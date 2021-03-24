"Поїздки стануть розкішшю". Вартість відпочинку за кордоном виросте - експерти

Турагенти вимагають повернути старі правила в'їзду в Україну

Туристів, які відпочивають за кордоном, пустять в Україну тільки за наявності ПЛР-тесту. Таке рішення прийняв уряд на позачерговому засіданні 22 березня. За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, постанова застосовується до громадян України, які в'їжджають в країну з-за кордону.

"Попри те, з якої країни прибув громадянин, всі повинні будуть надати довідку про проведення тестування методом ПЛР не пізніше 48 годин. З негативним результатом", - повідомив міністр.

У разі відсутності ПЛР-тесту або позитивного результату - громадяни зобов'язані пройти самоізоляцію або карантин. Міністр додав, що такі обмеження діють "по всіх країнах Європи".

Як нововведення може вплинути на туризм

Українська асоціація туристичних агентств (УАТА) опублікувала відкрите звернення до уряду щодо нової вимоги здавати ПЛР-тести для всіх, хто в'їжджає в Україну з-за кордону. Там повідомили, що ринок виїзного туризму у 2019 році досяг 2,5 млн відпочивальників, а у 2020 році впав на 70%.

"Один з найпопулярніших напрямків - це Єгипет. Для перетину кордону наші туристи здають ПЛР-тест, на відпочинку діють суворі протоколи, затверджені і контрольовані державою АРЄ. У країні - набагато краща ситуація з коронавірусом, ніж в Україні, особливо в туристичних регіонах", - кажуть у зверненні.

Фото: Тестування пасажирів у Львівському аеропорту (facebook.com/lvivinternationalairport)

Тепер до цього додається вимога про ПЛР-тест при поверненні в Україну, зазначають в організації. В асоціації відзначили, що для сім'ї з трьох осіб вартість тестів при поїздці в обидві сторони складе близько 5000 гривень. Там припустили, що постанова може призвести до хвилі переносів і скасувань рейсів.

У УАТА зажадали скасувати постанову і повернути розподіл країн на "червоні" і "зелені" відповідно до епідеміологічної ситуації як мінімум для громадян України.

Які правила в'їзду в Україну діяли раніше

Про те, що в Україні варто зберегти розподіл країн на "червону" і "зелену" зони, РБК-Україна заявляли і в Держтуризмі.

"Ми досить відкрита країна (в умовах пандемії - ред.). Наше зонування - це "червона" і "зелена" зони, і ми ні для кого не закриваємо кордону. Будемо боротися за те, щоб залишити такий підхід і надалі", - зазначила глава відомства Мар'яна Олеськів за кілька днів до заяви МОЗ про введення обов'язкових тестів.

Фото: Вимоги ПЛР-тестів стосуються всіх пасажирів (pixabay.com)

До цього в разі прибуття з держав списку "червоної" зони Україна вимагала негативний результат ПЛР-тесту по прибуттю в країну. Якщо результат виявлявся негативним, самоізоляція не була потрібна.

Якщо в Україну в'їжджали з країн "зеленої" зони, то самоізоляція і ПЛР-тест не були потрібні. В обох випадках від іноземців Україна вимагала страховий поліс, який покривав би лікування COVID.

На тести будуть витрачати до 30% вартості туру

Рішення Кабміну вдарить по кишені українських туристів, але не обмежить їх пересувань. Своєю думкою щодо нових правил перетину кордону з РБК-Україна поділилася засновниця компанії Kazakovs Travel Марина Казакова.

"Чим небезпечне це рішення? Туристи з дуже обмеженим бюджетом змушені відмовитися від турів. Наприклад, тур до Єгипту коштує від 10 тисяч гривень до бюджетного готелю на 2 осіб. При цьому потрібно зробити тести і туди, і назад. Для сім'ї з 2 дорослих доведеться витратити тільки на тести від 3000 грн. Це 30% вартості туру!", - обурюється турагент.

Вона зазначає, що у постанови є й позитивні моменти. Наприклад, вона не обмежить пересування туристів.

"Після проходження кордону у туриста є 24 години, щоб підтвердити місце самоізоляції (сфотографуватися вдома). У випадку, якщо турист здає тест в аеропорту "Бориспіль", то вже через 6-10 годин він автоматично знімається з ізоляції, якщо тест негативний", - говорить турагент.

Фото: Без відпочинку залишаться бюджетні туристи (pixabay.com)

"Отже, - не так страшні нововведення, як їх малюють. Але чим далі, тим більше подорожі стають розкішшю", - резюмує експерт.

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