанавливать приложение до прибытия на границу, но оно действует только на украинских номерах телефонов.

Туристы, которым нужно установить приложение, могут отсканировать QR-код в аэропрорту или скачать его из App Store или Play Market. При введени украинского номера приходит смс, которое нужно ввести для регистрации.

Фото: Приложение нужно устанавливать до паспортного контроля (facebook.com/ airportboryspil)

Далее пользователь должен ввести адрес самоизоляции и показать екран пограничнику. Сотрудник погранслужбы сверит правильность введенных данных, после чего в его присутствии нужно нажать кнопку подтверждения.

С этого времени у пассажира есть 24 часа, чтобы добраться до места самоизоляции и сдать ПЦР-тест, по результатам которого он может быть освобожден от ее прохождения.

Многие украинцы, приезжающие из-за границы, совершают ошибки при пользовании приложением "Вдома". Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Евгений Горбачев, руководитель департамента разработки программного обеспечения ГП “Дия”.

"Одна из основных ошибок – люди часто подтверждают начало самоизоляции сразу же на границе или в аэропорту. Вместо того чтобы сделать это дома", - подчеркнул Евгений Горбачев.

Когда человек приезжал домой и затем пытался подтвердить свое местонахождение, то система автоматически сравнивала его с эталонной точкой, которую изначально указали в аэропорту.

Фото: Одна из ошибок - отмечать место самоизоляции в аэропорту (Getty Images)

Также пребывающие на самоизоляции, должны отправлять в систему свои фото. Но некоторые делали фото в масках, после чего система не могла эти фото распознать.

"Нейронная сеть не может распознать в таком случае лицо пользователя. И люди очень часто не понимали, почему их фото не принимает система", - уточнил специалист.

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