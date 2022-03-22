Рекорди прибуттів. Населення Варшави збільшилося майже на 20% за рахунок українців

Школи польської столиці щодня приймають близько 800-1000 нових учнів

Майже 300 000 українців знайшли притулок у Варшаві, що збільшило населення столиці приблизно на 17%.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Notes of Poland.

У Варшаві та деяких інших польських містах нещодавно попередили, що досягли межі того, скільком людям вони можуть допомогти, і закликали уряд шукати міжнародної підтримки.

Ці заклики підтримав президент Анджей Дуда, який також звернувся до міжнародного співтовариства з проханням допомогти Польщі впоратися з потоком біженців.

Станом на сьогодні Польщі прибуло близько 2 мільйонів українців.

Представник мерії Варшави Моніка Бейт-Лутік повідомила RDC, що після російського вторгнення в Україну до Варшави прибули понад 200 поїздів і понад 800 автобусів з біженцями. Муніципальні органи та понад 10 000 волонтерів надали підтримку 160 000 людям.

У українських родин у Варшаві народилося 12 немовлят

Багато біженців прибувають не тільки на поїздах і автобусах, а й на авто, а також розміщуються у своїх друзів або родичів в приватному порядку.

У мерії повідомили, що загальне число прибулих до Варшави досягло майже 300 000 осіб.

"Це означає, що кількість жителів Варшави збільшилася приблизно на 17% з початку вторгнення Росії в Україну", — йдеться у заяві.

Міська влада сама забезпечила понад 25 тисяч осіб місцями для ночівлі хоча б на одну ніч. Інше житло було надано в регіонах, неурядовими організаціями, підприємствами, релігійними організаціями та іншими групами, багато поляків приймають українців у себе вдома.

Також повідомляється, що через велику кількість дітей з України варшавські школи щодня приймають близько 800-1000 нових учнів. Також у лікарнях Варшави у українських родин за цей час народилося 12 немовлят.

Нагадаємо, армія Швейцарії забезпечує житлом сотні українців.

Також у Посольстві України розповіли, як українцям знайти роботу у Польщі.