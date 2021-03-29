Стрімке падіння: як змінився туризм у Львові за час карантину

Скільки мандрівників приїздить до міста та що відбувається з екскурсіями

Львів – чи не найпопулярніше серед туристів місто України. Прогулятися вулицями міста, випити кави, зайти до одного зі місцевих старовинних соборів або музеїв – звична для багатьох українців ідея, як урізноманітнити вихідні.

За час пандемії до Львова стало їздити значно менше гостей з різних регіонів України, а показники по візитах гостей з-за кордону впали у 2,5 раза. У листопаді минулого року міська рада гучно відмовилася від введення карантину вихідного дня, мотивуючи те тим, що це призвело б до втрати доходів близько 50 тисяч працівників туристичної та ресторанної галузей.

Як Львів живе під час локдауну зараз та як змінився туризм у місті за останній рік - у матеріалі РБК-Україна.

Спад туризму та відмова вводити карантин

За кілька десятків років Львів поступово зміг розрекламувати себе як місто кави, легенд та затишних вуличок. Місцеві екскурсійні бюро і ресторани підтримували цей образ, вписуючи у формати прогулянок містом та закладів міські історії.

За інформацією порталу відкритих даних міськради Львова, у 2019 році до міста приїхало близько 2,5 млн туристів. У 2020 році їх стало лише 0,9 млн, що еквівалентно показникам 2011 року.

Фактично туризм у місті за час пандемії повернувся до показників, які мав 10 років тому. Надходження від туристичного збору у 2020 році знизилися до 4,9 млн гривень. Це на 50% менше, ніж у 2019 році.

Фото: У Львові продовжили карантин до 4 квітня (РБК-Україна/Віталій Носач)

За різними даними, у галузі туризму зайнято мінімум 15% населення міста. За інформацією порталу lviv.travel, кількість найманих працівників в туристичній галузі станом на кінець грудня 2020 року складала 99 тисяч осіб - на 21% менше, ніж роком раніше.

З карантином у Львові складалося по-різному. Коли в листопаді 2020 року Уряд вирішив запровадити карантин вихідного дня, міський голова Львова категорично від нього відмовлявся. У коментарі РБК-Україна Андрій Садовий заявив, що рішення про ведення карантину вихідного дня "є дурницею і "поховає" малий та середній бізнес". Мовляв, спершу треба розв'язати питання з компенсаціями для бізнесу.

"Карантин вихідного дня, на мою думку, - це дурниця… Ми з вами повинні взяти на себе всі зобов'язання: ніяких банкетів, ювілеїв чи весіль, але про повний локдаун не можна говорити", - сказав Садовий.

Пізніше там вирішили обійти заборону, оголосивши суботи та неділі робочими днями. Це дозволило не закривати заклади харчування, магазини та інші установи.

Але з суттєвим погіршенням епідеміологічної ситуації у місті карантин все ж ввели. А у березні міський голова попросив про допомогу в порятунку людей та заявив, що Львову критично не вистачає лікарів та інших медичних фахівців, бо в області щодня госпіталізують 250-300 пацієнтів з COVID.

Як діє карантин у Львові в кінці березня

З 19 березня у Львові та області запровадили посилений карантин, який пізніше продовжили до 4 квітня. Не працюють театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики.

Фото: Як змінювалася кількість туристів у Львові за час карантину (Львівська міська рада)

Заклади громадського харчування запрацювали у форматі "на виніс" та доставку. У торгових центрах відкриті тільки продуктові магазини, аптеки та зоомагазини. Скасовані масові заходи. Припинили роботу розважальні заклади та нічні клуби.

Окрім продуктових магазинів, зоомагазинів та аптек, дозволено також працювати квітковим та насіннєвим магазинам. Відчинені магазини з продажу зв’язку, майстерні ремонту взуття та одягу, ремонту електроприладів. За попереднім записом працюють салони краси, фітнес-центри та басейни.

За даними Державної прикордонної служби міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, кількість іноземних туристів в аеропорту у 2020 році склала трохи більше 84 тисяч осіб. Гостей-іноземців, які прилітали в аеропорт, стало менше на 85,6%, а українців - на 55,4%.

Фото: Попит на екскурсії у місті знизився у кілька разів (Ольга Орєхова)

Після перших послаблень карантину та відкриття кордонів у червні 2020-го, іноземців-мандрівників стало більше. Проте заборона в’їзду іноземцям, яка діяла в Україні з 28 серпня по 28 вересня, знову призвела до спаду пасажиропотоку.

Попит на екскурсії знизився у десять разів - гід

Навіть під час карантину у Львові є великий вибір екскурсій містом і регіоном – від коротких виїздів до замків "Золотої Підкови" на Львівщині до релакс-турів у Карпати. Раніше розвивався й корпоративний туризм – компанії з різних регіонів проводили в місті конференції. Хоча вибір екскурсій є, але зараз їх замовляють вкрай рідко, кажуть РБК-Україна місцеві фахівці з туризму.

Туристичний гід Львова Діана Борисенко розробляє і проводить екскурсії для українців та іноземців протягом 20 років. Вона розповідає, що раніше проводила екскурсії щодня. Зараз попит на них скоротився щонайменше в десять разів.

