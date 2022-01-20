Почти сотня курортных направлений. Куда украинцы смогут полететь на отдых в 2022 году

В Госавиаслужбе назвали локации, куда могут открыть рейсы украинские авиакомпании в новом сезоне. В список попали 96 курортов в 29 странах мира
Список из 96 курортных направлений в 29 странах, куда смогут летать украинские авиакомпании, определила Госавиаслужба, главный авиационный регулятор Украины. Об этом сообщает Avianews.com.
"Данный список действителен для летнего расписания 2022 года. Оно вступит в силу с переходом на летнее время 27 марта и будет действовать до 30 октября ", — говорится в сообщении.
В список вошли традиционные популярные курорты для летнего отдыха в Египте, Турции, Болгарии, Италии, Грузии, Греции, Испании, Черногории, Хорватии, а также экзотические страны — Шри-Ланку, Мальдивы, Танзанию, Кубу, Таиланд.
Число рейсов по маршрутам неограниченно. Это означает, что начать полеты сможет любая авиакомпания из любого аэропорта Украины.
Фото: В список вошли традиционные популярные курорты (unsplash.com/rebe-adelaida)
Единственным условием является выполнение не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц.
Утверждение списка со стороны Госавиаслужбы не гарантирует, что рейсы будут запущены, однако делает проще подготовку полетов.
Конечное решение о старте чартеров по тому или иному направлению зависит от спроса и туроператора, который выступает фактическим заказчиком рейсов и формирует туристические пакеты.
Фото: В список вошли экзотические страны — Шри-Ланка, Мальдивы, Танзания, Куба, Таиланд (unsplash.com/bhanuka-gamage)
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