Майже сотня курортних напрямків. Куди українці зможуть полетіти на відпочинок у 2022 році

У Державіаслужбі назвали локації, куди можуть відкрити рейси українські авіакомпанії у новому сезоні. До списку потрапили 96 курортів у 29 країнах світу
Список із 96 курортних напрямків у 29 країнах, куди зможуть літати українські авіакомпанії, визначила Державіаслужба, головний авіаційний регулятор України. Про це повідомляє Avianews.com.
"Цей список дійсний для літнього розкладу 2022 року. Він набуде чинності з переходом на літній час 27 березня і діятиме до 30 жовтня", — йдеться у повідомленні.
До списку увійшли традиційні популярні курорти для літнього відпочинку в Єгипті, Туреччині, Болгарії, Італії, Грузії, Греції, Іспанії, Чорногорії, Хорватії, а також екзотичні країни Шрі-Ланку, Мальдіви, Танзанію, Кубу, Таїланд.
Число рейсів за маршрутами необмежене. Це означає, що розпочати польоти зможе будь-яка авіакомпанія з будь-якого аеропорту України.
Фото: До списку увійшли традиційні популярні курорти (unsplash.com/rebe-adelaida)
Єдиною умовою є виконання не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць.
Затвердження списку з боку Державіаслужби не гарантує, що рейси будуть запущені, проте ускладнює підготовку польотів.
Кінцеве рішення про старт чартерів за тим чи іншим напрямом залежить від попиту та туроператора, який виступає фактичним замовником рейсів та формує туристичні пакети.
Фото: До списку увійшли екзотичні країни — Шрі-Ланка, Мальдіви, Танзанія, Куба, Таїланд (unsplash.com/bhanuka-gamage)
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