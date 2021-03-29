Старі правила вже не працюють: що заважає Україні розвивати туризм у нових реаліях

"Забудьте про класичні туристичні стратегії"

Нещодавно я виступала на одному з туристичних Форумів, де довелося заявити: "Забудьте про класичні туристичні стратегії. Все, що було важливо для іноземних туристів раніше, зараз не діє!".

Гарні дороги, інфраструктура, візова лібералізація - все це відійшло на другий план у порівнянні з новими чинниками туристичної конкурентоспроможності країн.

У найближчі два роки у туристичній привабливості країни будуть грати роль лише такі фактори:

- темпи вакцинації в країні;

- санітарно-гігієнічна безпека та ментальність населення (це про культуру носіння масок та соціальну дистанцію);

- зрозумілі правила в’їзду до країни для іноземців.

Перші два фактори - темпи вакцинації та санітарно-гігієнічна безпека у країні призначення - найбільш важливі для туристів із розвинених країн (Велика Британія, ЄС, США, Канада, Ізраїль).

Фото: Під час пандемії на перший план в туризмі виходить не інфраструктура, а впевненість у тому, що поїздка буде безпечною (pixabay.com)

Щодо темпів вакцинації, то Україна поки що в цьому плані далека від туристичної привабливості. Станом на зараз вакциновано всього близько 200 тисяч українців, що складає всього 0,5% дорослого населення країни.

Очевидно, що МЗС розвинених країн будуть офіційно застерігати своїх громадян від відвідування України. Менталітет та вкрай безпечна поведінка більшості українців теж грає проти відновлення в’їзного туризму із розвинених західних країн.

Я пригадую історію, коли на один конгрес, що відбувався восени 2020-го, приїхав спікер-американець. Він у масці пройшов у конференц-зал, а там більшість наших учасників - без масок чи зі спущеними масками. Громадянин США навіть не виступав, вибачився перед організаторами та помчав назад в аеропорт.

Для деяких українців ця історія здасться дивною, але розвиток туризму і гостинності - це мистецтво міряти не лише по собі, а й вивчати потреби бажаних гостей.

Фото: Станом на сьогодні вакциновано всього 200 тисяч українців, що складає всього 0,5% дорослого населення країни (Getty Images)

Третій фактор - зрозумілі правила в’їзду. Тут весь західний світ орієнтується на так звані цифрові зелені сертифікати ("паспорти вакцинації"). У країнах ЄС вони з’являться вже 15 червня. Проте наша країна ще не готова технічно їх запроваджувати та приймати в силу високих корупційних ризиків та ймовірності фальсифікацій.

Всі пам’ятають історії з українськими підробними ПЛР-тестами, які спаплюжили довіру до будь-яких українських довідок.

Щодо розвитку в’їзного туризму в Україну, то тут хоча б треба приймати паспорти вакцинації від іноземних громадян, але для цього вже зараз потрібно вести перемовини з ЄС та отримувати доступ до баз даних медичних закладів, які видали "зелений сертифікат".

Нагадаємо, раніше ми писали, чому українці мало подорожують країною та що заважає розвивати внутрішній туризм.

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