Старые правила уже не работают: что мешает Украине развивать туризм в новых реалиях

"Забудьте о классических туристических стратегиях"

Недавно я выступала на одном из туристических Форумов, где пришлось заявить: "Забудьте о классических туристических стратегиях. Все, что было важно для иностранных туристов раньше, сейчас не работает!".

Хорошие дороги, инфраструктура, визовая либерализация - все это отошло на второй план в сравнении с новыми факторами туристической конкурентоспособности стран.

В ближайшие два года в туристической привлекательности страны будут играть роль только такие факторы:

- темпы вакцинации в стране;

- санитарно-гигиеническая безопасность и менталитет населения (это о культуре ношения масок и социальной дистанции);

- понятные правила въезда в страну для иностранцев.

Первые два фактора - темпы вакцинации и санитарно-гигиеническая безопасность в стране назначения - наиболее важны для туристов из развитых стран (Великобритания, ЕС, США, Канада, Израиль).

Фото: Во время пандемии на первый план в туризме выходит не инфраструктура, а уверенность в том, что поездка будет безопасной (pixabay.com)

Относительно темпов вакцинации, то Украина в этом плане пока далека от туристической привлекательности. По состоянию на сейчас вакцинировано всего около 200 тысяч украинцев, что составляет всего 0,5% взрослого населения страны.

Очевидно, что МИДы развитых стран будут официально предостерегать своих граждан от посещения Украины. Менталитет и крайне беспечное поведение большинства украинцев тоже играет против восстановления въездного туризма из развитых западных стран.

Я помню историю, когда на один конгресс, который проходил осенью 2020-го, приехал спикер-американец. Он в маске прошел в конференц-зал, а там большинство наших участников - без масок или со спущенными масками. Гражданин США даже не выступал, извинился перед организаторами и помчался обратно в аэропорт.

Для некоторых украинцев эта история покажется странной, но развитие туризма и гостеприимства - это искусство мерить не только по себе, а и изучать потребности желанных гостей.

Фото: По состоянию на сегодня вакцинировано всего 200 тысяч украинцев, что составляет всего 0,5% взрослого населения страны (Getty Images)

Третий фактор - понятные правила въезда. Здесь весь западный мир ориентируется на так называемые "цифровые зеленые сертификаты" ("паспорта вакцинации"). В странах ЕС они появятся уже 15 июня. Однако наша страна еще не готова технически их вводить и принимать в силу высоких коррупционных рисков и вероятности фальсификаций.

Все помнят истории с поддельными украинскими ПЦР-тестами, которые осквернили доверие к любым украинским справкам.

Что касается развития въездного туризма в Украину, то здесь хотя бы надо принимать паспорта вакцинации от иностранных граждан, но для этого уже сейчас нужно вести переговоры с ЕС и получать доступ к базам данных медицинских учреждений, которые выдали "зеленый сертификат".

Напомним, ранее мы писали, почему украинцы мало путешествуют по стране и что мешает развивать внутренний туризм.

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