"Все ще погано знаємо свою країну": чому ми мало подорожуємо Україною

Внутрішній туризм Incognita: як зробити українські локації популярними
Ми дуже погано знаємо Україну в контексті внутрішнього туризму. Деякі території або напрямки не знаємо взагалі.
Ось просто зараз назвете п'ять напрямків для відпустки, крім Одеси, Львова і Карпат? А 5-7 ідей для туру вихідного дня без підказки Google? А 10 місць для поїздки на пару годин в радіусі 50 кілометрів? Але ви точно знаєте 5-10-20 країн, куди хочете поїхати, як тільки відкриють кордони. І по 10-20-30 місць у цих країнах, які хочеться відвідати.
А що не так з нашим внутрішнім, локальним туризмом?
Адже у нас є тисячі локацій, які можуть генерувати потужний туристичний потік, який може обчислюватися у мільйонах осіб. Є шикарна історична спадщина, друге місце в Європі за кількістю замків, річки і озера, пляжі і степи, міста з тисячолітньою історією і десятки тисяч пам'яток.
І, тим не менш, відпочинок всередині країни до недавнього часу зводився лише до двох форматів: море влітку і гори взимку. Історично так склалося, що саме внутрішній туризм в Україні багато років був, м'яко кажучи, на задвірках, без будь-якої дієвої стратегії розвитку, без фінансування з боку держави.
Як це не дивно, тільки завдяки пандемії та закритим кордонам у нинішньому році зріс попит на відпочинок всередині країни. Карантин-карантином, а потреба у подорожах залишилася. Та й життя в постійному стресі теж вимагає якісно відпочивати поза домом.
Що ж потрібно, щоб шанс на розвиток внутрішнього туризму перетворився на щось реальне?
Фото: Кам'янець-Подільський, Хмельницька область (wikipedia.org)
За 10 місяців 2020 року я проїхав Україною більше 30 000 км. Від Азовського узбережжя до Закарпаття. Від Одеси до кордону з Білоруссю. Останній місяць щовихідних вивчаю локації для туру вихідного дня (про це трохи нижче скажу окремо) у радіусі 200-250 км від Києва.
Зібрана інформація дає мені право поділитися своєю картиною внутрішнього туризму станом на зараз і тими моментами, які дадуть йому справжній шанс на розвиток.
Давайте по порядку.
Інфраструктура на локаціях. Мова йде про закриття базових потреб та елементарний комфорт для туриста: кава/чай/вода і перекус, туалети, сміттєзбірники, навігація навколо пам'ятки. Нічого з цього немає ні на одній локації, які я відвідав. Коростишівський кар'єр, Богуславське гранітне оголення, затоплена церква в Гусинцях, Кам'яне село, кар'єр Високий камінь, Витачов.
Тобто пам'ятка є, прекрасне місце, природа і все таке. Але банально ніде сходити в туалет, випити кави, купити води. Так про що ми говоримо, якщо навіть вказівників на ці локації немає. Поки не приїдеш на місце, взагалі незрозуміло, чи правильна дорога або ти заблукав у лісі.
Мінімальна інфраструктура на локації – це комфорт гостя, без якого він десять разів подумає, чи варто їхати. І тут не йдеться про великі інвестиції: банально місцева влада чи громада може закрити це питання і заробляти гроші.
Дороги. Справедливості заради скажу, що деякі траси у 2020-му відремонтували. Але варто з них згорнути – жорстка жесть.
Простий приклад – Камінне село. З Києва до нього – 250 км. І якщо 230 км можна проїхати за 2 години, решта 20 км – ще півтори години, це якщо у вас повний привід і високий кліренс. Інакше залишаємо машину в найближчому селі і 3 км йти пішки. По бруду і півметрових калюжах. Або - церква в Гусинцях. 10 км дороги через ліс між соснами по ярах.
Фото: Дороги - одна з істотних проблем, які заважають розвитку туризму в Україні (РБК-Україна/Віталій Носач)
Під'їзд до каньйону в Буках – якщо зовсім не шкода машини та є гроші на ремонт. Як багато людей захочуть туди поїхати такими, з дозволу сказати, дорогами? А могли б їздити в тури вихідного дня, багато і часто. Особливо – коли кордони закриті. Ну це ж прекрасний варіант - дослідити свою країну і подивитися, наскільки вона красива. Заодне – заплатити за екскурсію, харчування. Чому ні?
Транспорт. Він критично необхідний для внутрішнього туризму. І не тільки в контексті убитих вагонів і іржавих автобусів. Ще – швидкість поїздки. Давайте знову на простому прикладі. Припустимо, люди з Миколаєва або Кропивницького хочуть поїхати до Києва на вихідні погуляти.
Навіть якщо виїхати у п'ятницю ввечері, на прогулянку буде одна субота. Тому що в неділю треба вранці виїхати назад, щоб в понеділок бути на роботі. Іншими словами, добу треба провести в дорозі.
А якщо їхати з Бердянська або Запоріжжя до Львова або Ужгорода? Дві доби в дорозі. Вирішити питання можна внутрішніми перельотами. І ключове тут – доступними за ціною. Приміром, зараз злітати до Одеси з Києва на вихідні двом туристам буде коштувати більше 14 000 грн.
Як думаєте, чи багато бажаючих? Ось вам одна з причин, чому багато локацій працюють тільки влітку. Хоча я б із задоволенням їздив цілий рік по дуже різних напрямках. Думаю, охочих було б дуже багато.