"За минулий рік довелося змінити напрям діяльності: я зайнялася дослідженням родоводів. Замовники – в основному громадяни Ізраїлю та українці єврейського походження. Це зовсім інший формат роботи: замість піших прогулянок з туристами проводжу багато часу за монітором. Робота забирає багато часу, а компенсує лише 50-60% від звичного доходу", - розповідає гід.

Фото: Надходження від туристичного збору у Львові у 2020 році скоротилися удвічі (Ольга Орєхова)

За словами Діани Борисенко, зараз екскурсії вона проводить лише двічі на місяць.

"Це переважно ностальгічні екскурсії з діаспорою, або пізнавально-туристичні. На програму турів карантин не надто влипнув: у храми заходити дозволено, в музеї просто неба, як-то Шевченківський гай, Личаківський цвинтар або Високий Замок, - теж. Я почала проводити й віртуальні екскурсії зі зйомками відео. А от екскурсії з прямою трансляцією в соцмережах не прижилися", - каже фахівець.

"Протоколи оскаржують: деякі складені з порушеннями"

За даними порталу відкритих даних Львова, у 2020 році закрилося 50 готелів та аналогічних закладів розміщення, і тепер їх 232 (тих, що зареєстровані офіційно). З 1012 закладів харчування у 2017 році залишилось 792 у 2020-му.

А за інформацією порталу lviv.travel, компанії туристичної галузі у Львові сплатили 370 млн гривень податків у бюджети усіх рівнів, що на 20% менше в порівнянні з 2019 роком.

Фото: У 2020 році у місті закрилося 50 готелів та аналогічних закладів розміщення (booking.com)

На карантині у багатьох закладах меню скоротили на 80%, деякі працюють на доставку. Менеджер із закупівель однієї з мереж ресторанів у Львові Андрій Гудима каже РБК-Україна, що в умовах обмежень намагаються зацікавити клієнтів та одночасно дотримуватися всіх норм безпеки. Скляні перегородки перед їжею, маски, санітайзери – це було у мережі ще до карантину, каже він.

За словами Андрія Гудими, найбільш неприємне те, що карантин оголошують без попередження, і тому їжа на складах просто псується - її вже не треба доставляти в ресторани. Він вважає, що перевірки ресторанів не мають сенсу, бо нема чіткого механізму, який би дозволяв це робити. А багато актів про порушення вкладають з помилками, каже співрозмовник.

"Деяким закладам юристи допомагають оскаржувати акти. Бо багато з них складені безграмотно. Хоча Львів загалом добре дотримується правил. А в інших містах - далеко не завжди. Та при цьому там не відчувають такого тиску. Деякі ресторани в місті поліція не чіпає, хоча в локдаун ті працюють. Виходить, найбільше страждає той, хто більше вихованіший та законослухняний", - висловлює думку представник мережі.

"Сподіваюся, відновлення туризму почнеться хоча б у 2022 році"

Минулого року Львів недоотримав 400 млн гривень до загального бюджетного фонду, 200 млн - до бюджету розвитку міста в цілому по всіх галузях, каже РБК-Україна заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Фото: За прогнозами гідів, туризм в місті почне відновлюватись у 2022 році (pixabay.com)

"Заради безпеки містян ми зацікавлені в скороченні кількості комунікацій між людьми. Тому було введено відповідні карантинні заходи. За минулий рік, як і протягом 2021-го, туризм у місті повністю змінився. Сфера ця вкрай важлива: вона створює робочі місця, наповнює бюджет. З березня до кінця грудня 2020 року підприємці туристичної галузі та ресторанно-готельної сфери області були звільнені від сплати єдиного податку", - каже він.

У міськраді додають, що планують і далі зменшувати податки для сфери туризму та частково звільняти від орендної плати власників закладів з літніми майданчиками. Це зменшить надходження до бюджету, каже Андрій Москаленко. Але сподівається, що за два тижні карантину динаміка захворюваності зменшиться.

За словами Діани Борисенко, минулого року була можливість отримати невеликі гранти від Департаменту культури міста - дотації на дофінансування виставкових та культурних проєктів у розмірі 25 000-50 000 грн.

Фото: Заклади міста працюють тільки у форматі "на виніс" та на доставку (Ольга Орєхова)

Екскурсовод згадує, що для заохочення туристів вони проводили різні акції - день безкоштовних екскурсій, у деяких кав’ярнях друга чашка кави була безкоштовною. Всесвітню акцію Work from hotel підтримали й місцеві готелі, коли людям (здебільшого зі сфери IT-сфери) пропонують працювати з готельних номерів замість дому.

"Цього року замість туризму продовжу займатися новою діяльністю, адже потоку туристів не очікую навіть на другу половину 2021 року. Сподіваюся, відновлення туризму почнеться хоча б у 2022 році", - каже Діана.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому в Україні досі мало доступних бюджетних перельотів між містами країни.

Також ми пояснювали, що таке туристичні сертифікати та коли їх зможуть запровадити в Україні.