ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рекорди прибуттів. Населення Варшави збільшилося майже на 20% за рахунок українців

Новость на русском →
Вівторок 22 березня 2022 14:03
Рекорди прибуттів. Населення Варшави збільшилося майже на 20% за рахунок українців Фото: Варшава (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Школи польської столиці щодня приймають близько 800-1000 нових учнів

Майже 300 000 українців знайшли притулок у Варшаві, що збільшило населення столиці приблизно на 17%.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Notes of Poland.

У Варшаві та деяких інших польських містах нещодавно попередили, що досягли межі того, скільком людям вони можуть допомогти, і закликали уряд шукати міжнародної підтримки.

Ці заклики підтримав президент Анджей Дуда, який також звернувся до міжнародного співтовариства з проханням допомогти Польщі впоратися з потоком біженців.

Станом на сьогодні Польщі прибуло близько 2 мільйонів українців.

Рекорди прибуттів. Населення Варшави збільшилося майже на 20% за рахунок українців

Представник мерії Варшави Моніка Бейт-Лутік повідомила RDC, що після російського вторгнення в Україну до Варшави прибули понад 200 поїздів і понад 800 автобусів з біженцями. Муніципальні органи та понад 10 000 волонтерів надали підтримку 160 000 людям.

У українських родин у Варшаві народилося 12 немовлят

Багато біженців прибувають не тільки на поїздах і автобусах, а й на авто, а також розміщуються у своїх друзів або родичів в приватному порядку.

У мерії повідомили, що загальне число прибулих до Варшави досягло майже 300 000 осіб.

Рекорди прибуттів. Населення Варшави збільшилося майже на 20% за рахунок українців

"Це означає, що кількість жителів Варшави збільшилася приблизно на 17% з початку вторгнення Росії в Україну", — йдеться у заяві.

Міська влада сама забезпечила понад 25 тисяч осіб місцями для ночівлі хоча б на одну ніч. Інше житло було надано в регіонах, неурядовими організаціями, підприємствами, релігійними організаціями та іншими групами, багато поляків приймають українців у себе вдома.

Також повідомляється, що через велику кількість дітей з України варшавські школи щодня приймають близько 800-1000 нових учнів. Також у лікарнях Варшави у українських родин за цей час народилося 12 немовлят.

Нагадаємо, армія Швейцарії забезпечує житлом сотні українців.

Також у Посольстві України розповіли, як українцям знайти роботу у Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Біженці
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Де знайти роботу, житло та допомогу. Велика підбірка корисних посилань для українців за кордоном
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Катерина Гончарова
Російський бізнес в Україні. Готелі, пов'язані з країною-окупантом: список
Катерина Гончарова
Керівник РБК-Україна Travel
Льоля Філімонова
Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччі
Льоля Філімонова
гід по Києву та Україні
Ганна Дубовська
Долина страусів, льодяне озеро та локальні продукти. Ідеальний маршрут Київщиною для зимових вихідних
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Всі точки зору