Фото: Батурин, Чернігівська область - одна з яскравих туристичних локацій (РБК-Україна)
Доступність інформації. Наслідком того, що на внутрішній туризм роками ніхто не звертав уваги, є критично мало достовірної інформації про локації, крім "розкручених". Я витратив близько 3 годин серфінгу в інтернеті, щоб знайти хоч щось схоже на маршрут у Гусинці. Один сайт суперечить іншому, на одному пишуть, що можна проїхати на авто, на іншому – що тільки човном.
Поїхали до Ржищева, прочитавши про човни. На місці - телефони трьох типу перевізників-гідів, які організовують човнові екскурсії до затопленої церкви. В результаті всі поїхати відмовилися. Прохолодно, вже лінь, давайте навесні, ми тільки у вихідний. Хоча коштує це все 600 грн за 40 хвилин. Серйозно? Ось тут я обома руками за сертифікацію і ліцензування гідів.
Про безліч пам'яток - інформація за 2010-12 роки, яка зовсім втратила актуальність. На двох ресурсах написано, що можна легко доїхати до Камінного села. Як виявилося, мається на увазі влітку і коли немає дощів. Але про це дізнаєшся, впершись машиною в бруд і колію.
Маркетинг і промо територій. Туризм – це ще і про легенди, історії, міфи. Навіть вигадані і "запаковані" у гарний маркетинг. Не факт, що події були, але є красива легенда, яка чудово продає.
Подивіться на Варшаву, яка до карантину приймала близько 25 мільйонів туристів щорічно. Задумайтеся – 25 мільйонів. І це не Рим і не Венеція. У Варшаві не так багато локацій для подивитися. Але є якісний маркетинг.
Фото: Село Татарів, Івано-Франківська область (РБК-Україна)
У нас чи не єдиний приклад правильної комунікації – Львів. А решта дестинацій? Навіть перераховані вище пам'ятки могли б приймати сотні тисяч туристів на рік. Тільки про них або не знає ніхто, або дістатися туди настільки важко, що краще не їхати.
Пакетні тури і готові пропозиції, в тому числі – формату короткого відпочинку на вихідні. Просте питання: як багато з вас користувалися послугами турагентства для відпочинку в межах України? Роками готелі й туристичні агенції працювали в різних площинах. Перші – самі та через посередників отримували гостей. Другі – тільки на виїзний трафік. Всіх все влаштовувало.
Поки не виявилося, що кордони можуть бути закриті, і єдиний напрямок для туризму – внутрішній. Але за цей час і готелі навчилися працювати без турагентств, і туристи - самі по собі. Хоча тема готових турів по країні, від преміальних до бюджетних, дуже потрібна, і теж - в числі "must have" для цивілізованого розвитку внутрішнього туризму. Зараз внутрішній туристичний продукт як пакетна пропозиція – швидше виняток.
Сервіс. Років п'ять тому я робив опитування у своєму Facebook-профілі про сервіс в індустрії гостинності.
Тоді близько 65% людей скаржилися на поганий сервіс. Схоже опитування зробив і місяць тому. Проблеми з сервісом все ще залишалися на першому місці, але на них в першу чергу звернули увагу тільки 30% коментаторів.
Фото: Лемурійськое озеро, Херсонщина (wikipedia.org)
Так, сервіс стає кращим. У нас є маса чудових готелів з хорошим сервісом. Але є величезна кількість закладів, де власники повторюють щорічні мантри "навіщо щось робити і так приїдуть" і "ми навчимо персонал, а вони підуть до конкурентів". Або ось це: "перед сезоном вчити не актуально", "в сезон – нема коли", "після сезону – нема чого".
Що на виході? Люди, які в силу карантину вирішили провести відпустку в Україні, приїжджають в заклади "і так приїдуть". Стикаються з можливістю забронювати номер тільки телефоном (навіщо нам ці онлайни, наші гості ще з 1976 року телефоном бронювали), "шо ви хотіли" при реєстрації, ліжко-місцями, харчуванням а-ля їдальня заводу залізобетонних виробів, брудними пляжами, прибиранням номери раз на тиждень.
Звичайно, гості порівнюють свій споживчий досвід, ставлять питання "а який сенс?" і роблять відповідні висновки.
Цим текстом я зовсім не хочу сказати, що все погано. Його мета – звернути увагу на внутрішній туризм. Він незаслужено забутий, хоча потенціал у нього - величезний і недооцінений.
Мені щиро хочеться, щоб після закінчення карантину ми продовжували пізнавати Україну туристичну. Щоб подорожувати країною було так само комфортно, як злітати в Європу, щоб сотні, тисячі локацій ожили і радували туристів.
Так, це зробити складно. Але говорити про проблеми – це вже шукати шляхи її вирішення. Інакше у посткарантинну еру знову сотні літаків повезуть нас до Італії, Греції, Туреччини та Чехії, Штатів та ОАЕ. А наші туристичні локації продовжать обростать бур'янами, лише зрідка бачачи тільки дуже цілеспрямованих туристів-екстремалів.
Я дуже не хочу, щоб відпочинок в Україні був тільки тому, що закриті кордони.
Нагадаємо, раніше голова Держтуризму Мар'яна Олеськів у колонці для РБК-Україна розповіла, чому в Чорнобилі варто побувати кожному туристу.
Також повідомлялося, що чекає українських туристів з новими правилами авіаперельотів, які почали діяти у листопаді.