Майже сотня курортних напрямків. Куди українці зможуть полетіти на відпочинок у 2022 році

Список із 96 курортних напрямків у 29 країнах, куди зможуть літати українські авіакомпанії, визначила Державіаслужба, головний авіаційний регулятор України. Про це повідомляє Avianews.com.

"Цей список дійсний для літнього розкладу 2022 року. Він набуде чинності з переходом на літній час 27 березня і діятиме до 30 жовтня", — йдеться у повідомленні.

До списку увійшли традиційні популярні курорти для літнього відпочинку в Єгипті, Туреччині, Болгарії, Італії, Грузії, Греції, Іспанії, Чорногорії, Хорватії, а також екзотичні країни Шрі-Ланку, Мальдіви, Танзанію, Кубу, Таїланд.

Число рейсів за маршрутами необмежене. Це означає, що розпочати польоти зможе будь-яка авіакомпанія з будь-якого аеропорту України.

Фото: До списку увійшли традиційні популярні курорти (unsplash.com/rebe-adelaida)

Єдиною умовою є виконання не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць.

Повний список напрямків, куди українські авіакомпанії можуть відкрити чартери:

Албанія: Тиран; Болгарія: Варна, Бургас, Пловдів; В'єтнам: Камрань; Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза; Грузія: Батумі; Домінікана: Пунта-Кана, Ла Романа; Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Ель-Аламейн, Марса-Матрух; Ізраїль: Ейлат; Індія: Гоа; Індонезія: Денпасар; Йорданія: Акаба; Іспанія: Тенерифе, Фуертевентура, Ла-Пальма, Гран-Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жірона, Валенсія, Барселона, Ібіца; Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турін; Кіпр: Пафос; Китай: Санья, Хайкоу; Куба: Варадеро; Мальдіви: Мале; Мальта: Лука; Марокко: Агадір, Касабланка; ОАЕ: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубай, Шарджа; Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро; Словенія: Марібор, Любляна; Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао; Танзанія: Занзібар; Туніс: Туніс, Монастир, Енфіда, Джерба; Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері, Невшехір; Хорватія: Спліт, Дубровник, Пула, Рієка, Задар; Чорногорія: Тіват, Підгориця. Шрі-Ланка: Коломбо.

Затвердження списку з боку Державіаслужби не гарантує, що рейси будуть запущені, проте ускладнює підготовку польотів.

Кінцеве рішення про старт чартерів за тим чи іншим напрямом залежить від попиту та туроператора, який виступає фактичним замовником рейсів та формує туристичні пакети.

Фото: До списку увійшли екзотичні країни — Шрі-Ланка, Мальдіви, Танзанія, Куба, Таїланд (unsplash.com/bhanuka-gamage)

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